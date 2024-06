Die EM 2024 ist in vollem Gange und für viele Menschen ist Public Viewing wieder ein absolutes Muss. Veranstaltet Ihr lieber Gartenpartys, könnt Ihr bei Amazon jetzt die passenden Bluetooth-Lautsprecher finden. Die neuen soundcore Boom 2 Plus von Anker gibt es dank eines Gutscheins 30 Euro günstiger. Ob sich das lohnt, verrät Euch unser Deal-Check.

Mit der UEFA EURO 2024 findet eines der größten Events des Jahres statt. Menschen tummeln sich wieder an großen Schauplätzen, um gemeinsam die eigene Mannschaft anzufeuern. Veranstaltet Ihr lieber eine Watch Party in gemütlicher Runde, solltet Ihr schnell bei Amazon vorbeischauen. Der Versandriese haut nämlich gerade die neuen soundcore Boom 2 Plus zum absoluten Spitzenpreis raus.

Affiliate Angebot soundcore Boom 2 Plus 2x 50-W-Woofer | 2x 20-W-Tweeter | 140-W-Leistung | Bluetooth 5.3 | PartyCast 2.0 | Pro EQ | Gutschein "PLUSFANS"

Der perfekte Bluetooth-Lautsprecher für Euren Strand-Urlaub

Der Bluetooth-Lautsprecher erreicht eine Leistung von 140 Watt in der Spitze und nutzt einen Frequenzbereich zwischen 40 Hz und 20 kHz. Außerdem verfügt der Boom 2 Plus über ein stabiles Gehäuse und ist nach IPX7 zertifiziert, wodurch Ihr ihn sogar zum nächsten Strandurlaub mitnehmen könnt. Die nötige Ausdauer bietet ein 7500-mAh-Akku mit einer maximalen Wiedergabedauer von bis zu 20 Stunden. Zusätzlich könnt Ihr den 3,8 kg schweren Bluetooth-Lautsprecher auch als Powerbank nutzen.

Der soundcore Boom 2 Plus lässt sich kabelgebunden mit 30 W aufladen. / © Anker

Zwei 50-W-Woofer und zwei 20-W-Tweeter sorgen für tiefe Bässe und klar erkennbare Höhen. Mit der App könnt Ihr den Sound zusätzlich feinjustieren. Nachteilig ist hier die recht geringe Codec-Auswahl, wodurch Audiophile nicht unbedingt auf ihre Kosten kommen. Dafür findet sich beim Boom 2 Plus ein konfigurierbarer Pro-Equalizer und PartyCast 2.0, wodurch sich über 100 Lautsprecher dank Bluetooth 5.3 verbinden lassen.

Darum lohnt sich das Angebot zum Boom 2 Plus!

Preislich macht Ihr hier nichts verkehrt. Die erste Version des Boom Plus ist zwar ebenfalls gerade im Angebot für 119,99 Euro, allerdings ist diese nur nach IP67 zertifiziert und verfügt über 80-W-Stereo-Sound. Der soundcore Boom 2 Plus bringt also eine ordentliche Leistungssteigerung und vielfältigere Einsatzmöglichkeiten mit sich.

Aber Vorsicht: Auf der Amazon-Produktseite wird der reguläre Preis von 199,99 Euro angezeigt, was auch dem bisherigen Bestpreis entspricht. Gebt Ihr im Warenkorb jedoch den Gutschein "PLUSFANS" ein, spart Ihr 15 Prozent beim Kauf des neueren Soundcore-Modells. Gerade angesichts dessen, dass in wenigen Tagen der Sommer offiziell starten soll und somit auch die Grillsaison Fahrt aufnehmen dürfte, ist der Bluetooth-Lautsprecher eine durchaus interessante Anschaffung.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der soundcore Boom 2 Plus interessant für Euch oder benötigt Ihr nicht so viel Leistung?