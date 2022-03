Jya Fjord Pro Air Purifier: 500-Euro-Luftreiniger im Hands-on-Test

Unboxing des Jya Fjord Pro Air Purifier

Bereits vor dem Unboxing fällt auf: "Boah ist das Ding riesig!" Mit einer Grundfläche von 31 mal 30 Zentimetern und einer Höhe von 72 Zentimetern ist der Jya Fjord Pro Air Purifier schon ein richtiges Möbelstück. Das Design in Schwarz-Silber ist schlicht und passt sich problemlos in moderne Wohnräume ein. Und wer's individuell mag, kann die silbernen Plastikelemente ja mit Möbelfolie bekleben. Der Einschalter befindet sich unten auf der Rückseite des Geräts – und los geht's!

Rechts oben in der Front verbaut Jya einen kreisrunden OLED-Touchscreen. In der Standardansicht zeigt der Luftfilter hier stets den Feinstaubmesswert (PM2.5) in µg/m3 an. Darunter seht Ihr farbig hinterlegt die Wörter "Pollen" und "TVOC", also für Allergene sowie "total volatile organic compounds", also flüchtige (gasförmige) organische Verbindungen. Die Farbe verrät jeweils, wie gut oder schlecht die Messwerte gerade sind. Mit einem Wisch nach links seht Ihr noch in vier Abstufungen den Status bei den PM10-Feinstaubpartikeln. Unter PM2.5 und PM10 fallen beispielsweise Pollen, Staub, Haustierschuppen oder Bakterien.

Das runde OLED-Display zeigt Euch die wichtigsten Messdaten auf einen Blick. Hier ist alles im grünen Bereich. / © NextPit

Wischt Ihr vom Homescreen nach rechts, gelangt Ihr zur Einstellung des Lüftungsgitters auf der Oberseite. Hier könnt Ihr den Winkel auf 30, 60 oder 90 Grad einstellen. Weiter rechts folgen Einstellungen zu Displayhelligkeit und WLAN-Verbindung sowie zum Zustand des Filters. Zu guter Letzt könnt Ihr noch durch ein Antippen des Homescreens den Betriebsmodus zwischen "Aktiv", "Nacht" und "Automatisch" wechseln. Je aktiver, desto effektiver die Filterwirkung, aber desto lauter ist auch das Gerät – wobei der Geräuschpegel selbst auf maximaler Stufe noch erträglich ist (Herstellerangabe: maximal 64 dB(A), im Schlafmodus 18,8 dB(A)).

Eine breite LED unterhalb des großen Lüftungsgitters auf der Vorderseite zeigt Euch eine Zusammenfassung der aktuellen Messwerte an, von Grün für "super" bis Dunkelrot für "schlecht". Beim folgenden Bild leuchtet sie rot, weil der Luftfilter fehlt.

Der Luftfilter ist riesig – und leider kein billiges Vergnügen. / © NextPit

Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich eine große und eine kleine Klappe. Hinter der großen Klappe versteckt sich der riesige Luftfilter – da ist auch sofort klar, wieso Jya den den Luftreiniger so groß baut. Der Luftfilter hält ca. 300 Tage lang durch, die App informiert Euch über den Verschleiß. Mit 79 Euro ist ein Ersatzfilter nicht gerade günstig, andererseits ist eine bessere Atemluft eben auch ihr Geld wert. Hinter der kleinen Klappe verbergen sich die Sensoren des Fjord Pro Air Purifiers – aber dazu später mehr.