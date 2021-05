Beste Smartphone-Kamera: NextPit-Community wählt klaren Gewinner!

Auf den drei Plätzen hinter dem iPhone drängen sich drei Smartphones dicht and dicht. Das Oppo Find X3 Pro verdient sich mit durchschnittlich 19 Prozent aller Stimmen Silber. Dann folgen das Samsung Galaxy S21 Ultra mit 17,6 und das OnePlus 9 Pro mit 17,3 Prozent. Das Xiaomi Mi 11 Ultra geht mit rund 9 Prozent nach Hause.

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich, vergeben wir pro Motiv Punkte für die Platzierungen. Geben wir für den ersten Platz fünf Punkte und für jeden jeweils nachfolgenden Platz einen weniger, so landet Apple ebenfalls auf Rang eins mit 42 Punkten. Oppo und Samsung teilen sich mit jeweils 35 Punkten Silber, das OnePlus 9 Pro landet mit 33 Punkten auf Platz vier. Und Xiaomi? Für das Mi 11 Ultra bleiben 22 Punkte.

Ein Hinweis noch, bevor wir uns die Motive im Detail ansehen: Dieser Blindtest erschien auch auf unseren globalen NextPit-Domains NextPit.com, NextPit.fr und NextPit.com.br. Für die Auswertung haben wir die globalen Stimmen einbezogen. Grobe Ausreißer waren von Land zu Land nicht zu beobachten; aber wundert Euch nicht, wenn die Ergebnisse in den Bildern nicht genau mit den Ergebnissen des Umfrage-Artikels übereinstimmen.

1. Hauptkamera (Tageslicht, Stadt)

Beim ersten Motiv hat sich das Oppo Find X3 Pro auf den ersten Platz geknipst. Interessanterweise ist das Oppo jenes Smartphone, das am weitesten von der DSLR entfernt ist. An diesem recht trüben Tag hat das Find X3 Pro den Himmel bläulich eingefärbt, und auch die Gebäude wirken deutlich farbenfroher als in der Realität. Aber im Instagram-Zeitalter zählt eben bunt mehr als echt, und daher müssen sich die akkurateren iPhone 12 Pro Max und Galaxy S21 Ultra hier mit Platz zwei und drei zufriedengeben.

Ganz grundsätzlich wird hier aber bereits eines deutlich: Es geht nicht nur um Bildqualität, sondern auch um Vorlieben, was die Interpretation eines Motivs angeht. Die Ergebnisse unseres Blindtests sind natürlich alles andere als objektiv. Gebt daher nicht allzu viel auf die Abstimmung, sondern seht Euch die Fotos an und entscheidet selbst, welches Euch am besten gefällt.

2. Hauptkamera (maximale Auflösung)

Müssen es unbedingt 108 Megapixel sein? Das ist die Frage hinter diesem Bildervergleich, und zumindest Eure Antwort lautet: Nein. Das OnePlus 9 Pro holt sich mit seiner 48-Megapixel-Hauptkamera hier den ersten Platz, und zwar mit deutlichem Vorsprung. Zur Abstimmung stand immer der im nachfolgenden Bild markierte 20-mal-20-Prozent-Ausschnitt aus dem großen Bild.

Hier ist das komplette Bild zu sehen – und der Ausschnitt, den wir für den folgenden Vergleich gewählt haben. / © NextPit

Wie bei allen Motiven haben wir hier mit jedem Smartphone dreimal fotografiert und hinterher das jeweils beste Foto ausgesucht. Vor jedem einzelnen Foto haben wir dabei mit dem Finger den Autofokus auf die zu vergrößernde Blüte des Apfelbaumes gesetzt. Dennoch ist nicht bei allen Smartphones der Fokus optimal getroffen, was natürlich Details kostet und dann aus dem Auflösungstest auch einen Fokustest macht.

Aber das ist eben auch eine Herausforderung der aktuellen, vergleichsweise großen Sensoren: Je größer der Sensor, desto höher ist die Realbrennweite der Objektive bei gleicher Äquivalentbrennweite. Und das wiederum sorgt für eine geringere Schärfentiefe und schraubt die Anforderungen an einen präzisen Autofokus nach oben.

3. Ultraweitwinkel (Natur)

Grün und Blau: Das sind die dominierenden Farben bei Landschaftsfotos. Und bei diesem Motiv geht es darum, welches Smartphone diese am gefälligsten wiedergibt – auch, wenn das Ergebnis nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Gewonnen hat hier das Oppo Find X3 Pro, das zu sehr lebhaften Farben tendiert. Ob das nun gut ist oder nicht, das ist Geschmackssache.

4. Ultraweitwinkel (Stadt)

Bei unserem Stadtmotiv mit Ultra-Weitwinkel zeigt sich eine ganz ähnliche Tendenz wie bei Motiv 1 und 3: Das Oppo Find X3 Pro dichtet hier dem grauen Himmel einen Blaustich hinzu – die Wolken scheinen geradezu zu strahlen. Auch die Farben beim Graffiti sind deutlich knalliger als in Echt. Wumms!

Der Masse war's bei der Abstimmung egal: 45 Prozent haben bei diesem Motiv fürs Find X3 Pro gewählt. Platz zwei geht mit 20 Prozent an das OnePlus 9 Pro, dahinter folgen dicht gedrängt Apple, Xiaomi und Samsung mit nicht einmal einem Prozent Abstand voneinander.

5. Telefoto Portrait (2x)

Beim Portrait hat sich das iPhone 12 Pro Max durchgesetzt. Im Vergleich zur Konkurrenz fallen die etwas wärmeren Farben und angenehmeren Hauttöne auf. Insbesondere OnePlus und Xiaomi sind hier deutlich zu kalt, was Ihr auch prompt abgestraft habt.

Was die Freistellung des Motivs vom Hintergrund angeht, hat sich jede Smartphone-Kamera mehr oder weniger Fehler erlaubt. Kein Wunder: Mit den vielen Schnüren im Vorder- und den Streben im Hintergrund ist das Motiv auch wirklich herausfordernd. Das iPhone hat bei der Freistellung aber auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet und in Kombination mit der angenehmen Farbwiedergabe diese Disziplin verdient gewonnen.

6. Telefoto Natur (5x)

Viel hilft viel? Nicht unbedingt, denn hier hat's Oppo eindeutig über-übertrieben und wurde von Euch zurecht abgestraft. Am besten schlagen sich hier OnePlus und Samsung mit einer ausgewogenen Farbwiedergabe, gefolgt vom Mi 11 Ultra. Das iPhone hat bei diesem Motiv erstaunlich weit danebengegriffen.

7. Telefoto Stadt (4x)

Bei unserem nächsten Motiv ging's wieder in die Stadt, mit einem diesmal recht ausgewogenen Ergebnis. Oppo lässt sich wieder sofort anhand der übersättigten Farben erkennen, was bei der Masse offenbar am besten ankommt. Dahinter liegen – deutlich neutraler – Samsung und Apple etwa gleichauf. Womöglich haben sich die beiden hier die Stimmen der Neutral-Fans geteilt und dadurch nicht besser abgeschnitten. Bei OnePlus fällt der Kontrast erstaunlich flau aus (dunkle Bäume!), das Xiaomi-Bild gerät mit der großen Lücke im Brennweitenbereich eher detailarm.

8. Telefoto Stadt (20x)

Beim 20x-Foto kann dann schließlich Samsung das starke Teleobjektiv des Galaxy S21 Ultra voll ausfahren – und liegt mit 47 Prozent der Stimmen deutlich vor der Konkurrenz. Allerdings gerät das Foto etwas unterbelichtet. Erstaunlicherweise schafft es das iPhone 12 Pro Max mit einem sehr verwaschenen Foto auf Rang zwei. Während die Detailwiedergabe deutlich schlechter ist als beispielsweise auch bei Xiaomi, so war es womöglich die ausgewogenere Belichtung, die Euch überzeugt hat.

9. Nachtfoto (Hauptkamera)

Für unsere drei letzten Bilder geht's ab ins Dunkel – und hier räumt das iPhone mächtig ab. dieses Foto haben wir mit allen Smartphones noch im Standard-Fotomodus geknipst. 68 Prozent der Stimmen gehen an das iPhone 12 Pro Max. Das Apple-Smartphone hat es hier einfach geschafft, trotz der schlechten Lichtverhältnisse noch ein ausgewogenes und kontrastreiches Foto zu liefern.

10. Nachtfoto (Ultra-Weitwinkel)

Das zehnte Motiv zeigt deutlich, wie groß der Einfluss der Software heutzutage ist. Das iPhone 12 Pro Max schaufelt mit voll aufgedrehtem Nachtmodus bei diesen wirklich wirklich schlechten Lichtverhältnissen noch ein beachtlich helles Bild in den Speicher. Und das, obwohl die Konkurrenz zumindest hardwareseitig bessere Voraussetzungen mitbringt. Insbesondere von Oppo hätte ich hier mehr erwartet.

Spannend wäre hier – und das habt Ihr auch in den Kommentaren angemerkt – noch ein Vergleich mit Huawei gewesen. Wir hatten uns im Vorfeld des Tests allerdings dagegen entschieden, weil die Huawei-Flaggschiffe aufgrund der aktuellen Marktsituation für die meisten Nutzer keine Rolle spielen.

11. Nachtfoto (Hauptkamera, extrem dunkel)

Bei diesem Motiv und der nachfolgenden Bearbeitung war ich nachhaltig beeindruckt. Natürlich ist das Foto des iPhone 12 Pro Max kein Detailfeuerwerk. Aber: Das Apple-Smartphone bringt mehr Details aufs Bild als ich aus dem Foto der 5D Mark III herausholen konnte.

Und auch Xiaomi schlägt sich hier erstaunlich gut. Zwar ist das Foto deutlich dunkler, bietet aber wirklich viele Details – nach Aufhellung sogar mehr als das iPhone. Aber klar, im kleinen Format sieht das Foto des iPhone 12 Pro Max einfach auf den ersten Blick im besten aus.

Welches Smartphone ist Euer persönlicher Favorit?