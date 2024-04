Auch das Google Pixel 8 Pro, das mit deutlichem Abstand unseren Kamera-Blindtest im vergangenen Herbst gewinnen konnte, schafft es dieses Mal nur auf den dritten Platz. Damit bleiben zwei chinesische Smartphones, die den ersten und zweiten Platz unter sich ausmachen. Wer beim Kamera-Blindtest vergangene Woche mitgemacht hat, weiß: Gold und Silber gehen an Honor und Xiaomi.

Wie hat der Kamera-Blindtest funktioniert?

Nur noch einmal zur Erinnerung: Im Kamera-Blindtest haben wir Euch 14 Motive präsentiert, die wir mit fünf verschiedenen Smartphones fotografiert haben. Ohne zu wissen, welches Foto von welchem Smartphone stammt, habt Ihr je Motiv Euren Favoriten bestimmt. Wir haben dabei übrigens immer mit den Standard-Einstellungen fotografiert und mit jedem Handy jedes Szenario dreimal fotografiert, um zufällige Ausreißer auszuschließen. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass alle fünf Fotos innerhalb von etwa einer Minute entstehen, um möglichst konstante Bedingungen zu garantieren.

Bei der Auswertung sind wir primär nach Punkten gegangen. Das Smartphone mit den meisten Stimmen bei einem Motiv bekommt fünf Punkte, Platz zwei bekommt vier Punkte und so weiter. Bei Gleichstand bekommen beide Smartphones die gleiche Punktzahl und der nächste Platz entfällt. Wir haben für Euch das Ergebnis aber auch noch auf zwei weitere Arten berechnet: Einmal anhand der insgesamt abgegebenen Stimmen und einmal anhand der durchschnittlich je Motiv erreichten Prozentpunkte. An den Platzierungen ändert dies allerdings nichts.

Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 Pro, Xiaomi 14 Ultra oder Honor Magic 6 Pro: Welches Smartphone hat die beste Kamera? / © nextpit

Beste Handy-Kamera: die Gewinner des Kamera-Blindtests

Hier sind die jetzt, die Ergebnisse des Kamera-Blindtests:

Das Honor Magic 6 Pro hat es also tatsächlich geschafft und sich mit deutlichem Abstand an die Spitze gestellt – mit mehr als doppelt so viel Stimmen wie das Samsung Galaxy S24 Ultra. Sogar zum Zweitplatzierten, dem Xiaomi 14 Ultra ist der Abstand doch recht deutlich. Es sieht also so aus, als ginge Honors exotisches Konzept mit dem großen 180-MP-Bildsensor hinter dem 2,5x-Zoomobjektiv auf!

Ein kleiner Hinweis noch, bevor's losgeht: Der Kamera-Blindtest lief auch auf unseren Schwesterseiten nextpit.fr und nextpit.com – für die Auswertung haben wir alle Stimmen addiert.

Motiv 1: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Beim ersten Motiv sieht es noch gut aus für Apple: Hier sammelt das iPhone 15 Pro insgesamt 42 Prozent aller Stimmen ein. Die restlichen Smartphones kommen alle auf 11 bis 20 Prozent, wobei das Honor Magic 6 Pro mit 20 Prozent den zweiten Platz einfährt.

Kamera-Blindtest, Bild 1A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1E © nextpit

Motiv 2: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Das zweite Motiv hat zwei Gewinner, die 80 Prozent der Stimmen untereinander aufteilen. 45 Prozent gehen an das Honor Magic 6 Pro, 35 Prozent an das Pixel 8 Pro, danach folgen erst Xiaomi und dann Samsung und schließlich Apple.

Kamera-Blindtest, Bild 2A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2E © nextpit

Motiv 3: Tageslicht, Hauptkamera (2x)

Hier heißt der Gewinner Xiaomi 14 Ultra – mit gut einem Drittel aller abgegebenen Stimmen. Das Pixel 8 Pro und das iPhone 15 Pro liegen mit 23 und 21 Prozent deutlich dahinter und nahezu gleichauf, Honor und Samsung bleiben hier nur 11 respektive 9 Prozent.

Kamera-Blindtest, Bild 3A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3E © nextpit

Motiv 4: Tageslicht, Telekamera (3x)

Auch die vierte Runde geht ans Xiaomi 14 Ultra mit 31 Prozent. Silber und Bronze gehen an Samsung und Apple mit 24 beziehungsweise 20 Prozentpunkten. Honor kommt mit 16 Punkten auf Platz vier, das Pixel 8 Pro belegt den letzten Platz.

Kamera-Blindtest, Bild 4A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4E © nextpit

Motiv 5: Tageslicht, Telekamera (5x)

Beim fünften Motiv sammelt das Honor Magic 6 Pro mit 28 Prozent die meisten Stimmen und landet hauchdünn vor dem Galaxy S24 Ultra mit 27 Prozent. Das Xiaomi 14 Ultra schafft es mit 22 Prozent noch auf den dritten Platz.

Kamera-Blindtest, Bild 5A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5E © nextpit

Motiv 6: Tageslicht, Telekamera (15x)

Dieses Szenario hat einen ganz eindeutigen Sieger: Das Honor Magic 6 Pro sammelt hier 70 Prozent aller Stimmen ein! Für Samsung und Apple reicht es mit 13 beziehungsweise 10 Punkten immerhin noch für Rang 2 und 3.

Kamera-Blindtest, Bild 6A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6E © nextpit

Motiv 7: Tageslicht, Portrait (3x)

So eindeutig die vorherige Abstimmung war, so gleichmäßig sind die Stimmen beim Portraitfoto verteilt. Alle fünf Smartphones liegen hier zwischen 15 und 25 Prozent. Die ersten beiden Plätze gehen an Apple und Google, das Magic 6 Pro liegt auf dem dritten Platz.

Kamera-Blindtest, Bild 7A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7E © nextpit

Motiv 8: Morgendämmerung, Hauptkamera (1x)

Das Gegenlicht-Motiv in der Morgendämmerung hat einen eindeutigen Sieger – und dahinter zweimal ein Remis. Das Honor Magic 6 Pro sammelt 39 Prozent der Stimmen ein, den zweiten Platz teilen sich Xiaomi und Apple mit jeweils 19 Prozent.

Kamera-Blindtest, Bild 8A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8E © nextpit

Motiv 9: Innenaufnahme, Hauptkamera (1x)

Auch das neunte Motiv ist wieder eindeutig: Honor kommt hier auf 33 Prozent. Platz 2 und 3 gehen an Google und Apple mit 21 beziehungsweise 18 Prozent.

Kamera-Blindtest, Bild 9A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9E © nextpit

Motiv 10: Nacht & Kunstlicht, Ultraweitwinkel

Der Durchmarsch von Honor geht weiter: Auch hier schafft es das Magic 6 Pro wieder mit 37 Prozent auf den ersten Platz. Das Xiaomi 14 Ultra hält mit 26 Prozent noch einigermaßen Schritt, dann kommt Google, Samsung und Apple mit 16, 12 und 9 Prozentpunkten.

Kamera-Blindtest, Bild 10A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10E © nextpit

Motiv 11: Nacht & Kunstlicht, Hauptkamera (1x)

Beim elften Motiv schafft es endlich mal wieder ein anderes Smartphone auf den ersten Platz. 29 Prozent der Stimmen gehen hier an Google, den zweiten Platz teilen sich Xiaomi und Apple mit jeweils 20 Prozent der Stimmen.

Kamera-Blindtest, Bild 11A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11E © nextpit

Motiv 12: Nacht & Kunstlicht, Hauptkamera (2x)

Dann schlägt allerdings wieder Honor zurück und holt sich beim zwölften Motiv mit 36 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Dahinter folgt das Pixel 8 Pro mit 22 Prozent, Apple und Xiaomi liegen mit jeweils 14 Prozent gleichauf.

Kamera-Blindtest, Bild 12A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12E © nextpit

Motiv 13: Nacht & Kunstlicht, Telekamera (3x)

Fast habt Ihr's geschafft! Bei Motiv 13 sorgt das mit Haferflocken gefüllte Glas für viele Details, die einzige Beleuchtung stammt von einem LED-Spot in der gegenüberliegenden Ecke der Küche. Welches Smartphone hat hier die besten Farben und Kontraste aufs Bild gebracht?

Kamera-Blindtest, Bild 13A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13E © nextpit

Motiv 14: Nacht & Kunstlicht, Telekamera (10x)

Beim letzten Motiv schließlich wird die Telekamera aufs Schärfste gefordert, und hier räumt das Xiaomi 14 Ultra richtig ab – mit 60 Prozent der Stimmen! Platz 2 und 3 gehen an das Pixel 8 Pro mit 21 und das Magic 6 Pro mit 12 Prozent.

Kamera-Blindtest, Bild 14A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14E © nextpit

Hier seht Ihr noch einmal das Endergebnis auf einen Blick:

Was sagt Ihr zu den Ergebnissen? Denkt Ihr, das Honor Magic 6 Pro ist das derzeit beste Kamera-Smartphone? Oder seht Ihr ein anderes Handy vorne? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!