Kaum bekanntes Xiaomi-Feature: Lautsprecher per Knopfdruck reinigen

Ist die Lautstärke Eures Xiaomi-Smartphones in den letzten Wochen schwächer geworden? Eventuell solltet Ihr eine versteckte Funktion in MIUI nutzen, um die Speaker Eures Handys zu reinigen. In unserer Anleitung verraten wir Euch, wo Ihr die clevere Option in den Einstellungen Eures Handys findet.