Alles über KfW 442: So bekommt Ihr 10.200 € Förderung für E-Auto-Solarstrom

Ihr möchtet Euch aktiv an der Energiewende beteiligen , aber große PV-Anlagen sind Euch zu teuer? Dann solltet Ihr Euch den 26. September dringend rot markieren. Denn ab diesem Tag gibt die KfW wieder neue Förderungen bis zu 10.200 Euro aus. Allerdings müsst Ihr hierfür einige Voraussetzungen erfüllen. In diesem Artikel erklären wir Euch, worauf Ihr achten müsst und auch, welche Bedingungen für die KfW-Förderung 442 gelten.

Nachdem im Jahr 2021 die Förderung für Wallboxen ausgelaufen war, mussten E-Auto-Besitzer: innen bisher auf Unterstützung verzichten. Nun soll sich das Ganze jedoch ändern. Denn mit dem "Solarstrom für Elektroautos"-Programm hat der Bund erneut Zuschüsse in einer Gesamthöhe von bis zu 500 Milliionen Euro bewilligt. Die Antragstellung beginnt am 26. September durch die staatliche Förderbank KfW.

Auch wenn das Bundesverkehrsministerium von einer hohen Anfrage ausgeht, können nur bestimmte Personen diese Förderung beziehen. So erhaltet Ihr nur Geld, wenn Ihr Euch eine Wallbox und eine PV-Anlage, sowie einen Solarspeicher zulegt. Das bedeutet, dass die Geräte nicht einzeln gefördert werden, sondern nur in Kombination. Außerdem muss es sich um eine Neuanschaffung handeln. Besitzt Ihr also bereits eine PV-Anlage, fallt Ihr auch aus dem Raster. Um zu prüfen, ob Ihr berechtigt seid, könnt Ihr bereits jetzt den Vorabcheck auf der Website der KfW starten.

Mit dem Vorab-Check könnt Ihr prüfen, ob Ihr die Förderung "Solarstrom für Elektroautos" bekommt! / © KfW

Wie es der Name der neuen Förderung bereits vermuten lässt, solltet Ihr ein Elektroauto besitzen oder Euch eines anschaffen wollen. Denn der Sinn dahinter ist, dass Ihr den selbst produzierten Strom für die Ladung Eures E-Autos nutzt. Um die maximale Förderungsleistung in Höhe von 10.200 Euro zu beziehen, müsst Ihr zudem eine Wallbox kaufen, die über eine bidirektionale Ladefähigkeit verfügt. Andernfalls gibt es "nur" 9.600 Euro.

Was wird im Detail gefördert?

Bei all diesen Restriktionen, solltet Ihr vorab auch genau wissen, was gefördert wird:

Der Kauf einer neuen Ladestation mit einer Ladeleistung von mindestens 11 kW

Der Kauf einer neuen Photovoltaik-Anlage mit einer Spitzenleistung mindestens 5 kWp

Der Kauf eines neuen Solarstromspeichers mit einer Speicherkapazität von mindestens 5 kWh

Der Einbau und Anschluss der Gesamtanlage durch einen Fachmann, inklusive aller Installationsleistungen

Ein Energiemanagement-System zur Steuerung der Gesamtanlage

Wichtig ist hierbei, dass Ihr nur das Gesamtpaket gefördert bekommt. Ihr müsst Euch also eine neue Komplettanlage zulegen, um von der Förderung zu profitieren. Hierbei ist es auch wichtig, dass Ihr nur Fabrikneue Anlagen kaufen dürft. Außerdem müsst Ihr bereits ein E-Auto besitzen, das rein batterieelektrisch betrieben wird oder zumindest auf die Auslieferung eines solchen warten. Wichtig ist ebenfalls, dass Ihr Hausbesitzer seid und nicht in einer Wohnung lebt. Zudem muss Euer Haus bereits bestehen und sich nicht im Bau befinden.

Zusätzlich muss der genutzte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bestehen. Wollt Ihr die Förderung mit anderen Zuschüssen oder Krediten kombinieren, ist dies ebenfalls nicht möglich. Zusammengefasst bedeutet das also, dass nur komplett neue Anlagen gefördert werden.

Werden nur bestimmte Wallboxen und Anlagen gefördert?

Ab Mitte des Monats wird die KfW auf der Antragsseite eine Liste der förderfähigen Wallboxen bereitstellen. Auch auf nextpit werden wir Euch über passende Angebote in den nächsten Tagen informieren, damit Ihr Euch bereits vorab über alles Wichtige informieren könnt. Doch bereits jetzt gibt es einige spannende Angebote zu dem Thema.

So könnt Ihr Euch bei Solarway unter anderem gerade eine komplette PV-Anlage für gerade einmal 8.800 Euro sichern. Zusätzlich senkt Bluetti derzeit den Preis des EP600-Speichersystems und bei DealClub bekommt Ihr die dreiphasige Wallbox BS20-BC von Besen zum Preis von 295 Euro. Welche Wallboxen und Anlagen nun genau in Frage kommen, erfahrt Ihr rechtzeitig an dieser Stelle.

Was haltet Ihr von der Förderung? Ist diese interessant für Euch oder habt Ihr bereits eine laufende PV-Anlage? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!