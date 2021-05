Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese 23 Anwendungen gibt's grad umsonst

Kaum ein Artikel ist bei uns so beliebt, wie die Auflistung der kostenlosen Apps! Daher bieten wir Euch inzwischen zweimal wöchentlich neues Futter für Euer iPhone oder Euer Android-Smartphone. Die Gratis-Apps gibt es inzwischen jeden Dienstag und in dieser Ausgabe auch jedes Wochenende.

Wir schauen uns nach kostenlosen Apps in der Regel in der App "AppsFree" um und nehmen auch Tipps aus der Deal-Community MyDealz auf. Habt Ihr weitere Tipps für uns, lasst es uns gerne in den Kommentaren oder in diesen beiden Foren-Threads wissen:

Profi-Tipp: Habt Ihr eine interessante App in der Liste gefunden, könnt sie aber gerade noch nicht gebrauchen? Dann installiert sie trotzdem kurz auf Eurem Handy und löscht sie anschließend. Denn so könnt Ihr sie auch in Zukunft ohne Kosten wieder neu installieren.

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Apps sind aktuell umsonst

90x Video Player Pro (3,89€) Ein umfangreicher Video-Player, mit dem Ihr Videos in allen gängigen Formaten vom internen Speicher Eures Handys anschauen könnt.

Ein umfangreicher Video-Player, mit dem Ihr Videos in allen gängigen Formaten vom internen Speicher Eures Handys anschauen könnt. Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet ( 2,49€ ) Hier gibt's einen Gratis-Arbeitszeitentracker, mit dem Ihr Euren Workload auf der Arbeit, im Studium oder bei Freizeitaktivitäten festhalten könnt

) Hier gibt's einen Gratis-Arbeitszeitentracker, mit dem Ihr Euren Workload auf der Arbeit, im Studium oder bei Freizeitaktivitäten festhalten könnt Space Wallpaper 4K Pro ( 1,29€ ) Ein cooles Wallpaper-Pack, das Euch verschiedene Planten als Hintergrund auf das Handy zaubert. Sieht cool aus!

) Ein cooles Wallpaper-Pack, das Euch verschiedene Planten als Hintergrund auf das Handy zaubert. Sieht cool aus! Speedometer GPS Pro ( 1,79€ ) Darf in keiner Liste kostenloser Apps fehlen: Ein digitaler Tachometer, der Eure Geschwindigkeit beim Auto- oder Radfahren per GPS aufzeichnet.

Mobile Games für Android, die aktuell umsonst sind

Apps für iOS vorübergehend kostenlos im App Store

Kostenlose iOS-Produktivitäts-Apps für eine begrenzte Zeit im App Store

Spiele für iOS derzeit kostenlos

Achi ( 0,79€ ) Erinnert Ihr Euch noch an das klassische Kinderspiel "Tic-Tac-Toe"? Hier gibt's einen Klon im moderneren Look!

) Erinnert Ihr Euch noch an das klassische Kinderspiel "Tic-Tac-Toe"? Hier gibt's einen Klon im moderneren Look! Devil Twins: VIP ( 0,79€ ) (bietet In-App-Käufe) Nehmt an chaotischen Kämpfen teil und erstellt hierzu einen Charakter im Anime-Look

) (bietet In-App-Käufe) Nehmt an chaotischen Kämpfen teil und erstellt hierzu einen Charakter im Anime-Look Rusty Lake Hotel ( 1,49€ ) Dieses Adventure-Spiel haben wir Euch schon für Android vorgeschlagen! Auch für Euer iPad oder für Euer iPhone könnt Ihr es umsonst installieren

) Dieses Adventure-Spiel haben wir Euch schon für Android vorgeschlagen! Auch für Euer iPad oder für Euer iPhone könnt Ihr es umsonst installieren Space War GS ( 1,59€ ) Genießt ein wenig Nostalgie à la Galaga, Raiden oder von anderen Raumschiffspielen auf dem Bildschirm Eures Handys oder sogar der Apple Watch

) Genießt ein wenig Nostalgie à la Galaga, Raiden oder von anderen Raumschiffspielen auf dem Bildschirm Eures Handys oder sogar der Apple Watch Triangle ( 0,79€ ) - Stellt Euch einer KI oder Freunden und versucht dabei, die drei Seiten des Dreiecks miteinander zu verbinden

So, das war die Liste der Woche! Denkt wie immer daran, dass alle diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass, wenn Ihr diesen Artikel nicht am Tag der Veröffentlichung lest, einige Vorschläge bereits nur noch in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind.