Samsungs One UI bietet bereits eine robuste Benachrichtigungssteuerung, mit der Ihr Benachrichtigungen ganz einfach nach Prioritäten ordnet. Mit dem kommenden One-UI-7-Update , das auf Android 15 basiert, wird Samsung diese Funktionalität noch weiter ausbauen und erweiterte Optionen für die Verwaltung von Benachrichtigungen einführen.

Derzeit können Nutzer:innen mit One UI Benachrichtigungen nach Priorität oder Zeit sortieren und sie individuell einstellen. Laut den Erkenntnissen, die aktuell auf Reddit zu lesen sind, führt die neueste One UI 7 Beta einen neuen Bereich in den Benachrichtigungseinstellungen ein, der "Benachrichtigungen filtern" heißt.

One UI 7: Was kann die neue Funktion "Benachrichtigungen filtern"?

Mit der Funktion "Benachrichtigungen filtern" könnt Ihr unwichtigere Benachrichtigungen einschränken, indem Ihr sie in bestimmte Gruppen im Benachrichtigungsfeld einordnen. Diese Funktion umfasst drei Kippschalter, die jeweils eine andere Stufe der Benachrichtigungsfilterung darstellen:

Alte Benachrichtigungen: Filtert veraltete App-Benachrichtigungen. Hintergrund-Benachrichtigungen: Filtert Benachrichtigungen von Apps, die im Hintergrund laufen. Minimierte Benachrichtigungen: Filtert Benachrichtigungen, die in den Einstellungen manuell auf "minimiert" gesetzt wurden.

Benachrichtigungen, die unter diese Kategorien fallen, erscheinen weiterhin im Benachrichtigungsfeld, werden aber in einer nicht definierten Karte oder einer Karte "Weitere Benachrichtigungen" für mehrere Kategorien gruppiert. Diese gruppierten Elemente sind nicht explizit mit einer Kategorie gekennzeichnet, können aber durch Erweitern der Karte aufgerufen werden. Ihr könnt die Details mit ein paar Fingertipps anzeigen oder sie wie normale Benachrichtigungen manuell löschen.

Mit der neuen Funktion "Benachrichtigungen filtern" in One UI 7 könnt Ihr unwichtige App- und Service-Benachrichtigungen einschränken. / © Mishaal Rahman / Android Authority, bearbeitet von nextpit

Samsung vs. Googles Benachrichtigungssteuerung

Samsungs neue Funktion scheint die Standard-Benachrichtigungssteuerung von Google zu übertreffen und bietet eine weitere Ebene der Anpassung. Berichten zufolge verbessert Google die Verwaltung der Benachrichtigungen mit "gebündelten Benachrichtigungen in Android 16", obwohl unklar ist, wie Samsung diese Funktion integrieren wird, falls man sich dafür entscheidet.

Wir erwarten, dass Samsung die stabile Version von One UI 7 zwischen Januar und Februar nächsten Jahres veröffentlichen wird. Ausgehend von der Beta-Version ist es wahrscheinlich, dass die Benachrichtigungsfilterfunktion in der endgültigen Version enthalten sein wird.

Wie verwaltet Ihr die Benachrichtigungen auf Eurem Android-Device? Freut Ihr Euch auf diese neue Funktion in One UI 7?