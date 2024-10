Wenn Ihr Euch smarte Lampen für zu Hause zulegen wollt, denkt Ihr dabei vermutlich zuerst an Marken wie Philips Hue oder Govee. Doch diese Marken gehen gut ins Geld, vor allem, wenn die komplette Wohnung oder das gesamte Haus damit ausgestattet werden soll. Richtig günstig wird es dagegen aktuell bei eBay. Hier bietet ein Händler nun eine smarte Deckenleuchte von Ledvance an – und zwar mit einem sensationellen Rabatt von 84 Prozent. Wir verraten Euch hier, wie Ihr gleich noch ein paar Euros sparen könnt.

Eine Lampe, die sich per Sprachbefehl steuern lässt, ist schon ziemlich cool. Abends zum Serienschauen könnt Ihr das Licht dimmen und eine gemütliche Atmosphäre erschaffen. Wenn Ihr tagsüber produktiv sein wollt, sagt Ihr einfach, dass die Farbtemperatur etwas kühler eingestellt werden soll. Ein eBay-Händler verkauft eine solche Deckenleuchte nun statt 99,99 Euro für nur 15,99 Euro.

Ledvance Smart+ Deckenleuchte Orbis Plate zum Schleuderpreis

Zu haben ist dieses Mega-Angebot beim Verkäufer "gluehbirne-shop". Der Händler hat schon über vier Millionen Verkäufe unter der Haube und 99,7 Prozent positive Bewertungen erzielt. Dahinter steckt die Firma NCC-Design GmbH mit Sitz im bayerischen Langenzenn. Zum Verkauf steht die Ledvance Smart+ Deckenleuchte Orbis Plate mit einem Durchmesser von 43 Zentimetern. Die Lampe steckt in einer grauen Fassung, was sie zu einem unauffälligen Accessoire bei Euch zu Hause macht. Ihr könnt die LED-Leuchte per Google Assistant oder Amazon Alexa ganz einfach steuern. Ihr könnt sie außerdem auf Wunsch dimmen und aus einer Farbtemperatur zwischen 3.000 und 6.500 Kelvin auswählen.

Stichwort smarte Lampen: Philips-Hue-Lampen im Überblick

Ein Energieverbrauch von 24 Watt sorgt dafür, dass die Wi-Fi-fähige-Lampe in der Effizienzklasse F landet. Einziges Manko: Die Leuchtmittel sind hier fest verbaut, sodass Ihr sie nicht austauschen könnt. Da LED-Lampen allerdings beinahe ewig halten, sollte Euch das nicht vom Kauf abhalten. Mit dem Code PRAESENT24 spart Ihr nochmals 2,40 Euro, sodass am Ende nur noch 13,59 Euro auf der Rechnung stehen.

Bei Ledvance selbst bekommt Ihr die Lampe aktuell für 52,50 Euro. Auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt hier, dass die Lampen für 13,59 Euro um einiges billiger als sonst sind. Angeblich läuft der Deal noch bis Samstagabend, da die Lampen jedoch jederzeit ausverkauft sein könnten, geben wir Euch hier keine Gewährleistung. Es gilt wie immer: Schnell sein lohnt sich.