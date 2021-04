LG gibt Handygeschäft auf: DankQ für viele (tolle?) Smartphones

Wirklich überraschend kommt die Meldung nicht mehr. Die Kollegen von Reuters hatten in ihrer Berichterstattung heute früh einmal nachgerechnet und sind für LGs Mobil-Sparte in den vergangenen Jahren auf einen Verlust von insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar gekommen. Demnach waren auch jüngst die Versuche gescheitert, LG noch an die vietnamesische Vingroup zu veräußern.

Da guckt sogar Holly ganz verkniffen. Immerhin war LG in den vergangenen Jahren für das eine oder andere Experiment zu haben. / © NextPit

Am 31. Juli 2021 soll es dann endgültig vorbei sein – 19 Jahre, nachdem LG mit dem B1200 in den Handymarkt einstieg. Während LG in den USA mit einem Marktanteil von knapp zehn Prozent (Counterpoint) auf Platz drei hinter Samsung und Apple steht, spielten die Koreaner hierzulande jüngst kaum mehr eine Rolle. Gefühlt ging es seit dem LG G6 stetig bergab, und die Produktstrategie der vergangenen Jahre hat nicht nur mich verwirrt.

Aber wie geht es jetzt weiter für diejenigen, die gerade erst ein LG-Smartphone gekauft haben? Wie lange bekomme ich noch Updates und Patches? Was passiert im Garantiefall? Und wie lange gibt es noch Kundensupport?

Bislang liegt uns leider nur die internationale Pressemitteilung in englischer Sprache vor; außerdem hat LG auf seiner US-Website eine FAQ veröffentlicht. Hier schreibt Hersteller, dass der Zeitraum für Android-Updates und Kundensupport je nach Region variiert. Garantien sollen aber voll erfüllt werden. Wir haben aber bei der Pressestelle von LG Deutschland nachgefragt und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir mehr wissen.