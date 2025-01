Ohne meine Kaffeevollautomaten geht bei mir nichts am Morgen. Er ist zweifelsohne mein absoluter Favorit in der Küche. Erkennt Ihr Euch hier wieder, hat Lidl gerade ein spannendes Angebot für Euch auf Lager. Denn hier gibt es gerade ein solches Gerät von der Traditionsmarke Bosch mit 58 Prozent Rabatt.

Ich bin mir sicher: Wer einmal Kaffee aus einem Vollautomaten gekostet hat, will nicht mehr zum alten Filtergebräu zurück. Neben klassischem Kaffee können diese nämlich auch Cappuccino oder Espresso zubereiten und bringen so einiges an Abwechslung in Euer tägliches Kaffeeritual. Leider kosten Euch diese Geräte in der Regel recht viel, wodurch das Angebot von Lidl für viele sicherlich richtig spannend ist. Denn hier könnt Ihr Euch einen Bosch-Vollautomaten zum günstigen Preis schießen.

Bosch-Kaffeevollautomat – ideal für Einsteiger und Profis

Das Modell, das Lidl derzeit anbietet, kostet normalerweise 719 Euro. Durch die aktuelle Rabattaktion zahlt Ihr jedoch nur 299 Euro – ein Preis, der laut Preisvergleich momentan unschlagbar ist. Selbst das nächstbessere Angebot bei eBay liegt rund 100 Euro höher. Für den Versand kommen noch 5,95 Euro hinzu. Nutzt Ihr allerdings die Lidl-Plus-App, könnt Ihr Euch diese zusätzlichen Kosten ebenfalls sparen. Der Bosch VeroCup TIE20109 eignet sich zudem hervorragend für Einsteiger und Kaffee-Experten.

Neben klassischem Kaffee bereitet der Vollautomat per Tastendruck Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Dank integriertem Milchaufschäumer könnt Ihr auch Milch separat aufschäumen – ideal für Kakao oder Matcha-Latte. Über das digitale Display lassen sich zudem Mahlgrad und Kaffeestärke individuell anpassen. Mit dem "Aroma Max System" soll zudem ein optimales Brühergebnis erzielt werden.

Vor allem Vollautomat-Neulinge dürften sich zudem über das automatische Entkalkungsprogramm freuen. Auch das Frontfach lässt sich kinderleicht öffnen. Für den nötigen Mahlgrad sorgt zudem ein Keramik-Mahlwerk, das ziemlich robust ist.

Spar-Tipp: Gratis Tassen für den perfekten Espresso-Genuss

Lidl bietet den Kaffeevollautomaten nicht nur einzeln an, sondern auch im Set mit zwei Ernesto-Tassen samt Untertassen* – und das zum gleichen Preis von 299 Euro. Da die Tassen regulär 9,99 Euro kosten, lohnt sich dieses kleine Extra für Kaffeeliebhaber auf jeden Fall.

Ein solider Vollautomat zu diesem Preis ist selten – wer also schon länger mit dem Gedanken spielt, in ein besseres Kaffeeerlebnis zu investieren, sollte sich das Lidl-Angebot nicht entgehen lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr noch beim Filterkaffee oder nutzt Ihr bereits einen Kaffeevollautomaten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!