MagSafe am iPhone: Aufgepasst bei der Netzteil-Wahl

Passend zum neuen iPhone 12 hat Apple mit MagSafe eine neue Ladevorrichtung für seine Smartphones vorgestellt. Wer jedoch die versprochenen 15 Watt erreichen will, muss genaue Voraussetzungen erfüllen. In einem Video werden nun diverse Netzteile mit dem MagSafe-Dongle ausprobiert.

YouTuber Aaron Zollo hat nun ein Video veröffentlicht, in dem er mehrere Netzteile von Apple und anderen Herstellern mit dem MagSafe-Adapter und dem iPhone 12 vergleicht. Ein kleines Messgerät dient hierbei zur Messung der Leistung. Als Bonus testete er Apples MagSafe auch mit einigen Android-Smartphones.

Das Ergebnis ist auf den ersten Blick überraschend. Bei den getesteten Netzteilen schaffte es lediglich Apples neues 20-Watt-Netzteil, das iPhone 12 mit den versprochenen 15 Watt zu laden. Selbst andere Apple-Netzteile, egal ob die alte 18-Watt-Variante oder das 96-Watt-Gerät vom großen MacBook Pro, schaffen es nicht, die 15 Watt zu erreichen.

Hier die Ergebnisse im Überblick:

Apple 20 W Netzteil: 15 Watt

Apple 18 W Netzteil: 13 Watt

Apple 96 W Netzteil (16" MacBook Pro): 10 Watt

Anker PowerPort Atom PD 1 (30 Watt): 7,5 bis 10 Watt

Aukey 65 W Netzteil: 8 bis 9 Watt

Google Pixel 4/5 Netzteil: 7,5 bis 9 Watt

Samsung Note 20 Ultra Netzteil: 6 bis 7 Watt

Wer also ein neues iPhone 12 besitzt und aktuell die vollständigen 15 Watt aus MagSafe herauskitzeln will, sollte auch gleich Apples 20-Watt-Netzteil mitbestellen. Dritthersteller müssen offenbar die in ihren Netzteilen enthaltenen Profile aktualisieren, um ebenfalls ein optimales Laden ermöglichen zu können.

Die Tests von Aaron Zollo zeigten des Weiteren, dass Apple sehr aggressiv den Ladevorgang drosselt, wenn das iPhone zu warm wird. Hier zeigte das Messgerät dann häufig nur noch maximal 10 Watt an. Die besten Ergebnisse zeigten sich beim Laden ohne Hülle, was offenbar dafür sorgte, dass die Hitze schneller abtransportiert wird.

MagSafe mit älteren iPhones und Android-Smartphones

Zollo testete des Weiteren auch ältere iPhones mit dem MagSafe-Adapter. Ein iPhone 11 Pro Max und 8 Plus erreichten rund 5 Watt. Besitzer der älteren Apple-Smartphones können also getrost auf Apples Adapter verzichten. Gleiches gilt auch für die getesteten Android-Smartphones, die maximal nur mit 1,5 Watt geladen wurden.

