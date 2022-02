Mega-Deal bei o2: Google Pixel 6 + Kopfhörer für 1 Euro Zuzahlung!

Wenn Euer Handyvertrag ausläuft, stellt sich immer die entscheidende Frage: Bleibe ich bei meinem aktuellen Anbieter oder wechsle ich? Solltet Ihr Euch gerade in dieser Situation befinden, haben wir hier einen interessanten Deal für Euch. Das Google Pixel 6 zählt als einer der großen Konkurrenten für Apple und Samsung. Dabei übertrifft es nicht nur den Vorgänger, das Pixel 5, in allen Belangen, sondern reicht technisch durchaus an die Platzhirsche heran. Ihr sichert Euch im Deal das Smartphone für einen Euro. Kopfhörer von Google (nur in Schwarz) gibt es noch gratis dazu und spart Euch noch einmal 99 Euro.

Neben dem Google Pixel 6 könnt Ihr Euch auch die Pro-Version für eine Zuzahlung von einem Euro sichern. Allerdings müsstet Ihr dabei auf die Google Pixel Buds A verzichten. Das Google Pixel 6 Pro hat nicht nur einen größeren Screen, sondern erscheint auch mit 12 GB RAM, anstatt der 8 GB RAM beim kleineren Pixel 6.

Bei beiden Angeboten spart Ihr Euch noch einmal 39,99 Euro Anschlussgebühr, die Ihr normalerweise bei einem Vertragsabschluss zu zahlen hättet. Ihr geht bei den Angeboten einen Vertrag mit o2 ein, die bereits mehrfach für die Netzqualität ausgezeichnet worden sind. Ihr wollt ein Top-Smartphone und einen o2-Vertrag? Dann haben wir nachfolgend alle Details für Euch!

Antoine hat das Google Pixel 6 übrigens ausgiebig für Euch getestet!

Google Pixel 6 + Google Pixel Buds A mit den o2-Verträgen im Tarif-Check

Wir beginnen unseren Check mit dem Google Pixel 6 und den gratis Pixel Buds A. Das Smartphone zählt als direkter Konkurrent für Apple und Samsung und glänzt unter anderem mit dem Tensor-SoC, dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Das 6,4 Zoll große AMOLED-Display ist sehr gut kalibriert und auch die Fotos wirken durch die 50-Megapixel-Hauptkamera sehr gut.

In der folgenden Tabelle findet Ihr unseren Tarif-Check und auch die entsprechende Ersparnis für das Google Pixel 6. Der aktuelle Neupreis für das Smartphone liegt bei 619 Euro und für die Pixel Buds A zahlt Ihr normalerweise auch noch einmal 99 Euro. Dabei rechnen wir mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

O 2 Free S O 2 Free S Boost O 2 Free Unlimited Basic O 2 Free M O 2 Free M Boost O 2 Free Unlimited Smart O 2 Free L O 2 Free L Boost O 2 FreeUnlimited Max Datenvolumen 3 GB 6 GB unbegrenzt 20 GB 40 GB unbegrenzt 60 GB 120 GB unbegrenzt Bandbreite max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 2 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 10 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 37,99 € 38,99 € 38,99 € 38,99 € 43,99 € 48,99 € 48,99 € 53,99 € 68,99 € Zuzahlung 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € Versandkosten 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € Anschlusspreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Einmalkosten 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € Gesamtkosten für 24 Monate 917,75 € 941,75 € 941,75 € 941,75 € 1.061,75 € 1.181,75 € 1,181,75 € 1.301,75 € 1.661,75 € Aufpreis 398 € 302 € 182 € 182 € 182 € 182 € 182 € 182 € 182 € Link zum Angebot Hier findet Ihr das Angebot von o2

Besonders auffällig ist hierbei, dass Ihr bei den beiden vermeintlich günstigsten Tarifen am wenigsten spart. Unter "Aufpreis" seht Ihr, wie viel mehr Ihr zahlt, wenn ihr das Angebot anstelle des bloßen Tarifs nutzt. Ihr seht also, dass Ihr in den meisten Fällen für beide Geräte gerade einmal 182 € mehr zahlt.

Ich persönlich würde Euch allerdings zu einem o2 Free M Vertrag raten. Der Grund ist simpel: Bei den günstigeren Verträgen habt eine weitaus geringere Bandbreite beziehungsweise ein extrem geringes Datenvolumen. Außerdem ist die Ersparnis für den Free S und den Free S Boost am geringsten.

Google Pixel 6 Pro mit den o2 Verträgen im Tarif-Check

Das Google Pixel 6 Pro verfügt über ein 6,17 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Darüber hinaus erhaltet Ihr auch hier das Google-eigene SoC, allerdings mit stolzen 12 GB RAM. Der größere Akku verspricht zudem eine längere Laufzeit und Ihr erhaltet, anders als beim Google Pixel 6, ein Telekameraobjektiv mit 48 Megapixeln.

Den ausgiebigen Test des Pixel 6 Pro findet Ihr übrigens auch auf NextPit!

In der folgenden Tabelle findet Ihr unseren Tarif-Check und auch die entsprechende Ersparnis für das Google Pixel 6 Pro. Der aktuelle Neupreis für das Smartphone liegt bei 899 Euro. Dabei rechnen wir mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

O 2 Free S O 2 Free S Boost O 2 Free Unlimited Basic O 2 Free M O 2 Free M Boost O 2 Free Unlimited Smart O 2 Free L O 2 Free L Boost O 2 FreeUnlimited Max Datenvolumen 3 GB 6 GB unbegrenzt 20 GB 40 GB unbegrenzt 60 GB 120 GB unbegrenzt Bandbreite max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 2 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 10 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 48,99 € 49,99 € 49,99 € 49,99 € 54,99 € 59,99 € 59,99 € 64,99 € 79,99 € Zuzahlung 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € Versandkosten 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € Anschlusspreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Einmalkosten 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € Gesamtkosten für 24 Monate 1.181,75 € 1.205,75 € 1.205,75 € 1.205,75 € 1.325,75 € 1.445,75 € 1,445,75 € 1.565,75 € 1.925,75 € Aufpreis 662 € 566 € 446 € 446 € 446 € 446 € 446 € 446 € 446 € Link zum Angebot Hier findet Ihr das Angebot von o2

Wie Ihr sehen könnt, spart Ihr auch bei diesem Angebot viel Geld. Vor allem ab dem "Unlimited Basic"-Tarif könnt Ihr 453 Euro sparen. Da das Google Pixel 6 Pro im Handel 899 Euro kostet, fallen auch der Aufpreis und die monatlichen Kosten entsprechend höher aus.

Zum Abschluss bleibt mir nur noch ein Fazit: Die Angebote lohnen sich. Punkt. Vor allem der "Google Pixel 6"-Deal ist wirklich spannend, da Ihr hier noch die tollen In-Ear-Kopfhörer abgreifen könnt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Denkt Ihr, das Google Pixel 6 ist eine interessante Alternative zum iPhone oder Samsung Galaxy? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!