Meinung: Ist Google in Sachen WearOS ein undankbarer Partner?

Mobvoi wartet noch immer auf WearOS 3.0

Ich war und bin von der ersten Stunde an von der Mobvoi-TicWatch-Technologie der zwei übereinander liegenden Displays begeistert. Alles im Interesse, aus der stromhungrigen WearOS-Smartwatch ein Maximum an Laufzeit herauszuholen. Man könnte also durchaus behaupten, dass der chinesische Wearable-Hersteller sehr früh alles getan hat, um Googles Smartwatch-Betriebssystem zu unterstützen.

Gestern nun hat besagter größter Suchmaschinen-Anbieter aus Mountain View neben allerlei Hardware auch im Bereich Software nachgebessert. Dazu gehört nicht nur der Release von Android 14 Beta 2, sondern ebenfalls die Ankündigung von WearOS 4.0. Viele neue nützliche Funktionen sollen für das Wearable-Betriebssystem kommen und nach wie vor steht primär im Fokus, die Akkulaufzeit zu maximieren.

Die TicWatch Pro 3 Ultra GPS von Mobvoi war eine geniale Idee, um Akku zu sparen. / © NextPit

Doch Hersteller wie Fossil oder Mobvoi, welche Google früh bei dem mobilen Betriebssystem für smarte Uhren zur Seite standen, werden bei Updates schlichtweg ignoriert. Denn anders kann ich die Situation nicht interpretieren, dass meine TicWatch Pro 3 Ultra nach wie vor auf ein Update für WearOS 3.0 wartet. So frech, unter Umständen WearOS 3.5 zu fordern, will ich gar nicht sein. Meine Smartwatch fristet nach wie vor ihr trauriges Dasein auf Wear OS 2.41.

Die TicWatch Pro 3 Ultra GPS von Mobvoi hängt immer noch auf WearOS 2.4 / © NextPit

Samsung-only oder was?

Ich verstehe, dass man sich Samsung gegenüber verpflichtet fühlt. Schließlich haben die sich für Googles Wear OS extra von ihrem hauseigenen TizenOS abgewandt. Doch mit der über einjährigen Exklusivität von WearOS für Samsung und der Google Pixel Watch (Test) sollte es dann aber auch so langsam abgegolten sein. Google sollte sich mal daran erinnern, welche Unternehmen Mountain View in "schlechten" Zeiten zur Seite gestanden haben.

Dass es nur an dem chinesischen Hersteller Mobvoi liegt, will ich nicht glauben, da auch Hersteller wie die Fossil Group mit ihrem umfangreichen Produktportfolio (Armani, Diesel, DKNY, Skagen, Michael Kors und weitere) Update-technisch in den Seilen hängen. Man darf also gespannt sein, wann sich da etwas außerhalb des Google- und Samsung-Ökosystems bewegt. Oder wartet man jetzt doch gleich den Release der TicWatch Pro 4 ab?

Was ist Eure Meinung zu dem Thema? Gibt es stolze Besitzer einer der von mir genannten WearOS-Smartwatches? Was haltet Ihr von der schlechten Google-Unterstützung? Schreibt uns Eure Meinung gern in die Kommentare und lasst uns diskutieren.