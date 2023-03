Meinung: Stellt das OnePlus Fold die Welt der Foldables auf den Kopf?

Beim MWC 2023 in Barcelona kündigte OnePlus sein erstes faltbare Smartphone für die zweite Jahreshälfte 2023 an, welches die Smartphone-Branche aufrütteln will. Ich bin hoffnungsvoll, dass diese aufregende Entwicklung den Markt für Foldables in neue Höhen katapultiert und Technikbegeisterten und Verbraucher:innen gleichermaßen eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Warum ich das glaube? Das erfahrt Ihr hier!

Das Wichtigste zuerst: OnePlus veröffentlichte dieses Jahr bereits ein schönes, wenngleich auch unspektakuläres Flaggschiff-Smartphone. Das OnePlus 11 ist ein gutes Handy, aber es kann nicht ganz mit dem Apple iPhone 14 Pro oder dem Samsung Galaxy S23 Ultra mithalten. Außerdem bestätigte OnePlus, dass kein OnePlus 11 Pro auf den Markt kommen wird.

Zum Thema: OnePlus 11 5G Testbericht

Ich bin großer Fan von OnePlus und dem herausragenden Community-Engagement, wenngleich das in letzter Zeit leider nachgelassen zu haben scheint. Als dieser Fan war es enttäuschend zu erfahren, dass wir 2023 nichts mehr von ihnen erwarten dürfen. Vor allem, da der Smartphone-Markt mit der bevorstehenden Ankunft von Nothing in Uncle Sams Territorium in Bewegung geraten dürfte.

Das OnePlus 11 5G ist ein gutes Flaggschiff, aber nicht wirklich spektakulär! / © NextPit

Okay, wie einige meiner Kollegen bereits erwähnten, kündigte OnePlus auf dem MWC 2023 nichts wirklich Handfestes an. Sie zeigten ein OnePlus Gamer-Konzept und erwähnten ohne weitere Informationen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte ein Foldable erwarten können. Die Ankündigung sorgte dennoch direkt für einigen Wirbel. Ich schließe mich der Begeisterung an und kann mir gut vorstellen, dass diese neuen Infos der ganzen Branche und dem Foldables-Markt ganz frisches Leben einhauchen.