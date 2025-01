Google scheint seine Entwicklung von smarten Brillen beschleunigen zu wollen und setzt auf Hilfe: Eine Kooperation sorgt für den Zugang zu Lizenzen - und Entwicklern von HTC. In Computerbrillen in ihren verschiedenen Ausprägungen sah Google einst eine große Zukunft. Der Konzern entwickelte 2012 mit der Google Glass eine erste smarte Brille und lieferte mit seinen Cardboards eine Lösung aus Karton, mit der das Smartphone in eine VR-Brille verwandelt werden konnte. Wie geht es jetzt weiter?