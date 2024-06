Motorola kündigt die Ankunft seiner faltbaren Smartphones der nächsten Generation an. Das Unternehmen, seit einiger Zeit unterm Lenovo-Dach zuhause, veröffentlichte einen kurzen Clip, der die Silhouette von zwei Klapp-Smartphones zeigt, bei denen es sich wahrscheinlich um das Razr 50 und das Razr 50 Ultra handelt, die Nachfolger des von uns getesteten Razr-40)-Duos (bzw. Razr und Razr+ in den USA). Es verrät auch die geplante Enthüllung am 25. Juni.