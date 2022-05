Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

In der aktuellen Woche vom 16. bis 22. Mai 2022 ist es vor allem Netflix, die eine Vielzahl von Neustarts zu verzeichnen haben. Unter anderem konnte sich der Streaming-Dienst die ukrainische Polit-Comedy-Serie Diener des Volkes sichern, in der der amtierende Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zwischen 2015 bis 2019 die Hauptrolle übernommen hat. Außerdem sehen Abonnenten neue Folgen von "Wer hat Sara ermordet", die Serienadaption zu Boss Baby und den dritten Teil von Love, Death & Robots. Zu den zeitexklusiven Lizenztitel zählen hingegen Streifen wie Jackass Forever und Jack Reacher.

Amazon zeigt via Prime Video zwar eine deutlich kleinere Auswahl an Neustarts, feiert jedoch die Premiere zweier Eigenproduktionen - Totems und Night Sky. Vor allem letztere dürfte Sci-Fi-Fans die Wartezeit auf Obi-Wan Kenobi (ab 27. Mai auf Disney+) verkürzen. In diesem Amazon-Original sind Sissy Spacek und J.K. Simmons zu sehen, die in ihrem Garten ein Portal zu einem verlassenen Planeten entdecken. Bei Disney+ gilt hingegen die Ruhe vor dem Star Wars-Sturm, die mit der vierten Staffel von The Rookie, Chip und Chap und sieben Staffeln der US-Sitcom Malcom Mittendrin ebenfalls genug Material bietet.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 20

Vampire in the Garden ab 16. Mai

The Future Diary: Staffel 2 ab 17. Mai

Diener des Volkes: Staffel 1-3 ab 17. Mai

Wer hat Sara ermordet: Staffel 3 ab 18. Mai

Liebe im Spektrum U.S. ab 18. Mai

Toscana ab 18. Mai

Perfekt ist anders ab 18. Mai

In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet ab 18. Mai

The G Word with Adam Conover ab 19. Mai

Der Fotograf und der Postbote: Der Mord an José Luis Cabezas ab 19. Mai

Boss Baby: Zurück zu den Windeln ab 19. Mai

Insiders: Staffel 2 ab 19. Mai

A Perfect Pairing ab 19. Mai

Rodrigo Sant'Anna: Cheguei ab 19. Mai

Love, Death & Robots: Teil 3 ab 20. Mai

Entrevías ab 20. Mai

F*ck die Liebe nochmal ab 20. Mai

Jackass Forever ab 20. Mai

Klassentreffen 1.0 ab 21. Mai

Our Blues ab 21. Mai

Jack Reacher: Kein Weg Zurück ab 22. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 20

Midway - Für die Freiheit ab 16. Mai

Im Auftrag des Teufels ab 19. Mai

Bang Bang Baby Staffel 1 / Teil 2 ab 19. Mai

Night Sky Staffel 1 ab 20. Mai

Totems Staffel 1 ab 20. Mai

Lloronas Fluch ab 22. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 20

The Rookie - Staffel 4 ab 18. Mai

Beth und das Leben ab 18. Mai

Harrow - Staffel 2&3 ab 18. Mai

Ägypten von oben - Staffel 1 ab 18. Mai

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts ab 20. Mai

Flucht vom Planet der Affen ab 20. Mai

Mia und der weiße Löwe ab 20. Mai

A Cure for Wellness ab 20. Mai

Das Urteil - Jeder ist käuflich ab 20. Mai

Chain of Command - Staffel 1 ab 20. Mai

Malcom mittendrin - Staffel 1-7 ab 20. Mai

Der Einparker ab 20. Mai

