NextPit's Gewinner und Verlierer der Woche: iOS 14 und PS5

In den Smartphone-News hat LG diese Woche endlich sein aufregendes neues Wing-Smartphone offiziell vorgestellt. Wir haben es bereits in den Händen gehabt, und es ist mit Abstand das seltsamste und witzigste Telefon des Jahres 2020. Diese Woche gab es auch gute Neuigkeiten für Fans von E-Bikes. Der E-Bike-Markt boomt gerade im Zuge der weltweiten Pandemie, und die niederländische Marke VanMoof macht das Beste daraus. Keine dieser guten Nachrichten ist jedoch das Thema unseres Gewinners der Woche.

NextPit-Gewinner der Woche: iPhone-Benutzer erhalten iOS 14

Auf seiner Veranstaltung Anfang dieser Woche kündigte Apple iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 an. Die neueste iPhone-Software wurde bereits an die iPhone-Benutzer ausgeliefert. Richtig, iOS 14 wurde am Dienstag enthüllt und landete bereits am Mittwoch auf den iPhones der Menschen auf der ganzen Welt. Die Hauptmerkmale sind neue Widgets und eine App-Bibliothek (kommt Euch das bekannt vor?), aber das ist nicht wirklich der Grund, warum wir iOS 14 mit dem Preis "Gewinner der Woche" auszeichnen.

Jahr für Jahr fährt Apple damit fort, Software auf eine Art und Weise auszuliefern, wie es Android aufgrund der Diversifizierung der Hardware, auf der es verfügbar ist, einfach nicht kann. Sicher, es gab dieses Jahr einige Gegenreaktionen von Entwicklern wegen der Geschwindigkeit, mit der iOS 14 auf den Markt gebracht wurde, aber das wird die wenigsten iPhone-Benutzer interessieren. Devs beklagten sich darüber, dass sie nur wenige Tage Zeit hatten, um ihre Apps für das neueste Update fertigzustellen, nachdem Apple in letzter Minute seinen Startterminplan beschleunigt hatte.

Apple weiß, wie man Software-Updates auf seinen iPhones durchführt. / © AndroidPIT

Unabhängig davon, ob ihr iOS liebt oder hasst, könnt Ihr nicht leugnen, dass Apple in der Lage ist, Software-Updates zeitnah zu liefern.

NextPit-Verlierer der Woche: PlayStation 5: Vorbestellungschaos

Diese Woche haben wir endlich den Preis für die kommende Sony PlayStation 5 herausgefunden. Die neue Spielkonsole des japanischen Spielegiganten wird am 12. November kommen und beginnt bei 399 Euro. Das ist für die Digital Edition ohne Blue-ray-Laufwerk. Die vollfette PS5 kostet 500 Euro, genau wie die neue Xbox Serie X.

Der Preis ist hier nicht das Thema. Während Microsoft mit seiner abgespeckten Version seiner neuen Spielkonsole, der Xbox Serie S, Sony unterbietet, handelt es sich dabei um eine weniger leistungsstarke Version des Systems. Sony hat jedoch bei den Vorbestellungen einen schlechten Start hingelegt. Sony hat nicht erwähnt, wann begeisterte Spieler ihre neuen PS5-Konsolen während der Preisveröffentlichungsveranstaltung vorbestellen können. Dies ließ die Fans warten und sich wundern. Als dann Websites wie Amazon mit PS5-Vorbestellungen live gingen, herrschte Chaos. Verschiedene Anbieter gingen zu unterschiedlichen Zeiten live, wobei auch Best Buy und Mediamarkt beteiligt waren. PS5-Vorbestellungen waren ausverkauft, noch bevor diejenigen, die sich für die Benachrichtigung registriert hatten, ihre E-Mails erhalten hatten.

Die Preise für die PS5, wenn man sie vorbestellen kann! / © Sony

Microsoft war schnell zur Stelle und kündigte an, dass man Euch bei der Eröffnung der Vorbestellungen für die neuen Xbox-Konsolen der Serie S und Serie X mitteilen wird, wann genau die Vorbestellungen am 22. September beginnen werden. Dieser Konsolenkrieg wird mit dem Näherrücken der Feiertage und der Veröffentlichung dieser beiden neuen leistungsstarken Spielautomaten immer heißer werden, aber Sony hat seinen Vorbestellzeitplan eindeutig durcheinander gebracht, und aus diesem Grund müssen wir dieses Fiasko als Verlierer der Woche auszeichnen.