Ecovacs X1e Omni noch vor Prime Day mit sattem Rabatt und Gutschein!

Um Euch perfekt auf den Prime Day vorzubereiten, könnt Ihr bereits jetzt die ersten Deals von Ecovacs bei Amazon abgreifen. Der Hersteller hat gleich fünf Geräte reduziert, und so gibt es beispielsweise den Premium-Saugroboter X1e Omni zum aktuellen Bestpreis. Dazu bekommt Ihr sogar noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. In unserem Deal-Check haben wir alle Informationen zum großen Ausverkauf.

Falls Ihr über den Kauf eines Saugroboters nachgedacht habt oder sogar schon einen besitzt, dürfte Ecovacs Euch nicht fremd sein. Der Hersteller bietet neben spannenden Premium-Modellen auch Geräte für den kleinen Geldbeutel an. Damit Ihr nicht bis zum Prime Day warten müsst, könnt Ihr jetzt schon den Ecovacs Deebot X1e Omni, X1 Turbo, T10+, T9 AIVI und den neuen Z1-Luftreiniger zum günstigen Preis bei Amazon kaufen.

Affiliate Angebot Ecovacs-Shop Hier findet Ihr das Ecovacs-Portfolio auf Amazon

Durch die Angebote erzielt Ihr bei den Modellen echte Tiefstpreise, und so kostet Euch der X1 Turbo beispielsweise nur noch 699 Euro statt der üblichen 849 Euro. Möglich machen das anklickbare Coupons auf den jeweiligen Produktseiten, die den Preis um bis zu 220 Euro reduzieren. Außerdem hat der Hersteller für alle Käufer des Ecovacs Deebot X1e Omni noch einen 50-Euro-Gutschein von Amazon auf Lager. Aber beeilt Euch: Das Angebot gilt nur sehr kurze Zeit.

Die Ecovacs-Deals im Detail

Um Euch einen besseren Überblick zu geben, haben wir uns alle Modelle noch einmal genauer angeschaut und verraten, wie viel Ihr im Vergleich zu anderen Anbietern im Netz sparen könnt. Denkt allerdings daran, dass die Preise, die Ihr hier findet, bereits mit dem Rabatt verrechnet sind.

Ecovacs Deebot X1e Omni

Den Anfang macht das absolute Premium-Modell, der Ecovacs Deebot X1e Omni, der mit einer satten Saugleistung von 5.000 Pa aufwartet und natürlich über eine integrierte Wischfunktion verfügt. Um problemlos durch Euer Zuhause zu navigieren, nutzt der Sauger die AIVI-Hindernisserkennung, mit der eine 3D-Ansicht erstellt wird, die Ihr in der App bearbeiten könnt, um zusätzliche Hindernisse zu markieren. Wie gut die Reinigungsleistung des Saugroboters wirklich ist, verrät Euch übrigens mein Kollege Stefan in seinem Test zum X1e Omni.

Der Ecovacs Deebot X1e Omni mitsamt Station ist schnell aufgebaut. / © NextPit

Die Akkulaufzeit beträgt maximal 260 Minuten, und mit dem Yiko-Sprachassistenten und der eingebauten Kamera bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Außerdem darf bei einem echten Premium-Sauger die Absaugstation nicht fehlen und so bekommt Ihr ein Zuhause für Euren Sauger, das Euch eine Menge Arbeit abnimmt. Denn es wäscht und trocknet die Wischpads alleine und entleert den Staubbeutel ebenfalls selbstständig.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X1e Omni 5.000 Pa Saugleistung | integrierte Wischfunktion | AIVI-Hinderniserkennung | Bis zu 260 Minuten Akkulaufzeit | 50-Euro-Gutschein zusätzlich Zur Geräte-Datenbank

Entscheidet Ihr Euch für den Ecovacs Deebox X1e Omni, bekommt Ihr neben dem Rabatt von 170 Euro auch noch einen 50-Euro-Amazon-Gutschein obendrauf und spart somit effektiv 220 Euro gegenüber dem Normalpreis bei Amazon. Bei anderen Anbietern zahlt Ihr mindestens 969 Euro für den Premium-Staubsauger, wodurch Ihr hier einen echten Top-Deal erhaltet.

Ecovacs Deebot X1 Turbo

Falls es Euch die X1-Serie des Herstellers angetan hat, Ihr jedoch nicht ganz so viel ausgeben möchtet, ist der schicke X1 Turbo genau das Richtige für Euch. Auch hier erwartet Euch eine integrierte Wischfunktion und eine Saugleistung von 5.000 Pa, wie wir sie bereits vom X1e Omni kennen. Hindernisse erkennt der Sauger mithilfe der AIVI-Technologie und der Ecovacs-App, allerdings sind dennoch einige feine Unterschiede in den Geräten zu erkennen.

Mit der Kamera hat der Deebot X1 Turbo Euer Zuhause im Blick! / © NextPit

So dauert das Laden des Turbo etwas länger als beim X1e Omni, und auch die fehlende Absaugfunktion in der Dockingstation drückt den Preis. Das alles ändert allerdings nichts an der hervorragenden Saugleistung und dem wirklich gründlichen Wischvorgang. Wollt Ihr mehr erfahren, schaut Euch am besten unseren Test zum Ecovacs Deebot X1 Turbo genauer an.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X1 Turbo 5.000 Pa Saugleistung | integrierte Wischfunktion | AIVI-Hinderniserkennung | Bis zu 260 Minuten Akkulaufzeit Zur Geräte-Datenbank

Preislich ist das Angebot jedenfalls nicht zu schlagen. Dank eines 150-Euro-Coupons auf der Produktseite zahlt Ihr während der Aktion nur noch 699 Euro und liegt somit deutlich unter den Mitbewerbern im Netz, die nach wie vor 849 Euro verlangen.

Ecovacs Deebot T10+

Der Ecovacs Deebot T10+ zählt wohl zu den "High-End-Mittelklasse"-Saugrobotern und kann mit einer Saugleistung von 3.000 Pa glänzen. Wie alle Saugroboter in dieser Liste nutzt der kleine Putzteufel auch die AIVI-Hinderniserkennung und wischt mit zwei oszillierenden Wischpads. Darüber hinaus verfügt er über einen Video-Manager, mit dem Ihr in der App nachverfolgen könnt, wo sich der T10+ gerade befindet.

Der Ecovacs Deebot T10+ in seinem natürlichen Habitat. / © NextPit

Auch hier bekommt Ihr eine Station, die Euer Saugroboter nach spätestens 260 Minuten zum Aufladen besucht. Der Staubbeutel in der Station fasst 3,6 Liter und saugt den im Saugroboter integrierten Staubtank regelmäßig leer. Gerade auf glatter Oberfläche hat der T10+ in unserem Test überzeugen können.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T10 Plus 3.000 Pa Saugleistung | integrierte Wischfunktion | AIVI-Hinderniserkennung | Bis zu 260 Minuten Akkulaufzeit Zur Geräte-Datenbank

Mit einem satten Rabatt von 220 Euro könnt Ihr Euch den Ecovacs Deebot T10+ jetzt bei Amazon sichern. Somit zahlt Ihr nur noch 570 Euro für das Gerät. Im Netz gibt's derzeit keine anderen Anbieter für den Sauger, dieses Angebot ist also exklusiv auf Amazon und im Ecovacs-Shop erhältlich.

Ecovacs Deebot T9 AIVI

Eines der beliebtesten Modelle des Herstellers ist ebenfalls Teil der Rabatt-Aktion: Der Deebot T9 AIVI, auf den es einen Rabatt von 160 Euro gibt. Auch hier finden sich 3.000-Pa-Saugleistung und die AIVI-HInderniserkennung sowie eine integrierte Wischfunktion. Der Saugroboter setzt zudem auf eine Gummi-Doppelbürste.

Nach dem Saugen parkt und lädt der Deebot T9 automatisch. / © NextPit

Die integrierte Kamera kann zusätzlich als Sicherheitskamera genutzt werden und das präzise Mapping hat meinen Kollegen Casi in seinem Test zum Ecovacs Deebot T9 AIVI komplett überzeugt. Als Einziger hat der T9 AIVI keine Absaugstation im Lieferumfang, was sich auch im Preis zeigt.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T9 AIVI 3.000 Pa Saugleistung | integrierte Wischfunktion | AIVI-Hinderniserkennung | Bis zu 200 Minuten Akkulaufzeit Zur Geräte-Datenbank

So zahlt Ihr dank des Rabattes gerade nur noch 359 Euro für den smarten Sauger, während andere Anbieter im Preisvergleich noch mindestens 385,66 Euro verlangen. Der bisherige Bestpreis für den Saug- und Wischroboter lag bisher bei 356,99 Euro, also nicht viel niedriger als der derzeitige Deal bei Amazon.

Ecovacs Airbot Z1

Der Ecovacs Z1 ist zwar kein Saugroboter, macht dafür aber Eure Luft sauber. Der Luftreiniger-Roboter arbeitet mit einem H13-HEPA-Filter und entfernt somit selbst Kleinstpartikel aus der Luft. Durch die integrierte Kamera und die Bluetooth-Lautsprecher wisst Ihr nicht nur, wo sich das Gerät befindet, sondern könnt auch Euer Haus mit Musik beschallen. Auch hier findet sich wieder die AIVI-Hinderniserkennung, damit der Robo-Reiniger problemlos durch Euer Haus kommt.

Affiliate Angebot Ecovacs Airbot Z1

Hier gibt es zwar keinen Coupon, dafür zahlt Ihr derzeit nur 799 Euro für den Z1. Im Netz liegt der nächsthöhere Preis bereits bei 947,91 Euro, wodurch Ihr hier fast 150 Euro spart.

Weitere Ecovacs-Deals bei Amazon

Neben den hier aufgeführten Top-Deals könnt Ihr Euch noch weitere Angebote bei Amazon sichern. Diese sind zu ebenfalls sehr spannenden Preisen verfügbar und so gibt es beispielsweise den Ecovacs GOAT G1 gerade für 1.599 Euro* bei Amazon. Was Euch sonst noch erwartet, findet Ihr nachfolgend:

Was haltet Ihr von den Deals? Sind die Ecovacs-Sauger interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!