Nothing hat mit seinem Sublabel CMF das CMF Phone 1 auf den Markt gebracht. Sie konzentriert sich auf erschwingliche Produkte mit einem ausgefeilten Design. Ihr könnt das Smartphone für weniger als 300 Euro kaufen. Mir ist dieses günstige Android-Smartphone mit seinem modularen Look direkt ins Auge gesprungen. In diesem Hands-On bekommt Ihr ungefiltert meine erste ehrliche Meinung zum CMF Phone 1.

Design und Display Das Design ist das Hauptverkaufsargument für das CMF Phone 1. Die Rückseite besteht aus einem abnehmbaren, austauschbaren Deckel und einem kleinen Knopf, an dem eine Vielzahl von Zubehörteilen befestigt werden kann. Stärken des CMF Phone 1: Einzigartiges Design auf dem Markt

Cooles modulares Konzept

Flacher Bildschirm mit dünnen Rändern

120 Hz und gute Helligkeit Schwächen des CMF Phone 1: Nur IPX2-zertifiziert

Kein Gorilla Glass auf dem Display

Das Zubehör und die Hüllen sind im Vergleich zum Preis des Smartphones recht teuer. Der DIY-Aspekt des Wechselns der Rückseite und des Anbringens von Zubehör verleiht dem CMF Phone 1 einen spielerischen Aspekt. / © nextpit Das CMF Phone 1 sieht anders aus als die anderen Nothing-Smartphones. Es hat keine transparente Rückseite. Stattdessen ist die Rückseite eigentlich eine Platte, die man über die vier kleinen, sichtbaren Schrauben entfernen kann. Insgesamt bietet Nothing vier Farben an: Schwarz, Grün, Blau und Orange. Die zusätzlichen Deckel müssen natürlich separat gekauft werden. Sie kosten 35 Euro und das finde ich ein bisschen teuer. Die schwarzen und grünen Farben sind aus mattem Plastik, das sich sehr gut anfühlt. Die orangefarbenen und blauen Varianten sind aus Kunstleder. Auch wenn es ein bisschen mit den klassischen Nothing-Codes bricht, findet man trotzdem den Geist des Herstellers wieder. Das Design hat einen sehr industriellen Look mit den sichtbaren Schrauben, das metallisierte Kameramodul sieht aus, als wäre es frisch aus der Presse der Fabrik gekommen. Unten rechts haben wir einen kleinen Knopf. Man kann ihn abschrauben und ihn dann nutzen, um die Platte von der Rückseite zu lösen. Aber dieser Knopf, der "Accessory Point" genannt wird, dient auch als Befestigung für Zubehör. Auch dieses Zubehör verkauft Nothing natürlich separat, 20 Euro pro Stück. Wir haben ein Lanyard, einen Stand, um das Smartphone zu halten, und einen Kartenhalter, um das Fehlen von NFC zu kompensieren. Ich finde die Idee einfach genial. Man kann die Farben mischen, man kann zwei Accessoires gleichzeitig kombinieren (nicht alle). Kurz gesagt, all das gibt dem Smartphone als Gegenstand eine neue Dimension. Es ist nicht nur ein unpersönlicher Glas- und Plastik-Klotz. Okay, es ist immer noch ein Klotz, aber ein personalisierbarer Ziegelstein mit Teilen, die zusammenpassen, entfernt werden können und austauschbar sind. Das ist clever und spricht meine Sammelleidenschaft an, um alle Zubehörteile und Hüllen zu ergattern. Aber es kitzelt auch meine "Lego"-Synapsen mit der Tatsache, dass man sein Smartphone "baut". Ich denke mir, dass Nothing das Konzept noch weiter ausbauen könnte. Mit einem modularen Design à la Fairphone. Wenn man die Rückseite des Smartphones mehr oder weniger leicht entfernen kann, warum sollte man dann nicht auch den Akku leicht austauschen können, zum Beispiel? Abgesehen davon ist das Smartphone nach IPX2 für Wasserfestigkeit zertifiziert. Ihr könnt es also nicht unter Wasser tauchen. Und die IPX2-Zertifizierung gilt sowohl mit als auch ohne die Platte auf der Rückseite. Was das Display angeht, so handelt es sich um ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 1800 x 2400 px. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz, die typische Helligkeit liegt bei 500 bis 700 Nits und kann in der Spitze auf 2000 Nits ansteigen. Der Bildschirm ist flach und die Ränder sind ziemlich dünn, auch wenn das Kinn für meinen Geschmack etwas zu weit hervorsteht. Das CMF Phone 1 läuft mit Nothing OS 2.6 und hat eine recht eingeschränkte Update-Politik. / © nextpit

Software Das CMF Phone 1 führt Nothing OS 2.6 ein, eine auf Android 14 basierende Oberfläche. Im Vergleich zu Nothing OS 2.5 gibt es keine großen Neuerungen. Aber das Nothing-Overlay bietet eine sehr gute Balance zwischen Stock-Android und einigen Funktionen und Elementen zur Personalisierung. Die Update-Politik ist eher durchschnittlich. Stärken des CMF Phone 1: Schlanke Oberfläche ohne Bloatware

Die Nothing-Widgets sind optisch sehr ansprechend. Schwächen des CMF Phone 1: Die Update-Politik ist nur durchschnittlich. Die Bildschirmränder des CMF Phone 1 sind nicht zu dick für ein Smartphone unter 300 Euro. / © nextpit Es gibt nicht viel über Nothing OS 2.6 zu sagen. Schaut Euch meinen Test von Nothing OS 2.5 und meinen Leitfaden zu den besten Funktionen von Nothing OS 2.5 an, um mehr zu erfahren. Das CMF Phone 1 wird zwei große Android-Updates und drei Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. Selbst für ein Mittelklasse-Smartphone ist das ziemlich durchschnittlich. Im Grunde ist das das Minimum, das ein Hersteller gewährleisten muss. Der große Pluspunkt von Nothing OS ist, dass es keine Bloatware gibt. Und die Oberfläche implementiert alle Funktionen von Android und bietet einige Anpassungsmöglichkeiten, die Nothing selbst entwickelt hat.

Leistung und SoC Im Nothing CMF Phone 1 ist der "MediaTek Dimensity 7300"-SoC eingebaut. Das Smartphone verfügt außerdem über 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher, je nach Version. Und die ersten Benchmark-Ergebnisse sind ziemlich verwirrend. Stärken des CMF Phone 1: Weniger leistungsstark als das Nothing Phone (2a). Schwächen des CMF Phone 1: Gute Temperaturkontrolle und Stabilität Die metallischen Tasten und Schrauben stehen im Kontrast zu den hellen Farben und der matten Beschichtung des CMF Phone 1. / © nextpit Der Dimensity 7300 im CMF Phone 1 sollte theoretisch leistungsfähiger sein als der Dimensity 7200 Pro im Nothing Phone (2a). Beide Chips sind in 4 nm geätzt. Aber der Dimensity 7300, genauer gesagt sein Hauptkern, hat eine niedrigere Taktrate als der des Dimensity 7200. Und was die Leistung angeht, habe ich meine ersten Benchmarks auf dem CMF Phone 1 laufen lassen, die ihn als deutlich schwächer als das Nothing Phone zeigen (2a). Alles über SoCs für Smartphones An sich ist das logisch. Das Nothing Phone (2a) war bei seiner Einführung fast 100 Euro teurer. Und Nothing will sicher eine Unterscheidung zwischen seiner Hauptlinie und seinem CMF-Sublabel beibehalten. Auf jeden Fall hat sich das CMF Phone 1 bei der Temperaturkontrolle und Stabilität als ebenso effektiv erwiesen wie das Phone (2a). Es bleibt abzuwarten, wie es sich nach meinem vollständigen Test in der Praxis bewährt. Nothing CMF Phone 1

(Dimensity 7300) Nothing Phone (2a)

(Dimensity 7200 Pro) 3D Mark Wild Life 3115 4129 3D Mark Wild Life

Stress Test Bester Loop: 3118

Schlechtester Loop: 3099 Bester Loop: 4131

Schlechtester Loop: 4085 3D Mark Wild Life

Extreme Stress Test Bester Loop: 853

Schlechtester Loop: 848 Bester Loop: 1153

Schlechtester Loop: 1148 Geekbench 6 Single: 1041

Multi: 2915 Single: 1148

Multi: 2589

Foto- und Videoqualität Eine einzige Fotolinse, das ist alles, was wir mit dem CMF Phone 1 erhalten. Das Smartphone hat einen 50-MP-Sensor auf der Rückseite an Bord. Die zweite Linse auf der Rückseite ist nur ein Tiefensensor für den Porträtmodus. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 16 MP. Stärken des CMF Phone 1: Wartet bitte auf den vollständigen Test Schwächen des CMF Phone 1: Wartet bitte auf den vollständigen Test Das CMF Phone 1 besitzt lediglich eine einzige 50-MP-Cam. / © nextpit Ich hatte nicht genug Zeit, um mit dem CMF Phone 1 genügend Fotos für diesen Test zu machen. Aber mit einem einzigen 50-MP-Objektiv auf der Rückseite sind die Möglichkeiten, Fotos zu machen, ziemlich begrenzt. Kein Ultraweitwinkel und ein rein digitaler Zoom, der bis zu einer 10-fachen Vergrößerung reicht. Auch die 16-MP-Selfie-Kamera sieht ziemlich standardmäßig aus. Nothing hat mit seinem Tiefensensor für den Porträtmodus und dem 2-fachen Zoom nicht viel Aufhebens gemacht. Ich persönlich kann den Ansatz, sich auf das Wesentliche zu beschränken, verstehen, vor allem in dieser Preisklasse. Aber man kann vielseitigere Foto-Smartphones für unter 300 Euro finden. Was Videos angeht, nimmt das CMF Phone 1 mit seiner Hauptkamera bis zu 4K bei 30 FPS auf. CMF Phone 1: Hauptkamera © nextpit CMF Phone 1: Hauptkamera mit 2-fach Zoom © nextpit CMF Phone 1: Hauptkamera mit 10-fach Zoom © nextpit CMF Phone 1: Selfie-Cam © nextpit CMF Phone 1: Selfie-Cam mit Porträtmodus © nextpit

Akku und Aufladen Das Nothing CMF Phone 1 verfügt über einen 5000-mAh-Akku. Es unterstützt kabelgebundenes Aufladen mit bis zu 33 Watt. Kabelloses Aufladen ist nicht dabei, und auch ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Stärken des CMF Phone 1: Großer Akku

Standardmäßige 33-Watt-Ladung Die Schwächen des CMF Phone 1: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten Das CMF Phone 1 lädt mit 33 W, kabelloses Laden wird nicht unterstützt. / © nextpit Ein 5000-mAh-Akku ist bei einem Android-Smartphone für unter 300 Euro eher die Regel als die Ausnahme. Auch das Aufladen mit 33 W ist für einen Hersteller, der kein eigenes Protokoll für das schnelle Aufladen hat, durchaus üblich. Ich habe noch keine Akkulaufzeittests mit dem CMF Phone 1 durchgeführt. Ich werde in meinem ausführlichen Test mehr dazu sagen. Als Referenz: Das Nothing Phone (2a), mit einem sehr ähnlichen SoC und Akku, hielt in unserem PC Mark Benchmark über 17 Stunden durch. Es bleibt abzuwarten, ob das CMF Phone 1 an diese hervorragende Leistung anknüpfen kann.

Technische Daten Technisches Datenblatt Produkt Nothing CMF Phone 1 Bild Display 6,67 Zoll AMOLED

1080 × 2400 px

Bildwiederholrate von 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7300 5G Speicher 6 / 8 GB RAM

128 / 256 GB Speicherplatz

Speicher erweiterbar über microSD (2 TB max.) OS Nothing OS 2.6 basierend auf Android 14

2 Android-Updates

3 Jahre Sicherheits-Updates Fotomodul Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Tiefensensor Selfie 16 MP Akku 5000 mAh

Aufladen per Kabel 33 W

Kein kabelloses Aufladen möglich.

Ladegerät im Lieferumfang enthalten Konnektivität 5G | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | Kein NFC IP-Zertifizierung IPX2 Abmessungen und Gewicht 164 × 82 × 8 mm, 202 g