CMF, das Nothing-Sublabel, hat gerade sein erstes Smartphone unter diesem Banner angekündigt: das Phone 1. Der Name ist zwar angelehnt an die Nothing-Produktpalette, aber das Gerät besitzt ein einzigartiges, halbmodulares Design. Das Handy ist bereits in den Regalen zu finden, an seiner Seite debütierten auch die Buds Pro 2 und Watch Pro 2.