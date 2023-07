Nothing Phone (2) bekommt die Hauptkamera vom OnePlus 11

Das Nothing Phone (2) soll am 11. Juli offiziell angekündigt werden. Die meisten Informationen über das Design und die Funktionen des Geräts wurden durch Leaks und vom Startup-Unternehmen selbst enthüllt. Der letzte Leak bestand aus offiziellen Bildern, die gestern auftauchten. Heute wurde jedoch ein weiterer Bericht veröffentlicht, der zusätzliche Details über die Kamera des Nothing Phone (2) enthält.

Nothing Phone (2) mit nur wenig Änderungen

Das Nothing Phone (2) soll die gleiche Dual-Kamera-Konfiguration erhalten wie das Nothing Phone (1) (Test). Es wurde jedoch nicht näher erläutert, ob dies eine Verbesserung darstellt. Jetzt hat die Tippgeberin Kamila Wojciechowska auf Twitter bestätigt, dass das Nothing Phone (2) neben anderen Komponenten auch eine verbesserte Kamera erhält.

Zunächst einmal gab die Quelle an, dass der Hauptsensor auf der Rückseite des Phone (2) ein 50-MP-IMX890-Bildsensor von Sony ist, der eher in der Mittelklasse zu verorten ist und nebenbei bemerkt, der identische Image-Sensor, der auch im OnePlus 11 (Test) verbaut ist. Als Referenz hat das Nothing Phone (1) einen 50-MP-IMX766 verbaut. Den technischen Daten zufolge sind die beiden Sensoren fast identisch, abgesehen davon, dass der IMX890 die Videoaufnahme mit 30 fps bei voller Auflösung unterstützt. Außerdem wird der optische Bildstabilisator (OIS) beibehalten, aber die Softwareverarbeitung könnte optimiert worden sein.

Die Kamera des OnePlus 11 verfügt über eine 50-MP-Weitwinkel-, 32-MP-Tele- und eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. / © NextPit

Obendrein soll die 50-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einem Samsung JN1 ausgestattet sein und damit seinem Vorgänger gegenüber unverändert bleiben. Die Frontkamera im Punch-Hole-Design wird dagegen dank des Sony-IMX615-Sensors auf eine größere Auflösung von 32 MP aufgerüstet, wodurch sich diese von 16 MP des Nothing Phone (1) verdoppelt.

Displayauflösung und adaptive Bildwiederholrate

Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein 6,72 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.412 x 1.080 px und einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die auch die Frequenzen von 1, 10, 24 und 30 Hz unterstützt. Dieses Android-Smartphone wird auch einen Fingerabdrucksensor unter dem Display haben.

Zusätzlich wird das Nothing Phone (2) mit Nothing OS 2.0 betrieben werden, das erst einmal auf Android 13 statt auf Android 14 basiert. Es ist nicht bekannt, ob sich diese Informationen bei der Veröffentlichung ändern werden. Früheren Berichten zufolge könnte der Preis des Nothing Phone (2) bei 729 Euro kosten für das Basismodell liegen, was fast schon so teuer wie das besser ausgestattete OnePlus 11 wäre.

Was haltet Ihr von den Spezifikationen des Nothing Phone (2)? Macht Nothing aka Carl Pei zu viel Hype um sein transparentes Telefon der nächsten Generation? Sagt uns gern Eure Meinung in den Kommentaren.