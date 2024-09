Nothing Phone (2a) Plus im Test: Ist es ein Smartphone zu viel?

Das Nothing Phone (2a) Plus ist ein Experiment. Mit dieser Version, die ein bisschen mehr Premium ist als das Nothing Phone (2a), will der Hersteller Euch testen. Nothing will sehen, welche Änderungen, Verbesserungen und Kompromisse Ihr in einem Mittelklasse-Smartphone akzeptiert und welche nicht. Kann Euch das Nothing Phone (2a) Plus mit einem etwas besseren technischen Datenblatt davon überzeugen, 100 Euro mehr als für das Nothing Phone (2a) zu bezahlen? Ihr bekommt meine ehrliche Meinung in diesem ausführlichen Testbericht.

Design und Display Das Nothing Phone (2a) Plus ist identisch mit dem Nothing Phone (2a). Es gibt neue Farben, bei denen die sichtbaren Komponenten im Inneren metallischer wirken. Dies erzeugt einige nette Reflexionen mit den LEDs der Glyph-Schnittstelle. Stärken des Nothing Phone (2a) Plus: Cooles und gepflegtes Design

Liegt dank der flachen, griffigen Kanten gut in der Hand

Gut kalibrierter Bildschirm

Symmetrische Kanten des Bildschirms Schwächen des Nothing Phone (2a) Plus: Die Plastikrückseite Das Nothing Phone (2a) Plus hat die charakteristische transparente Rückseite. © nextpit Das Nothing Phone (2a) Plus von der Seite. © nextpit Das Nothing Phone (2a) Plus verfügt über ein zentriertes Kameramodul, genau wie das Nicht-Pro-Modell. © nextpit Nothing Phone (2a) Plus (rechts), neben dem Standard 2a (dunkelgrau) und den normalen Nothing Phones. © nextpit Design Das Nothing Phone (2a) Plus ist in zwei Farben erhältlich: grau und schwarz. Für meinen Test habe ich die graue Version bekommen. Der Rahmen besteht aus Aluminium mit geraden Kanten, die mit einem griffigen Material überzogen sind. Die Rückseite besteht aus durchsichtigem Kunststoff und nicht aus Glas. Das Smartphone ist nach IP54 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Das Design der Nothing-Smartphones gefällt mir immer noch sehr gut. Das Plastik auf der Rückseite des Nothing Phone (2a) Plus fühlt sich weniger nach Plastik an als beim Phone (2a). Ich musste mir von der Presseabteilung bestätigen lassen, dass es sich nicht um Glas handelt. Die abgerundeten Ecken und die Kanten bieten eine sehr gute Griffigkeit. Display Der Bildschirm des Nothing Phone (2a) Plus ist ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Panel. Die Auflösung beträgt 1084 x 2412 px, die Bildwiederholrate 120 Hz und die maximale Helligkeit 1300 Nits in Peak und 1100 Nits in HBM (maximale Helligkeit bei Sonnenlicht). Der Bildschirm ist flach und die Ränder sind ziemlich dünn, außerdem sind sie symmetrisch. Der Screen ist durch Gorilla Glass 5 geschützt. Ich konnte dem Phone (2a) leicht verzeihen, dass es kein LTPO-Panel hat. Bei dem 100 Euro teureren Phone (2a) Plus fällt es mir etwas schwerer, das Gleiche zu tun. Die Farbgebung schien mir zu den warmen Tönen zu tendieren, aber ich habe keine großen Probleme mit der Sättigung festgestellt. Die Helligkeit ist unter allen Umständen in Ordnung. Sie hat sich im Vergleich zum Nothing Phone (2a) überhaupt nicht verändert. Mir gefällt auch, dass die Ränder symmetrisch sind und es kein großes Kinn am unteren Rand des Bildschirms gibt. Das Nothing Phone (2a) Plus kommt mit Nothing OS 1.6. © nextpit Das Nothing Phone (2a) Plus sieht aus und fühlt sich an wie seine Vorgängermodelle. © nextpit

Software Das Nothing Phone (2a) Plus läuft mit Nothing OS 1.6, das auf Android 14 basiert. Der Hersteller verspricht drei Android-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates. Wir haben ein paar neue Widgets und eine ziemlich seltsame KI-Funktion. Stärken des Nothing Phone (2a) Plus: Die Nothing-OS-Oberfläche ist immer noch sehr sauber

Fast keine Bloatware Schwächen des Nothing Phone (2a) Plus: Die KI-Funktion "News Reporter" ist nur bedingt nützlich So präsentiert sich Nothing OS 1.6 auf dem Nothing Phone (2a) Plus. © Nothing ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich Nothing OS 1.6 auf dem Nothing Phone (2a) Plus. © Nothing ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich Nothing OS 1.6 auf dem Nothing Phone (2a) Plus. © Nothing ; Screenshot: nextpit So präsentiert sich Nothing OS 1.6 auf dem Nothing Phone (2a) Plus. © Nothing ; Screenshot: nextpit Für einen Überblick über Nothing OS 1.6 schaut meinen Test des Nothing CMF Phone (1) an, in dem ich Euch auch meinen Test von Nothing OS 2.5 ans Herz lege. Kurz gesagt, es gibt keine drastischen Änderungen an der Oberfläche des Nothing Phone (2a) Plus. Es gibt zwei wesentliche Neuerungen. Die erste ist ein "Date"-Widget, das Euch – surprise, surprise – das aktuelle Datum anzeigt. Es dient aber auch als Abkürzung, um Eure Erinnerungen und andere tägliche Ereignisse im Google Kalender zu sehen. Das „Termin“-Widget auf dem Nothing Phone ist neu und greift auf Termine aus Eurem Google-Kalenderkonto zu. © Nothing ; Screenshot: nextpit Das „Date“-Widget von Nothing ist für Eure Termine und Nachrichten im Google Calendar verfügbar. © Nothing ; Screenshot: nextpit Die zweite Neuheit ist das Widget "News reporter". Achtung, festhalten, denn es handelt sich hierbei um eine exklusive KI-Funktion. Drückt Ihr hier drauf, fasst die sanfte Stimme von Nothing-CFO Tim Holbrow die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammen. Nothing verwendet einen Open-Source-Aggregator namens News API. Derzeit werden nur englischsprachige Artikel aus englischsprachigen Quellen unterstützt. Und Ihr könnt nicht auswählen, welche Quellen das Widget verwenden soll, sondern lediglich aus verschiedenen Themenbereichen wählen. Das ist lustig, und wenn Ihr keine Lust, Zeit oder Mittel habt, durch Google News oder ähnliches zu scrollen, kann das praktisch sein. Aber ich finde diese Art von Funktionen ziemlich tendenziös. Unser lieber Tim Holbrow sagt uns nie, aus welcher Quelle die Nachrichten stammen, die er uns mit seiner sanften Stimme und einem britischen Akzent erzählt. Jede Zusammenfassung einer Nachricht dauert maximal eine Minute. Und das Widget kann bis zu acht Zusammenfassungen pro Tag abspielen. Ihr könnt über den Mediaplayer im Schnellzugriffsmenü zwischen den Nachrichten wechseln. Aber die Liste der zusammengefassten News wird nur täglich aktualisiert. Ihr könnt also nicht mehrmals am Tag eine solche Mehrfachauswahl erhalten. Dieses Widget verwendet eine interne API, die einen Nachrichtenaggregator eines Drittanbieters nutzt. Es wird jedoch nicht angegeben, welcher. © Nothing ; Screenshot: nextpit Dieses Widget verwendet eine interne API, die einen Nachrichtenaggregator eines Drittanbieters nutzt. Es wird jedoch nicht angegeben, welcher. © Nothing ; Screenshot: nextpit Dieses Widget verwendet eine interne API, die einen Nachrichtenaggregator eines Drittanbieters nutzt. Es wird jedoch nicht angegeben, welcher. © Nothing ; Screenshot: nextpit

Leistung und SoC Das Nothing Phone (2a) Plus bekommt einen brandneuen SoC. Es handelt sich um den MediaTek Dimensity 7350 Pro, der von TSMC exklusiv für Nothing optimiert wurde. Stärken des Nothing Phone (2a) Plus: Gute Stabilität und keine Überhitzung

Konstante 30 FPS für das Gaming Schwächen des Nothing Phone (2a) Plus: Nicht das leistungsstärkste Gerät in dieser Preisklasse Nothing bringt ein paar neue Widgets aufs Gerät. © nextpit Das schwarz-weiße Design des Startbildschirms wird nur durch die Google-Suchleiste durchbrochen. © nextpit Nothing hat bereits behauptet, dass der Dimensity 7200 Pro des Nothing Phone (2a) exklusiv sei. In Wirklichkeit ist es die "Pro"-Version, die exklusiv ist. Und sie ist exklusiv, weil Nothing und TSMC zusammengearbeitet haben, um den Chip für die Smartphones des Herstellers zu optimieren. Das bedeutet aber nicht, dass andere Hersteller nicht daselbe Basis-SoC verwenden können. Xiaomi verwendet zum Beispiel seine eigene "exklusive" Version des Dimensity 7200 Ultra. Ich nehme an, dass das Gleiche für den Dimensity 7350 Pro des Nothing Phone (2a) Plus gilt. Wie auch immer, es ist ein SoC mit acht Kernen und in 4 nm gefertigt. Es gibt zwei Cortex-A715-Leistungskerne mit 3 GHz und sechs Cortex-A510-Effizienzkerne mit 2 GHz. In den Benchmarks ist das Nothing Phone (2a) Plus tatsächlich leistungsfähiger als das Nothing Phone (2a). Nothing Phone (2a) Plus

(Dimensity 7350 Pro) Nothing Phone (2a)

(Dimensity 7200 Pro) AnTuTu 771.436 707.480 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 1379

Schlechtester Loop: 1368

Stabilität: 99,2 %. Bester Loop: 1153

Schlechtester Loop: 1148

Stabilität: 99,6 %. Geekbench 6 Single: 1218

Multi: 2625 Single: 1148

Multi: 2589 In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr in den meisten Fällen mit 30 FPS spielen müsst. Das Spiel Arena Breakout wurde mit der Standard-Grafikeinstellung "mittel" gestartet. Die Framerate blieb ziemlich konstant bei 30 FPS. Ich konnte keine Überhitzungsprobleme feststellen, und die Benchmarks zeigen eine sehr stabile Leistung. Logisch, keine Überhitzung, nicht zu viel gedrosselt. Aber in dieser Preisklasse von 450 Euro gibt es viel leistungsstärkere Modelle. Das Poco F6 (Test) zum Beispiel.

Fotoqualität Das Nothing Phone (2a) Plus hat ein duales Kameramodul auf der Rückseite. Es ist dem des Nothing Phone (2a) sehr ähnlich, das wiederum dem des Nothing Phone (2) sehr ähnlich ist. Die wirkliche Neuerung ist die Selfie-Kamera, die von 32 auf 50 MP erhöht wurde. Stärken des Nothing Phone (2a) Plus: Gute Fotoqualität bei Tag

Die Qualität von Selfies wurde deutlich verbessert

Sauberer Porträtmodus

Keine unnötigen Sensoren Schwächen des Nothing Phone (2a) Plus: Begrenzter digitale Zoom

Nicht immer ausgewogene Dynamikbereich

Noch etwas zu viel Sharpening Die Dual-Kamera sitzt wieder zentral auf der Rückseite. © nextpit Qualität der Hauptkamera und des Ultraweitwinkels Am Tag zeigt die Hauptkamera eine hohe Detailgenauigkeit. Ich finde, dass die Schärfe einen Tick zu stark betont ist. Im Englischen spricht man von "sharpening". Ich kann es schwer erklären, aber es ist, als ob die Ränder einiger Elemente zu stark hervorstehen, ohne dass die Szene dadurch an Details gewinnt. Die Farbmetrik ist in Ordnung. Aber ich finde, dass der Dynamikbereich manchmal schlecht gehandhabt wird (manchmal zu viel Belichtung). Der Ultraweitwinkel-Sensor ist in Ordnung. Nicht zu viele Verzerrungen an den Rändern des Bildes. Die Farbgebung ist im Vergleich zur Hauptkamera stimmig. Und die leichte digitale Glättung hat mich nicht wirklich gestört. Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Ultraweitwinkel © nextpit Qualität des Zooms Das Nothing Phone (2a) Plus hat kein dediziertes Teleobjektiv. Es kann bis zu x10 digital zoomen. Bei x2 sind die Ergebnisse in Ordnung. Der Verlust an Details im Vergleich zu x1 scheint mir vernachlässigbar zu sein. Bei x10 führt die digitale Glättung zu einem Verlust an Schärfe und Details. Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 1x-Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 2-fachem optischen Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 10-fachem digitalen Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 1x-Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 2-fachem optischen Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 10-fachem digitalen Zoom © nextpit Selfie-Qualität und Porträtmodus Die 50-MP-Selfiekamera nimmt Fotos in voller 50-MP-Auflösung auf, also ohne Pixel-Binning. Die Selfies sind sehr ordentlich. Wir haben gute Details bei der Hautkörnung und den Texturen im Allgemeinen. Auch der Porträtmodus funktioniert sehr gut, mit der Selfie-Kamera als Hauptobjektiv. Das einzige Manko der Selfie-Kamera ist der fehlende Autofokus. Aber ich hatte während meines Tests auch keine großen Probleme mit der Fokussierung. Nothing Phone (2a) Plus – Selfie © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Selfie mit Porträtmodus © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Selfie © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Selfie mit Porträtmodus © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit Porträtmodus © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit Porträtmodus © nextpit Qualität bei Nacht Im Vergleich zum Nothing Phone (2a) sind Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem Phone (2a) Plus viel natürlicher. Die Hauptkamera macht sich ziemlich gut, bei x1 und sogar bei x2. Es gibt nicht zu viele Lens-Flare-Effekte, die das Bild ausbrennen. Der Nachthimmel ist nicht blau oder zu künstlich aufgehellt. Und das digitale Rauschen hält sich in Grenzen. Mit der Ultraweitwinkel-Cam ist es deutlich schlechter. Ich würde diese Optik nicht im Alltag verwenden. Selfies bei Nacht sind ok, aber ich hatte ein paar Probleme mit der Fokussierung. Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 2-fachem optischen Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 2-fachem optischen Zoom © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2a) Plus – Hauptkamera mit 2-fachem optischen Zoom © nextpit Das Nothing Phone (2a) kann mit seinen beiden Sensoren auf der Rückseite in 4K bei 30 FPS filmen, aber auch mit der Selfie-Kamera. Das war beim Vorgängermodell nicht der Fall und ist eine schöne Verbesserung.

Akku und Aufladen Der Akku des Nothing Phone (2a) Plus hat eine Kapazität von 5000 mAh. Das Smartphone kann per Kabel mit 50 W aufgeladen werden, aber nicht kabellos. Stärken des Nothing Phone (2a) Plus: Solide Akkulaufzeit

Effektives Aufladen mit 50 W Schwächen des Nothing Phone (2a) Plus: Kein Ladegerät in der Verpackung Lautsprechergitter, USB-C-Anschluss und SIM-Kartenfach an der Unterseite des Handys. © nextpit Im PC-Mark-Akkulaufzeit-Benchmark hielt das Nothing Phone (2a) Plus 16:32 Stunden durch, bevor es auf unter 20 Prozent Akkuleistung fiel. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Es ist logisch und wird in dieser Preisklasse und mit einem 5000 mAh-Akku erwartet. Es ist jedoch ein bisschen schlechter als die 17:02 Stunden, die das Nothing Phone (2a) erreichte. In der Praxis haltet Ihr locker zwei Tage durch, bevor Ihr das Smartphone ans Ladegerät anschließen müsst. Ein Ladegerät, das allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist. PC Mark Benchmark – Akku-Test auf dem Nothing Phone (2a) Plus. © Nothing ; Screenshot: nextpit Das kabelgebundene Aufladen mit 50 W ermöglicht es, in etwas mehr als einer Stunde von 0 auf 100 Prozent zu kommen. In meinem Test konnte ich nach 30 Minuten Aufladen 60 Prozent wiederherstellen. Das ist eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Basismodell Nothing Phone (2a), das 1,5 Stunden für eine vollständige Aufladung benötigte. Nothing Phone (2a) Plus

(5000 mAh | Drittanbieter-Ladegerät 140 W) 5 Min. 15 % 10 min 28 % 20 min 45 % 30 min 60 % 1 h 96 % Vollständige Aufladung 1h08

Datenblatt Technische Daten Produkt Nothing Phone (2a) Plus Bild Display 6,7 Zoll AMOLED

1084 x 2412 px

1084 x 2412 px Helligkeit: 1100 Nits (HBM) / 1300 Nits (peak)

Bildwiederholrate: 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G Speicher 12 GB RAM

256 GB Speicherplatz

Keine Erweiterung des Speichers möglich OS Android 14

3 Android-Updates

4 Jahre Sicherheits-Updates Kamera Hauptobjektiv: 50 MP, f/1.88, 1/1.57"-Sensor, OIS

Ultraweitwinkelobjektiv: 50 MP, f/2.2, 1/2.76 Sensor Selfie-Kamera 50 MP, f/2.2, 1/2.76" Sensor Akku 5000 mAh

Aufladen per Kabel 50 W

Umgekehrtes kabelgebundenes Aufladen 5 W

Kein kabelloses Aufladen Konnektivität 5G | Keine eSIM | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP54 Abmessungen und Gewicht 161,7 × 76,3 × 8,5 mm, 190 g