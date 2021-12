Notruf per Tastenkombi: Wie Googles Vorsicht mir den Morgen versaute!

Was als wunderschöner Morgen begann, wurde binnen weniger Tastendrücke zu meinem persönlichen Pearl Harbour! Denn mein Pixel 6 setzte nach einer mir nach wie vor unbekannten Tastenkombination automatisch einen Notruf ab. Was übrig bleibt, ist Verwunderung und der Ärger darüber, dass Google aus einer derart lebenswichtigen Sache ein weiteres digitales Malheur macht.

Morgens um halb Neun nach Wintereinbruch durch Berlin zu radeln, ist schon an und für sich keine schöne Sache. Sich zur Motivation Progressive-Metal der Gruppierung um Gitarren-Virtuoso Tosin Abasi (Animals as Leaders, probiert's bei Gitarren-Affinität unbedingt aus) auf die Ohren zu legen, sollte mir dennoch zum nötigen Antrieb verhelfen. Stattdessen war die zu laute Musik Anstoß einer Kette an Ereignissen, die ich so schnell nicht vergessen werde. Es folgt eine Schilderung der Ereignisse:

Was sich am Morgen des 2. Dezember in Berlin-Friedrichshain zutrug

Wie bereits erwähnt, war ich auf dem Rad unterwegs und hörte Musik. Beim Versuch, diese etwas leiser zu drehen, bewirkte ich beim blinden Tippen auf die Hardware-Tasten meines Google Pixel 6 in der Hosentasche das Gegenteil. Während die Musik lauter und ohrenbetäubender wurde, wuchs in mir die Panik. Mit pfeilschnellen Fingern suchte ich wie wild nach der richtigen Taste und plötzlich ... ich zitiere:

Ööööööüüüüüü, Öööööööüüüüü, lingelingelingeling – the emergency services will be contacted - Bens Google Pixel 6

Irgendeine Tastenkombination, die ich blind und unwissend drückte, setzte plötzlich einen Notruf ab. Mitten beim Anfahren auf eine Kreuzung – ich hatte natürlich grünes Licht – musste ich versuchen, den androhenden Notruf abzubrechen. Doch blieben mir nur geschätzt zwei, drei Sekunden Zeit. In diesen schaffte ich es lediglich, halb stehend, halb weinend, auf meinem Smartphone auch noch meinen Standort zu sehen.

Während mein rechter OnePlus Bud(s) Pro in aller Aufregung aus dem Ohr in Richtung Straße fiel, ertönte auf dem linken Ohr bereits eine automatische Bandansage der Berliner Feuerwehr. Ich hätte es nicht tun sollen, ich weiß. Aber ich legte, nach wie vor in heller Panik, auf. Mit weichen Knien huschte ich dann noch mit knallorangenem Helm über die Straße und sammelte den verlorenen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer auf.

Im Ausschalt-Menü von Android 12 seht Ihr den Notrufknopf direkt. / © NextPit

Was übrig bleibt, ist Verunsicherung. Und der Schock über diese Erfahrung. Und irgendwie ein großer Ärger darüber, dass Google Notrufe in fragile Systemfunktionen integriert.

Warum mich Googles Notruf-Integration wütend macht

Versteht mich nicht falsch – wenn Googles Feature nur ein Leben rettet, dann hat sich mein stressiger Morgen gelohnt! Aber gleichzeitig finde ich es sehr kritisch, über ein fehleranfälliges Notrufsystem in derart kurzer Zeit aus Versehen einen echten Notruf absetzen zu können. Denn wie man in Deutschland – und auch in jedem anderen Land – absichtlich einen Notruf absetzt, das lernt man schon in der Schule.

Denn auf meinem Pixel 6 kann ich vom Lockscreen aus das Tastenfeld aufrufen und selbst ohne SIM-Karte von überall einen Notruf wählen. ein Verfahren, das nicht weniger als ein Bestandteil unserer Sozialisation ist. Derart internalisiert also, dass ich in einem echten Notfall sofort und ohne großes rationales Denken darauf zurückgreifen kann. Nie im Leben würde ich in einer solchen Situationen den gedanklichen Umweg gehen, eine Tastenkombination über die Lautstärketasten einzugeben und über das Google-Feature einen Notruf abzusetzen.

Notruf-Features bei Handys & Smartwatches – sinnvoll oder nicht? Das finde ich sinnvoll.

Ich bin mir nicht sicher.

Nicht sinnvoll, da zu fehleranfällig. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielleicht bin ich da aber auch ein Einzelfall. Und sicher ist Googles Funktion barrierefreier als das Eingeben von Nummern über ein Tastenfeld. Wenn Googles Funktion also zusätzliche Sicherheit bringt, ist das gut! Aber meiner Meinung nach muss es einen deutlichen Hinweis geben, dass in wenigen Sekunden ein echter Notruf abgesetzt wird. Und es muss die Möglichkeit geben, diesen auch bei beiläufiger Smartphone-Nutzung in einer realistischen Zeitspanne abbrechen zu können. Ein Countdown wäre klasse und einfach. Ein den meisten Nutzer:innen vollkommen unbekanntes Warnsignal aber mal überhaupt nicht.

Wie seht Ihr das? Hattet Ihr bereits ähnliche Erlebnisse mit Eurem Smartphone? Antoine erzählte mir im Slack eben von derselben Erfahrung mit einem anderen Handy! Und ich bin gespannt, ob Euch ein derartiges Feature schon einmal geholfen hat.