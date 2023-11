Nuki Smart Lock 4.0: Mit Matter noch in diesem Jahr!

Geht es um smarte Sicherheitstechnik in der Wohnungsabschluss- oder Haustür, dann ist der österreichische Hersteller Nuki vermutlich marktführend. Nun hat der Konzern unter eines seiner Videos von einem Prototypen eines zukünftigen Smart Locks bekannt gegeben, dass man das Nuki Smart Lock 4.0 noch in diesem Jahr (2023) mit Matter-Unterstützung präsentieren möchte.

Nuki Smart Lock 4.0 kurz vor Release

Wer seine Wohnungs- oder Haustür ohne Schlüssel öffnen und verschließen will, greift zum Nuki Smart Lock 3.0 ab 169 Euro. Der österreichische Hersteller für die Haustür-Automatisierung konnte bereits im Oktober 2022 über einen Nuki-Hub und einem Prototypen die Kompatibilität zu dem Smart-Home-Standard Matter 1.2 realisieren. Dieser unterstützt jetzt auch die Betätigung der Falle (Schnapper), anstelle des bislang ausschließlichen ein- oder zwei-tourigen Riegels.

Die komplette Matter-Kompatibilität wird aber erst mit dem Nuki Smart Lock 4.0 gewährleistet (also ohne Hub), welches man auf YouTube schon einmal als Prototyp bewundern kann.

Und unter jenem Video hat sich der Konzern jetzt auf YouTube im Kommentarbereich zu seinen zukünftigen Plänen geäußert. Dort beteuert das Unternehmen erneut sein Versprechen im zweiten Halbjahr 2023 das Nuki Smart Lock 4.0 zu präsentieren, beziehungsweise in den Handel zu bringen.

Da wir in diesem Jahr nur noch knapp acht Wochen zur Verfügung haben, bleibt für das Unterfangen nicht mehr allzu viel Zeit. Neben der Kompatibilität zu Matter-Hubs, wird auch mit einer längeren Akku-Laufzeit spekuliert.

