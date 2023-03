Nur 1 Euro Anzahlung: Samsung Galaxy A53 kurze Zeit günstig!

Bei Media Markt gibt es für kurze Zeit das Samsung Galaxy A53 für gerade einmal einen Euro Anzahlung. Zusätzlich senkt der Anbieter die monatliche Grundgebühr, die Ihr für den zugehörigen Freenet-Tarif entrichten müsst. In unserem Tarif-Check verraten wir Euch, ob sich das Angebot für Euch lohnt.

Die Smartphones der Samsung-A-Serie sind häufig richtige Kassenschlager. Das liegt allerdings nicht nur an dem bekannten Hersteller, sondern auch der wirklich ordentlichen Hardware, die hier verbaut wird. Jetzt könnt Ihr Euch für wenige Tage das Samsung Galaxy A53, eines der besten Mittelklasse-Smartphones, bei Media Markt mit passendem Mobilfunktarif im Netz von Vodafone sichern.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 Mit passendem Freenet-Tarif im Vodafone-Netz | Farbauswahl zwischen Awesome Peach und Awesome White

Das Samsung Galaxy A53 beerbte im März 2022 das Samsung Galaxy A52 und erschien mit recht ähnlichen Spezifikationen auf dem Markt. Während der 6,5 Zoll große AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und das Quad-Kamera-Modul mit 64-MP-Hauptkamera gleich blieben, hat sich vor allem was bei der Akkugröße und dem Prozessor geändert. So steigt die Kapazität der Batterie von 4.500 mAh auf 5.000 mAh und beim Prozessor handelt es sich hier um den Exynos 1280. Wie sich diese Änderungen auswirken, erfahrt Ihr in unserem Test zum Samsung Galaxy A53.

Lohnt sich das A53-Angebot für Euch?

Wie bei solchen Tarif-Deals üblich schließt Ihr hier einen Handytarif ab. In diesem Fall handelt es sich um den "green LTE 5GB Smart" im 4G-Netz von Vodafone. Hierbei nutzt Ihr eine maximale Bandbreite von 21,6 MBit/s, um im Internet zu surfen und zahlt gerade einmal einen Euro für das Smartphone. Gleichzeitig erwartet Euch eine monatliche Gebühr in Höhe von 12,99 Euro und ein einmaliger Anschlusspreis über 39,99 Euro. Insgesamt bindet Ihr Euch 24 Monate an den Anbieter.

Galaxy-A53-Übersicht Eigenschaft A53-Deal Tarif green LTE 5GB Smart Datenvolumen 5 GB Bandbreite max. 21,6 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 12,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 357,70 Euro Reguläre Gerätekosten 341,91 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,66 Euro Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr gerade einmal 66 Cent für den Tarif im Monat. Wollt Ihr das Smartphone derzeit in einem Online-Shop kaufen, zahlt Ihr für die "Awesome Peach"-Variante mindestens 341,91 Euro, wodurch sich die Kosten zwischen diesem Deal und dem regulären Preis fast amortisieren. Beachtet allerdings, dass die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 21,99 Euro steigen.

Außerdem ist das recht geringe Datenvolumen, die minimale Bandbreite und auch die fehlende 5G-Möglichkeit ein weiteres Problem. Solltet Ihr auf all das nicht viel Wert legen und benötigt nur ein gutes und günstiges Smartphone, macht Ihr bei diesem Angebot nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy A53 auch im Jahr 2023 noch interessant oder wartet Ihr bereits gespannt auf den Nachfolger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!