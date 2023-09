Nur heute: Apple iPad Air 5 (2022) mit 100 € Rabatt!

Cyberport bietet in den wiederkehrenden Flash-Sales, oder Cybersales, immer wieder wirklich spannende Geräte zu guten Konditionen an. Passend zum Apple-Release-Event am heutigen Tag findet sich hier gerade das Apple iPad Air 5 aus dem Jahr 2022 mit 64 GB Gerätespeicher in der WiFi-Version für 599 Euro, statt der üblichen 699 Euro.

Neben einer wirklich starken Performance dank des M1-Chips, glänzt das iPad Air 5 durch ein schlankes und leichtes Design, das jeden Hosentaschen-Test besteht. Das 10,9-Zoll-Display bietet natürliche und intensive Farben, während Ihr an der Frontseite außerdem die neue Center-Stage vorfindet. Das neue Apple-System soll Eure Video-Calls noch angenehmer gestalten, indem die Kamera Euch ständig folgt und im Fokus hält.

Mit Center Stage steht Ihr immer im Fokus Eurer Videokonferenz. / © NextPit

Einer der größten Kritikpunkte bei vielen Tablets ist definitiv die Akkulaufzeit. Doch auch hier hat Apple wieder einmal gezeigt, was sie mittlerweile aus den Batterien herausholen kann. Mit einer maximalen Laufzeit von 10 Stunden läuft das Tablet aus 2022 immer noch dem Tab S9 Ultra (zum Test) des Konkurrenten Samsung den Rang ab. Im Test zum Apple iPad Air 5 hat mein Kollege Fabi allerhand lobende Worte für das Tablet aus Cupertino gefunden, allerdings gibt es auch ein paar Dinge zu bemängeln.

Lohnt sich das iPad-Angebot von Cyberport?

Seid Ihr ohnehin auf der Suche nach einem neuen Tablet und besitzt bereits ein iPhone (zum Vergleich), ist der Griff zum iPad naheliegend. Das Ökosystem des Herstellers greift nahtlos ineinander über, wodurch sich die Anschaffung lohnt. Preislich seid Ihr hier ebenfalls auf der sicheren Seite. Während die UVP bei 699 Euro liegt, zahlt Ihr heute nur 599 Euro für das Tablet.

Der nächstbeste Preis für das iPad Air 5 im Netz beträgt gerade 635,99 Euro – günstiger wird es also derzeit nicht. Auch der Allzeit Tiefstpreis liegt in der Regel bei 599 Euro, auch wenn es laut Idealo am 29. Juni ein Angebot für 499 Euro gab. Allerdings ist dieser Ausreißer bisher erst einmal vorgekommen. Möchtet Ihr auf den Release des neuen iPad Air warten, könnten die Preise zwar noch einmal fallen, ob die UVP jedoch dauerhaft um 100 Euro reduziert wird, ist fraglich. Möchtet Ihr Euch den Deal sichern, solltet Ihr Euch zudem beeilen, da nur eine begrenzte Stückzahl vorhanden ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Cyberport gesammelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!