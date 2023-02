Nur heute: MacBook Air M2 bei Cyberport so günstig wie noch nie

Cyberport hat heute einen Tagesdeal am Start, der vor allem die Apple-Fans der Community freuen dürfte. Denn Ihr könnt Euch hier das MacBook Air mit M2-Chip aus dem Jahre 2022 für gerade einmal 1.099 Euro sichern. Dieser Preis liegt noch einmal knapp 100 Euro unter dem aktuellen Bestpreis und auch sonst gab es das MacBook noch nie günstiger. Wir verraten Euch in unserem Deal-Check, ob sich das Angebot lohnt.

Jeder, der bereits mit Apple gearbeitet hat, weiß, dass MacBooks mehr als nur ein einfaches Statussymbol darstellen. Die Geräte strotzen nur so vor Leistung, wenn Ihr damit arbeiten wollt. Das Laptop schafft so gut wie jede Aufgabe im Handumdrehen, egal ob Bildbearbeitung, Videos rendern, Projektplanung oder andere Ressourcenfressende Tätigkeiten. Nur Gamer dürften sich an dem MacBook Air 2022, dass Ihr gerade im Tagesdeal bei Cyberport schießen könnt, eher die Zähne ausbeißen.

Vergleicht Ihr die reinen Specs mit einem Windows-PC, wirkt das MacBook Air nicht sonderlich beeindruckend. Allerdings sollten wir hier Äpfel auch nicht mit Birnen vergleichen. Denn die MacBooks sind effizient und leistungsstark. Dank des M2-Prozessors nutzt das Laptop die Hardware perfekt aus und passt diese optimal an die Software an. Zudem nutzt das MacBook Air von 2022 ein 13,6 Zoll großes "Liquid Retina Display" mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Der Bildschirm stellt Inhalte klar und deutlich dar und erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 600 Nits.

Das Arbeiten auf dem MacBook Air 2022 ist dank eines Liquid Retina Displays wirklich angenehm. / © Apple

Bei diesem Angebot handelt es sich um die kleinere Variante des Computers und Euch erwartet eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und einer 256 GB großen SSD des Octa-Core-M2-Prozessors. Als Anschlüsse findet Ihr zwei USB-C-Inputs mit Thunderbolt-4-Unterstützung, sowie einen 3.5-Millimeter-Anschluss. Auch in unserer MacBook-Bestenliste konnte sich das MacBook Air 2022 einen Platz sichern, schaut also unbedingt mal rein, wenn Ihr noch mehr Infos möchtet.

Lohnt sich der MacBook-Deal von Cyberport?

Das Gerät kostet Euch in der Regel mindestens 1.199 Euro, wodurch Ihr bei diesem Daily-Deal bereits 100 Euro spart. Doch auch der Bestpreis lag bisher bei 1.169 Euro und somit 70 Euro höher als das Angebot von Cyberport. Habt Ihr das Apple MacBook Air mit M2-Chipsatz also bereits ins Auge gefasst, solltet Ihr hier zuschlagen.

Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn die Laptops verkaufen sich recht schnell. Da es sich zudem um einen Tagesdeal handelt, bekommt Ihr das Gerät nur heute, am 23. Februar zu diesem Preis. Wundert Euch nicht, wenn Euch der Preis auf der Produktseite höher angezeigt wird. Denn im Warenkorb seht Ihr dann das Angebot.

Was haltet Ihr von dem Deal? Nutzt Ihr bereits ein MacBook oder greift Ihr weiterhin zu Windows-Laptops? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!