Bei o2 ist im März mächtig was los. Bereits seit einiger Zeit zeichnet sich ab, dass vermehrt auf Qualität statt Quantität gesetzt wird. Bedeutet, dass Ihr zwar weniger Handytarife zur Auswahl habt, diese sich aber so richtig lohnen. Besonders spannend ist jetzt der o2 Mobile L: Denn hier gibt es 100 GB Datenvolumen, das jährlich sogar noch mehr wird, für weniger als 20 Euro. Wie gut der Deal tatsächlich ist, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.