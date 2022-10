Oclean X Pro im Hands-on: die smarte Zahnbürste mit App

Preis und Lieferumfang

Die Oclean X Pro findet Ihr im hauseigenen Online-Store in vier unterschiedlichen Farben für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,90 Euro. Bei der X Pro geht es dabei mit Farben wie Mist Green, Sakura Pink, Aurora Purple und Navy Blue etwas poppiger zu als beispielsweise bei der Oclean X Pro Elite, welche für 99,90 Euro nur in Weiß erhältlich ist. Man bekommt die elektrische Zahnbürste aber auch bei Onlinehändlern wie beispielsweise Amazon.

Der Lieferumfang ist überraschend übersichtlich. Der schlichte weiße Karton mit einem Bild der Zahnbürste gibt auf der Vorderseite keinerlei Hinweise darauf, was für ein Produkt man denn überhaupt nun in der Hand hält – kein Logo, keine Modellbezeichnung und schon gar keine technischen Daten. Infos zum Inhalt findet man mit einem gefestigten Blick auf der Rückseite in hellgrauer Schrift auf weißen Hintergrund.

Wir haben das blaue Modell für unser Hands-on erhalten, in dem lediglich die elektrische Zahnbürste an sich, inklusive eines bereits vormontierten Bürstenaufsatzes dabei war. Eine – oder besser gleich mehrere – Ersatzbürsten gab es nicht. Dabei empfiehlt die smarte Bürste, alle 400 Minuten (etwa drei Monate) den Kopf zu wechseln. Es hat auch etwas Mut gebraucht, die wechselbare Bürste beherzt vertikal abzuziehen.

Weiterhin gibt es im Verpackungsinhalt eine praktische Ladestation, welche auch als Wandhalterung verwendet werden kann, eine Kurzanleitung in englischer und chinesischer Sprache sowie ein USB-Ladekabel. Ein Netzgerät sucht Ihr vergeblich, könnt aber einen beliebigen USB-Wandadapter nutzen. Eine ausführliche Anleitung in deutscher Sprache fehlt im Karton ebenfalls, ist aber online hier zu finden.