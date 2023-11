OnePlus 12 zeigt dank neuem LYTIA-Image-Sensor von Sony was es kann!

Wer gedacht hat, die Oppo-Tochter OnePlus würde sich mit dem von uns getesteten OnePlus Open aus 2023 verabschieden, sieht sich wohl getäuscht! Denn der Konzern kündigt nun sein OnePlus 12 an, das wohl noch in diesem Jahr das erste Smartphone mit dem verbauten LYTIA-Kamera-Sensor von Sony erscheinen soll. Das demonstriert zumindest Li Jie Louis auf seinem Sina-Weibo-Kanal, wo der chinesische OnePlus-Präsident erste Sample-Fotos veröffentlicht, welche die Hasselblad-Kamera-Qualitäten mit besagtem Sony-Image-Sensor demonstrieren sollen.

OnePlus 12 erscheint mit neuestem High-End-Image-Sensor von Sony

Wie es aussieht, wird es bei dem OnePlus Open, als echtes Flaggschiff-Smartphone für dieses Jahr nicht bleiben. Während Samsung uns heute seinen neuen 50-MP-Bildsensor in Form des ISOCELL GNK präsentiert hat, zeigen sich die beiden neuen Sony-Konkurrenten bald in den ersten Smartphones. Während es bei den drei Vivo-X100-Modellen, welche am 13. November vorstellig werden, bislang nur ein Verdacht ist, hat sich der chinesische OnePlus-Präsident, Li Jie Louis, auf seinem Sina-Weibo-Kanal klar positioniert.

Zumindest so klar, dass in dem im Dezember zu erwartenden OnePlus 12 ein LYTIA-Image-Sensor von Sony verbaut sein wird. Bekanntlich gibt es davon mit dem LYT900 und LYT800 zwei Möglichkeiten. Der eine ein 1/0,98 Zoll großer 50-MP-Sensor oder ein 1/1,43 Zoll großer 53-MP-Sensor.

Selbstsicher präsentiert er Vergleichsfotos, welche mit einem Apple iPhone 14 Pro (Test) eines angeblichen Freundes und dem OnePlus 12 erstellt wurden.

Nachtaufnahme eines alkoholfreien Cocktails. OnePlus 12 oder ... © OnePlus | Li Jie Louis ... Apple iPhone 14 Pro: Welches Smartphone hat dieses Foto geschossen? © OnePlus | Li Jie Louis

Der für China verantwortliche OnePlus-Präsident betont derweil, dass es sich um einen Prototypen handelt, bei dem die Hasselblad-Kamera des OnePlus 12 bis jetzt nicht softwareseitig optimiert wurde. Welches Foto von welchem Smartphone stammt, lässt Li Jie Louis dabei offen.

Tageslichtaufnahme im Portraitmodus. OnePlus 12 oder ... © OnePlus | Li Jie Louis ... Apple iPhone 14 Pro: Welches Smartphone hat dieses Foto geschossen? © OnePlus | Li Jie Louis

Gerade bei den Portraitaufnahmen bei augenscheinlichem Tageslicht wird deutlich, dass eines der beiden Smartphones einen deutlich höhere Tiefenschärfe bietet. Ob diese vor oder auch nach der Aufnahme noch im Wirkungsgrad eingestellt werden kann, ist ebenfalls noch unklar.

Nachtaufnahme mit neuem Sony-LYTIA-Image-Sensor oder doch mit dem ... © OnePlus | Li Jie Louis ... Apple iPhone 14 Pro: Welches Smartphone hat dieses Foto geschossen? © OnePlus | Li Jie Louis

Weitere bekannte Informationen zu dem OnePlus 12 sind neben dem spekulierten Launch-Termin im Dezember 2023, sind neben einem verbauten Snapdragon 8 Gen 3, einem besonders hellem LPTO-AMOLED-Display, ein 5.400 mAh starker Akku, welcher mit einem Kabel mit bis zu 100 W und kabellos mit bis zu 50 W aufgeladen werden kann.

OnePlus-Situation in Deutschland weiterhin unklar

Hier in Deutschland ist die Situation aufgrund der von Nokia initiierten Patentklage ungeklärt. OnePlus darf, wie der Mutterkonzern Oppo, in Deutschland offiziell keine Smartphones mit Patent geschützter 5G-Technologie verkaufen. Allerdings bietet der Konzern auf Amazon Deutschland einen OnePlus-Shop, mit fast dem gesamten OnePlus-Portfolio (inkl. OnePlus 11 Test). Der Verkäufer ist allerdings in London gelistet.

Was haltet Ihr von den Sample-Bildern? Was denkt Ihr: Welches Foto stammt vom Apple iPhone 14 Pro und welches vom OnePlus 12? Schreibt uns Eure Meinungen gern unten in den Kommentarbereich.