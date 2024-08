Einige Flaggschiff-Smartphones , die kürzlich auf den Markt kamen, sind teurer geworden. Neben den Geräteherstellern tragen auch die Zulieferer zu dem Preisanstieg bei, indem sie die Preise für ihre Komponenten erhöhen. Qualcomm bestätigte, dass sein kommender High-End-Chipsatz mehr kosten wird, was sich auf Geräte mit diesem Chipsatz auswirken könnte, darunter auch das noch nicht angekündigte OnePlus 13. Ein neuer Bericht deutet jedoch darauf hin, dass das Mobiltelefon von einer Preiserhöhung verschont bleiben wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Laut dem zuverlässigen Leaker Digital Chat Station, der Details auf Weibo (via Notebookcheck) geteilt hat, wird OnePlus das OnePlus 13 bereits im Oktober dieses Jahres in China ankündigen und anschließend weltweit auf den Markt bringen. Damit würde das Gerät in einem früheren Zeitfenster auf den Markt kommen.

OnePlus 13 könnte den gleichen attraktiven Preis haben

Obwohl das Gerät zu den ersten Android-Flaggschiffen gehört, die höchstwahrscheinlich von einem Snapdragon 8 Gen 4 angetrieben werden, prognostiziert der Leaker, dass der Preis des Geräts nicht von Qualcomms geplanter Preiserhöhung beeinflusst werden wird. Das bedeutet, dass das OnePlus 13 den gleichen Preis haben wird wie das OnePlus 12 (Test), das bei der Markteinführung 949 Euro kostete.

Wenn OnePlus den Preis für das OnePlus 13 beibehält, könnte dies das Gerät in mehrfacher Hinsicht wettbewerbsfähiger machen. Erstens sind die aktuellen Flaggschiff-Smartphones teurer geworden, darunter das neue Google Pixel 9 und Samsungs neueste faltbare Modelle.

Das Display des OnePlus 12 ist lebendig und farbenfroh und bietet eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 nits. Gerüchten zufolge wird das OnePlus 13 ein etwas flacheres Panel mit einem mikrogekrümmten AMOLED-Display haben. / © nextpit

Außerdem könnte die Beibehaltung des gleichen Preisniveaus preisbewusste Verbraucher/innen anziehen, die auf der Suche nach High-End-Funktionen sind, ohne das Premium-Preisschild zu tragen. Diese Strategie könnte OnePlus dabei helfen, einen größeren Marktanteil zu erobern, vor allem bei Nutzern, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Es ist unklar, was das Samsung Galaxy S25 bieten wird, da es ebenfalls den Chip von Qualcomm verwenden wird. Basierend auf der aktuellen OnePlus-Strategie könnte das OnePlus 13 jedoch weiterhin eine günstigere Alternative zum Galaxy S25 Plus sein oder mit dem Standardmodell gleichziehen. Dies könnte OnePlus als starken Konkurrenten auf dem Markt der Flaggschiff-Smartphones positionieren, der Spitzenleistung zu einem erschwinglicheren Preis bietet.

Gerüchte zu Spezifikationen und Design des OnePlus 13

Gerüchten zufolge soll das OnePlus 13 ein aktualisiertes Design haben, das sich von den bisherigen OnePlus-Geräten unterscheidet. Es könnte auch das gekrümmte AMOLED-Display zugunsten eines neuen mikrogekrümmten AMOLED-Displays aufgeben, was zu einem etwas flacheren Glas auf der Oberseite führen wird, ähnlich wie bei der Xiaomi 14-Serie.

Was die Kameras angeht, so wird das OnePlus 13 mit der gleichen Triple-Kamera ausgestattet sein wie sein Vorgänger. Wenn das der Fall ist, soll die Kamerakonfiguration eine 50-MP-Hauptkamera, ein 64-MP-Periskop-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und ein 48-MP-Ultraweitwinkelobjektiv umfassen.

Was denkt Ihr über den möglichen Preis des OnePlus 13? Haltet Ihr es für einen klugen Schachzug, den Preis beizubehalten? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.