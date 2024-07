Die Verwendung eines LC-Displays war zunächst überraschend, fühlte sich bei der Benutzung aber nicht wie ein Nachteil an. Der Kontrast ist gut, der Betrachtungswinkel ausgezeichnet und die Farben sehen korrekt aus. Zwei Punkte müssen jedoch erwähnt werden: Es gibt einen sichtbaren Luftspalt zwischen dem Bildschirm und dem Glas, und beim Betrachten von Widescreen-Inhalten gibt es aufgrund des Seitenverhältnisses von 7:5 viel ungenutzten Platz. Beides hat mich in der Praxis nicht gestört, aber wir wissen, dass einige Leute sehr lautstark darüber schimpfen.

An den Seiten des OnePlus Pad 2 befinden sich die sechs seitlich abstrahlenden Lautsprecher, ein USB-C-Anschluss auf der rechten Seite (im Querformat betrachtet) und ein Power-Button auf der linken Seite. An der Unterseite befinden sich Pogo-Pins, die magnetisch an der Tastaturabdeckung befestigt werden. Und auf der Oberseite befinden sich die Lautstärkewippe und der magnetische Punkt zum Koppeln und Aufladen des OnePlus Stylo.

Neben dem geringen Gewicht tragen auch die abgerundeten Ecken dazu bei, dass das Tablet gut in der Hand liegt, dazu gesellt sich auf der Rückseite eine schöne Oberfläche. Das OnePlus Pad 2 ist so dünn, dass es keine Kopfhörerbuchse hat, was ein trauriges Versäumnis ist. Es gibt auch kein Fach für eine SIM-Karte oder eine Speichererweiterung, bedenkt das beim Kauf des Tablets.

Ausgestattet mit OxygenOS 14 und Android 14, erbt das OnePlus Pad 2 die Verbesserungen, die Google in den letzten zwei Jahren für Geräte mit großen Bildschirmen einführte. OnePlus verspricht vier Jahre lang Sicherheitsupdates, was weniger ist als bei vergleichbaren Tablets von Google und Samsung.

Wir haben beim Zocken während der Zwischensequenzen an unerwarteten Stellen Grafikprobleme festgestellt, die mit diesen synthetischen Ergebnissen zusammenhängen könnten. Die Leistung im Spiel selbst war jedoch wirklich gut und in Titeln wie Call of Duty Warzone Mobile und Genshin Impact meist stabil. Selbst wenn Ihr alle Grafikeinstellungen auf Maximum gestellt habt, hatte das keinen Einfluss auf die flüssige Darstellung.

Das OnePlus Pad 2 wird von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben und verspricht die beste Leistung, die ein Android-Tablet bieten kann. In der Realität fanden wir jedoch eine uneinheitliche Leistung vor, die manchmal an Tablets aus niedrigeren Segmenten erinnert.

Die Selfie-Kamera bietet keine besonderen KI-Tricks, um Euch bei Videotelefonaten in den Mittelpunkt zu rücken, und nur grundlegende Funktionen für die Hintergrundunschärfe auf Fotos. Die Qualität ist für gelegentliche Videoanrufe in Ordnung, aber ich würde nicht empfehlen, damit Geschäftspräsentationen zu machen.

OnePlus spekuliert nicht wirklich darauf, dass jemand mit einem Tablet Fotos macht. Wer mit dem OnePlus Pad 2 in der Öffentlichkeit fotografieren will, muss das Gerät in der Regel im Querformat halten, da die 13-MP-Kamera auf der Rückseite mittig angeordnet ist.

Batterielebensdauer & Aufladen

Mit einem 9510-mAh-Akku und der Unterstützung von bis zu 67 W Ladeleistung bietet das OnePlus Pad 2 kürzere Ladezeiten als die meisten Telefone. In den meisten Szenarien wäre das völlig überflüssig, kann aber für diejenigen wichtig sein, die es als Produktivitätsgerät nutzen.

Vorteile:

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen

Umgekehrtes kabelgebundenes Laden

Nachteile:

Das Ladegerät ist nicht in allen Ländern enthalten

Kein kabelloses Laden

OnePlus gibt eine 64-prozentige Ladung in 30 Minuten an der Steckdose mit einem 67-W-SuperVOOC-Adapter an – der in den USA im Lieferumfang enthalten ist, hier jedoch knapp 40 Euro kostet. 81 Minuten benötigt das Teil für eine vollständige Ladung. Bei der ersten Kennzahl haben wir schlechtere Werte erhalten – OnePlus zählt ab dem Moment, an dem der Akkustand 1 % erreicht hat, während wir ab dem Zeitpunkt zählen, an dem wir das USB-Kabel eingesteckt haben, woraufhin eine mehrminütige Boot-Sequenz stattfand.

OnePlus Pad 2

(9510 mAh | 67W) Galaxy Tab S9 Ultra

(11200 mAh) Poco Pad

(10000 mAh | 33W) Galaxy Tab S9 FE

(8000 mAh | UGreen 300W) Pixel Tablet

(7020 mAh) 5 Minuten 3 % 5 % 6 % 10 Minuten 13 % 10 % 12 % 20 Minuten 36 % 19 % 25 % 30 Minuten 57 % 27 % 37 % 1 h - 51 % 73 % Volle Ladung < 1h ~ 2h30 1h42 PC Mark Batterietest 11h01

11882 Leistungspunkte 10h42

14254 Punkte 6h25 (120 Hz)

11278 Punkte 10h31 (90 Hz) ~ 20h

Für eine volle Ladung haben wir knapp unter einer Stunde gemessen, was für einen 9510-mAh-Akku beeindruckend ist. In den meisten Fällen würden wir uns nicht allzu sehr um die Ladezeiten eines Tablets kümmern, aber das sind die Zahlen, die wir erhalten haben.

Das OnePlus Pad 2 ist gerade dünn genug, um den USB-C-Anschluss unterzubringen. Eine Kopfhörerbuchse ist leider nicht vorhanden. / © nextpit

Mit einem Standard-USB-PD-Ladegerät (65 W) konnten wir das Gerät in 30 Minuten zu 43 Prozent aufladen, in 60 Minuten zu 84 Prozent und in ca. 1 Stunde und 18 Minuten voll.

Was die Akkulaufzeit angeht, könnt Ihr bei produktiver Arbeit oder moderatem Medienkonsum mit einer Laufzeit von einem Tag rechnen. Beim Spielen leert sich der Akku natürlich viel schneller. OnePlus gibt bis zu sechs Stunden Spielzeit mit einer Ladung an, aber etwa vier Stunden sind wahrscheinlich realistischer, wenn ihr online mit maximalen Grafikeinstellungen spielt.