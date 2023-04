Oster-Gewinnspiel: Powerstation Jackery Explorer 500 im Wert von 659 Euro!

Heute zu gewinnen: die Powerstation Jackery Explorer 500

Ihr überlegt sowieso, Euch eine Powerstation für den Sommer zu kaufen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Wir verlosen die Jackery Explorer 500 – einen leistungsstarken Energiespeicher, der für den Einsatz im Freien konzipiert wurde. Mit der kompakten Größe und dem Gewicht von nur 6,1 kg ist die Powerstation der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten.

Der Akku bietet eine Kapazität von 518 Wh, was ausreichend Energie für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder sogar kleine Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Lampen bietet. Damit seid Ihr beispielsweise im Stadtpark oder auf dem Zeltplatz unabhängig von Steckdosen und habt immer eine zuverlässige Stromquelle dabei.

Die Jackery Explorer 500 kann auf verschiedene Arten aufgeladen werden: Zum einen klappt das natürlich per Steckdose – oder auch über den Zigarettenanzünder im Auto. Aber Ihr habt auch die Option per Solarpanel, was natürlich die umweltfreundlichere Option ist. Die Powerstation hat verschiedene Anschlüsse, darunter eine 230-V-Steckdose, drei USB-Ports und einen 12-V-Ausgang.

Jackery verspricht auch, dass die Explorer 500 robust und langlebig sein soll. Der Akku ist in einem stabilen Kunststoff-Gehäuse untergebracht, das vor Stößen und Stürzen schützt. Außerdem ist die Powerstation nach IP67 wasser- und staubdicht. Wenn's beim Zelten mal einen Regenguss gibt, seid Ihr also auch auf der sicheren Seite.

Einen ersten Kurztest zur Jackery Explorer 500 findet Ihr hinter dem vorangestellten Link.

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?

Jeder mit einer gültigen E-Mail-Adresse kann teilnehmen. Keine Sorge – wir geben weder die Adressen weiter, noch werdet Ihr gespammt. Ihr erhaltet lediglich einmal von uns eine Mail, in der wir die Gewinnerin oder den Gewinner des jeweiligen Tagespreises bekannt geben.

Wie nehme ich teil?

Am Samstag, Sonntag und Montag könnt Ihr ab 6 Uhr morgens die Buchstaben in unseren Artikeln suchen und finden. Wir haben diese in gut sichtbaren Ostereiern versteckt. Sammelt diese und puzzelt Euch das Wort zusammen. Dann einfach nur in das Formular eingeben, das hier in diesem Artikel eingebaut ist – und ab dafür!! WICHTIG: Ihr müsst das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen und einmal bestätigen, dass es auch wirklich Eure E-Mail-Adresse ist. Wir schicken Euch dafür eine Mail mit einem Link und bitten Euch, kurz auf ebendiesen zu klicken. Erst dann ist Eure Teilnahme gesichert.

Es gelten weiterhin unsere NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen Euch allen ganz viel Glück! Alle Teilnehmenden werden per E-Mail und in diesem Artikel informiert, ob sie gewonnen haben.