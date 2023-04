Oster-Gewinnspiel: Jeep Fold FAT E-Bike 7020 im Wert von 2.399 Euro!

Heute zu gewinnen: das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020 im Wert von 2.399 Euro

Worum geht's beim E-Bike von Jeep? Das klappbare Fat-Bike mit dem Codenamen FR 7020 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Klappfahrrad für die Abenteuerlustigen unter Euch. Mit dem robusten Aluminiumrahmen, der Federgabel und den fetten 20 Zoll x 4,0 Laufrädern ist das Elektrorad auch für Wege abseits befestigter Straßen ziemlich gut geeignet. Der einfache Klappmechanismus ermöglicht eine kompakte Aufbewahrung und einen einfachen Transport des Fahrrads.

Das Jeep-E-Bike ist mit einer 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano sowie Scheibenbremsen vorn und hinten ausgestattet. Der leistungsstarke 250-Watt-Heckmotor von Xiongda schafft mit dem Akku mit 36 V und 10,0 Ah eine Reichweite von bis zu 110 km. Der 360 Wh starke Akku ist entnehmbar und lässt sich auch separat vom Fahrrad aufladen.

Für die Bedienung bietet das Jeep FR 7020 einen LCD-Bildschirm, der den aktuellen Ladestand des Akkus, die Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke anzeigt. Die Laufräder im 20-Zoll-FAT-Style sollen eine hervorragende Traktion und Stabilität bieten, insbesondere auf schwierigem Gelände. Natürlich ist das FR 7020 aber auch vollständig straßentauglich ausgestattet und erfüllt alle Anforderungen der Straßenverkehrsordnung.

Das Jeep-E-Bike wird im Vollkarton geliefert und ist zu 99 % vormontiert. Zusammengeklappt misst das Faltrad 85 × 60 × 70 cm und lässt sich sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne separates Ticket mitnehmen als auch praktisch verstauen. Das Gewicht beträgt 26,8 kg, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 130 kg – Ihr solltet also nicht viel mehr als 100 kg auf die Waage bringen. Im Lieferumfang sind das E-Bike, der Akku, das Ladekabel und eine Anleitung enthalten.

Wer kann teilnehmen?

Jeder mit einer gültigen E-Mail-Adresse kann teilnehmen. Keine Sorge – wir geben weder die Adressen weiter, noch werdet Ihr gespammt. Ihr erhaltet lediglich einmal von uns eine Mail, in der wir die Gewinnerin oder den Gewinner des jeweiligen Tagespreises bekannt geben.

Wie nehme ich teil?

Am Samstag, Sonntag und Montag könnt Ihr ab 6 Uhr morgens die Buchstaben in unseren Artikeln suchen und finden. Wir haben diese in gut sichtbaren Ostereiern versteckt. Sammelt diese und puzzelt Euch das Wort zusammen. Dann einfach nur in das Formular eingeben, das hier in diesem Artikel eingebaut ist – und ab dafür!! WICHTIG: Ihr müsst das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen und einmal bestätigen, dass es auch wirklich Eure E-Mail-Adresse ist. Wir schicken Euch dafür eine Mail mit einem Link und bitten Euch, kurz auf ebendiesen zu klicken. Erst dann ist Eure Teilnahme gesichert.

Es gelten weiterhin unsere NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen Euch allen ganz viel Glück! Alle Teilnehmenden werden per E-Mail und in diesem Artikel informiert, ob sie gewonnen haben.