Pitaka MagEZ Folio 2: Perfekter Schutz und Stand für Euer iPad

Pitaka MagEZ Folio 2: Design und Verarbeitung

Das Pitaka MagEZ Folio 2 gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß . Es ist mit einem hochwertigen Kunststoffleder überzogen, was sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch gut in der Hand liegt. Wem schon mal ein iPad aus der Hand gerutscht ist, weiss das zu schätzen. Außerdem ist es in beiden Größen des iPad Pros, also 11 Zoll und 12,9 Zoll, aber auch für das iPad Air verfügbar.

Innen ist das Folio 2 mit einer weichen Mikrofaser überzogen, die so die Rückseite des iPads schützt.

Das iPad lässt sich ganz einfach in das Folio einlegen und wird dann von vier starken Magneten fest und sicher in der Abdeckung gehalten. Ein Rundumschutz gibt es wie bei allen anderen Folios nicht. Der äußere Rand liegt frei und gerade die Ecken des iPads können bei unvorsichtigem Handling verkratzen. Das ist aber, wie schon geschrieben, bei allen Folios der Fall. Wer auch geschützte Ecken haben möchte, kann das Pitaka MagEZ Folio 2 auch mit dem MagEZ Case 2/Pro nutzen, was ebenfalls die Kanten abschließt und so schützt. Beide Hüllen sind miteinander kompatibel.

Pitaka MagEZ Folio 2: nicht nur etwas für Liebhaber von Origami. / © NextPit

Der eigentliche Clou des Pitaka MagEZ Folio 2 ist aber sein Deckel. Dieser hat nämlich einige, auf den ersten Blick etwas seltsam anmutende Rillen, die aber eine besondere Funktion haben. Etwas origamihaft, aber wirklich super einfach lässt sich das Cover falten und so zu einem Ständer umfunktionieren, der verschiedene Winkel für unterschiedliche Einsatzzwecke zulässt.

Sowohl Quer-, als auch Hochformat ist dabei möglich. Stellt man es hoch auf, steht das iPad Pro mit einem Neigungswinkel von 62 Grad sicher und fest vor einem. Im Querformat lassen sich Winkel von 62, 53 und 34 Grad realisieren.

Wer sich jetzt nach dem Nutzen der verschiedenen Winkel fragt: Gerade der flache Winkel ist sehr praktisch, will man beispielsweise zeichnen oder einen Text korrigieren. Die höheren Winkel eignen sich dagegen besser zum Tippen oder zum Ansehen eines Films.

Apropos "zeichnen": Besitzerinnen und Besitzer eines Apple Pencils können sich ebenfalls über das MagEZ Folio 2 freuen. Die magnetische Lasche, die Deckel und Boden zusammenhält, lässt sich auch für das sichere Transportieren des Apple Pencils nutzen.

Das Pitaka MagEZ Folio 2 kann auch den Apple Pencil schützen / © NextPit

Ganz leicht sind die Dinger übrigens nicht. Das kleine Pitaka MagEZ Folio 2 wiegt nämlich 245 Gramm, das größere bringt sogar ganze 325 Gramm auf die Waage.