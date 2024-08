Seit der Einführung der Pixel Watch (Test) ist das Design von Googles Smartwatch-Linie relativ unverändert geblieben und wurde mit der Pixel Watch 2 (Test) und jetzt mit der Pixel Watch 3 fortgesetzt. Während letztere in zwei Größenvarianten auf den Markt kommt, bleibt die Bauweise mit den geklebten Komponenten identisch zu den vorherigen Generationen.

Dadurch sind die Pixel Smartwatches besonders leicht zu beschädigen, vor allem das Display, das mit einem kuppelförmigen Glas abgedeckt ist. Wenn euch das passiert, ist die einzige "Reparatur"-Möglichkeit, die Pixel Watch durch eine neue zu ersetzen.

Die Pixel Watch 3 kann nur ersetzt werden, wenn sie beschädigt ist

In einer Nachricht an Android Authority betonte ein Google-Vertreter, dass die Pixel Watch 3 nicht repariert werden kann, sondern nur ersetzt werden kann. Stattdessen rät Google den Nutzern, beim Kauf der Pixel Watch 3 die Google Preferred Care Versicherung abzuschließen, die gegen eine Servicegebühr von 49 US-Dollar einen Ersatz anbietet.

Wenn Ihr also eine Pixel Watch 3 ohne Versicherung habt, müsstet Ihr für den Austausch eines Teils wie des Akkus oder des Displays möglicherweise eine komplett neue Pixel-Smartwatch kaufen. Diese Option macht auch kaputte Pixel Watches unbrauchbar, selbst wenn die Möglichkeit besteht, Teile aus dem Inneren zu retten.

Die Pixel Watch 2 von Google hat eine Glaskuppel, die das runde Display abdeckt. Das macht sie anfällig für Risse, wenn sie angestoßen wird. / © nextpit

Das ganze System widerspricht Googles Bestreben nach Nachhaltigkeit und seinen jüngsten Initiativen wie den Self-Service-Reparaturoptionen für Pixel-Smartphones und dem erweiterten Software-Support. Trotzdem könnte dies viele Nutzer/innen frustrieren oder sie davon abhalten, sich eine Pixel Watch zuzulegen, wenn es in ihrem Land kein umfassendes Austauschprogramm gibt.

Nichtsdestotrotz könnten sich einige Maßnahmen als nützlich erweisen, um Schäden an der Pixel Watch zu vermeiden, wie z. B. das Einpacken der Uhr in eine Schutzhülle. Andererseits verwässert dies das Erlebnis, weil das Gerät dadurch schwerer und sperriger wird.

Google hat die Pixel Watch 3 am 13. August zusammen mit der Pixel 9-Serie auf dem Made by Google Event vorgestellt. Die Smartwatch, die in den Gehäusegrößen 41 mm und 45 mm erhältlich ist, verfügt über ein verbessertes Fitness-Tracking, eine neue Pulsverlust-Erkennung und ein helleres AMOLED-Display. Die Auslieferung der Pixel Watch 3 beginnt am 10. September.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 2

Was ist Eure Meinung dazu, dass die Pixel Watch 3 nicht repariert werden kann? Haltet Ihr es für notwendig, beim Kauf einer Pixel Watch 3 eine Versicherung abzuschließen? Lasst uns deine Meinung in den Kommentaren wissen.