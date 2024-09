Die Redmi Buds 6 sind das Nachfolgemodell der Redmi Buds 5. Sie haben grundsätzlich das gleiche Design, sind aber etwas schlanker, wobei die Hörer einen etwas längeren Stiel präsentiert bekommen.

Es gibt auch ein neues Mint-Finish, das zusammen mit Weiß und Schwarz angeboten wird. Weiter erwartet uns eine leicht überarbeitete Ladehülle, die zu den Farben der Ohrstöpsel passt. Xiaomi hat darüber hinaus dieses Mal keine speziellen Farbvarianten vorgesehen. Das könnte die Fans enttäuschen, die sich eine Camouflage-Farbe ähnlich wie bei den Buds 5 wünschen.

Die Redmi Buds 6 unterdrücken Windgeräusche besser

Die größten Verbesserungen gibt es beim Klang und den Funktionen. Xiaomi kündigt an, dass die Redmi Buds 6 Windgeräusche um bis zu 49 dB unterdrücken können, 3 dB mehr als die vorherigen Buds. Xiaomi fügt hinzu, dass sie auch Windgeräusche bis zu einer Geschwindigkeit von 9 m/s dämpfen können. Zusätzlich zu den drei Hörmodi ist die Geräuschunterdrückung individuell einstellbar.

Die Xiaomi Redmi Buds 4 bieten in Kombination mit der Ladehülle eine längere Akkulaufzeit. / © nextpit

Die Xiaomi Redmi Buds 6 sind auch die ersten In-Ears ihrer Preisklasse, die einen benutzerdefinierten 360-Grad- oder Raumklangmodus für immersives Hören haben. Die Konnektivität wurde ebenfalls optimiert und b ietet nun Bluetooth 5.4.

Die Buds 6 sind mit zwei Titanium-Treibern und 5,5-mm-Hochtönern ausgestattet. Sie laufen mit Xiaomis-HyperOS-Connect-Software und unterstützen den Easy-Lost-Modus, damit Ihr sie leicht wiederfindet.

Die Akkulaufzeit der Redmi Buds 6 beträgt 42 Stunden in Kombination mit dem Ladecase und etwa 10 Stunden mit den Buds allein. Vermutlich ist dabei die ANC-Funktion deaktiviert.

Trotz dieser Verbesserungen sind die Redmi Buds 6 preislich fast unverändert zu den Buds 5 und werden in China für umgerechnet etwa 25 Euro (199 CNY) verkauft. Xiaomi hat noch nicht bekannt gegeben, wann und zu welchem Preis die Redmi Buds 6 in anderen Ländern erhältlich sein werden. Zum Vergleich: Die Redmi Buds 5 starteten Anfang dieses Jahres in Deutschland für knapp 40 Euro und kosten damit nur einen Bruchteil der neuen AirPods 4 oder der Galaxy Buds 3 (Test).

Wollt Ihr Euch die Redmi Buds 4 vielleicht an Land ziehen, sobald sie in Eurem Land in den Regalen stehen? Lasst es uns im den Kommentaren wissen.