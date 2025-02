E-Autos gibt es am Markt ja schon einige. Aber in Zukunft werden nicht nur elektrifizierte Autos, sondern auch elektrische Lieferwagen überall auf unseren Straßen unterwegs sein. Denn nicht nur auf EU-Ebene wurde das Ziel ausgerufen, die CO₂-Emissionen zu senken, sondern auch in vielen Städten. Renault hat jetzt seine neuen Transporter vorgestellt und das Design ist – finde ich – tatsächlich richtig gelungen.

Renault: Transporter als E-Auto – drei neue Modelle vorgestellt

Wenn Ihr an Nutzfahrzeuge denkt, habt Ihr wahrscheinlich sofort diese typischen Kastenwagen vor Augen, die von Lieferdiensten und Handwerkern genutzt werden. Aber diese Fahrzeuge sehen selten modern und fortschrittlich aus. Renault ändert das jetzt aber mal so richtig. Die Franzosen haben nämlich gleich drei neue Transporter präsentiert, deren Fronten supermodern aussehen. Die Modelle Estafette, Goelette und Trafic basieren auf einer neuen Ampere-Plattform und werden das Segment der leichten Nutzfahrzeuge neu definieren – mit einem komplett elektrischen Antrieb.

Der Renault Trafic E-Tech Electric, die vierte Generation des bekannten Transporters, hat einen kurzen vorderen Überhang. Außerdem gibt es einen langen Radstand für viel Platz auf der Ladefläche, und die Räder sind weit in den Ecken positioniert, was eine optimale Raumnutzung ermöglicht. Gleichzeitig ist der Wendekreis aber nicht größer als beim kleinen Renault Clio. Und dank einer Höhe von unter 1,90 Metern könnt Ihr mit dem Transporter auch problemlos in Tiefgaragen fahren. Ein optisches Highlight ist das beleuchtete Markenlogo, das zwischen den beiden Tagfahrlichtern und einer ebenfalls beleuchteten horizontalen Leiste prangt.

Der Renault Goelette E-Tech Electric hat eine identische Front und ist ohne Aufbau (als reines Fahrgestell-Modell), als Kastenwagen oder sogar als Kipper erhältlich. Er wird in Zukunft also auch auf Baustellen und im kommunalen Einsatz eine gewichtige Rolle spielen. Der hintere Teil ist bewusst flexibel gestaltet, um eine nahezu unendliche Bandbreite an individuellen Ausrüstungen zu ermöglichen.

Ab 2026 zu haben: Renault Trafic E-Tech Electric (2026), Renault Goelette E-Tech Electric (2026), Renault Estafette E-Tech Electric (2026). / © Renault

Und dann wäre da noch der Renault Estafette E-Tech Electric. Dieser E-Transporter ist auf die heutigen logistischen Anforderungen in Städten zugeschnitten: 5,27 Meter lang, 1,92 Meter breit und mit einer seitlichen Schiebetür ausgestattet. Am Heck gibt es zusätzlich ein einteiliges Rollo, das den Zugang zum Laderaum erleichtert. Durch eine beeindruckende Höhe von 2,60 Metern können sich laut Herstellerangaben bis zu 1,90 Meter große Personen im Laderaum und auch im Cockpit frei bewegen. Erinnert ein wenig an die ebenfalls hohen Zustellwagen von UPS, die in vielen Städten unterwegs sind, oder?

Fertigung in Frankreich – aber erst ab 2026!

Laut Renault haben sie alle drei neu vorgestellten Transporter eine gemeinsame DNA, aber jeder hat seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter. Übrigens sind die jetzt neu vorgestellten Fahrzeuge das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Flexis, einem Unternehmen, das vor ziemlich genau einem Jahr von der Renault Group, der Volvo Group und dem französischen Logistikunternehmen CMA-CGM gegründet wurde. Gebaut werden die E-Fahrzeuge im französischen Renault-Werk in Sandouville. Bis sie auf den Markt kommen, müssen aber noch ein paar Monate vergehen. Denn erst im Laufe des Jahres 2026 ist die Einführung geplant. Details zu den Preisen gibt es deswegen noch nicht.