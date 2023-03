Roborock S7 Pro Ultra: Saugroboter mit Wischfunktion um fast 30 Prozent reduziert!

Ihr sucht aktuell einen zuverlässigen Saugroboter, der obendrein auch noch eine Wischfunktion mit an Bord hat? Dann haben wir unter Umständen mit einem fast 30-prozentigem Rabatt eine kleine Deal-Empfehlung. Denn bei Amazon, Otto und Kaufland ist der Kollege mit Sauberkeitsdrang – in Fachkreisen auch Roborock S7 Pro Ultra genannt – für 949 Euro im Angebot. Ob das wirklich ein unschlagbarer Deal ist, klären wir jetzt in unserem Preis-Check!

Wer regelmäßig bei uns auf Schnäppchensuche ist, dem wird der Roborock S7 Pro Ultra Wisch- und Saugroboter nicht das erste Mal über den Weg laufen. Er ist und bleibt – solang er irgendwo günstig zu bekommen ist – ein Flaggschiff unter seinesgleichen. Ursprünglich hatte der Roboter eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.199 Euro und ist aktuell gleich bei mehreren Händlern zu einem Preis von 949 Euro zu bekommen, was in etwa einen Nachlass von fast 30 Prozent ausmacht.

Der Roborock S7 Pro Ultra ist seit dem 27. Juni 2022 im Haushaltsverkehr und somit das aktuell neueste Modell des Reinigungsspezialagenten. Seine Mission: Keine Spuren zu hinterlassen und das unter allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Also sowohl durch eine Saugleistung von 5.100 Pascal – was unter Agentenkreisen als besonders gründlich gilt (Fassungsvermögen 470 ml). Sollte das nicht ausreichend sein, so steht dem Roborock S7 Pro Ultra auch noch die VibraRise-Technologie zur Verfügung.

Das bedeutet, dass der Roboter feucht die Spuren verwischt und das natürlich dank Ultraschall-Teppich-Erkennung nur an Stellen, die auch Wasser vertragen. Die Ladestation des Roborock S7 Pro Ultra hält einen 3 Liter Wassertank bereit, der den Saug- und Wischroboter automatisch nachfüllt, damit das Hochgeschwindigkeits-Schrubben mit 600 U/min zuverlässig ausgeführt werden kann und Ihr frühestens nach 300 geputzten Quadratmetern auf dem Trockenen sitzt.

Der Roborock S7 Pro Ultra lauert in der Absaugstation auf den nächsten Einsatz. / © Roborock

Ist der Roborock S7 Pro Ultra ein "Ultra"-Schnapper?

Natürlich will das Angebot von aktuellen 949 Euro auch von unserer Kompetenz geprüft werden. Die schlechten Nachrichten zuerst: Es gab ihn schon einmal für 899 Euro. Das aber zum Black Friday, der bekanntlich nur einmal (aber dafür lange) im Jahr ist. Danach war er lediglich ein weiteres Mal zeitlich begrenzt zu dem identischen Preis reduziert. Also von meiner Seite her spricht nichts gegen die Investition in den Roborock S7 Pro Ultra.

Was haltet Ihr von dem Agentenaustausch? Bevorzugt Ihr günstigere Saugroboter oder greift Ihr direkt zu Premium-Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!