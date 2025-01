Dass gute Smartphones nicht immer über 1.000 Euro kosten müssen, beweist Samsung mit seiner A-Serie bereits seit einigen Jahren. Die Mittelklasse-Geräte sind echte Kassenschlager und jetzt könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy A55 mit 256-GB-Speicher bei Amazon zum richtig guten Preis schnappen. Wir verraten Euch, was es mit dem Angebot auf sich hat.

Seid Ihr im Android-Universum unterwegs, hattet Ihr sicherlich schon das ein oder andere Samsung-Smartphone in der Hand. Aufgrund der technischen Verlässlichkeit und der langen Update-Garantie sind die Geräte des südkoreanischen Herstellers echte Kassenschlager. Am beliebtesten ist allerdings nicht unbedingt die Flaggschiff-Reihe, sondern viel mehr die Mittelklasse-Smartphones der A-Serie. Das zeigt sich in der Bestseller-Liste von Amazon.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55

Die perfekte Mischung aus Anspruch und Wirklichkeit

Das Gerät verbindet einen möglichst hohen technischen Anspruch mit dem Pragmatismus eines möglichst leistbaren Preises. Das Samsung Galaxy A55 (Test) bildet die Speerspitze der A-Serie, die unterhalb der teuren S-Klassen-Modelle mit dem S24 angesiedelt ist.

Das Samsung Galaxy A55 bietet ein Triple-Kamera-Modul mit einer 50-MP-Hauptkamera im Fokus. / © nextpit

Viele möchten zudem nicht alle zwei Jahre direkt wieder wechseln. Der Trend geht dahin, vor allem ohne Vertrag gekaufte Smartphones deutlich länger zu benutzen. Über die Jahre sammeln sich dabei allerhand Daten aus Fotos, Videos, Apps und Downloads an. Und so wird neben einer langen Update-Versorgung auch der Speicher zum immer zentraleren Kaufaspekt.

256 statt 128 GB: Amazon schnürt Schnäppchen zum größeren A55

Und genau dafür hat Amazon jetzt das passgenaue Angebot parat. Zum Preis von 359,99 Euro verkauft der Online-Gigant das Samsung Galaxy A55 – und das eben mit dem doppelten Speicher und selbstverständlich ohne Vertrag. Die 40 Euro Aufpreis gegenüber dem (besten) Preis für die 128-GB-Variante lohnen sich unserer Meinung vor allem dann, wenn Ihr vorhabt, das Handy entsprechend lange zu benutzen und wenn Ihr absehen könnt, dass Ihr viel lokalen Speicher benötigt.

Lest auch: Die besten Smartphones unter 500 Euro

Für die 256-GB-Version bietet Amazon den aktuellen Bestpreis – und zwar für alle Kunden, nicht nur für Prime-Mitglieder. Historisch war es schonmal günstiger, dennoch bekommt der aktuelle Amazon-Deal von uns das Prädikat: Empfehlung, um den Neujahrsvorsatz „günstiges neues Handy kaufen“ schnell abzuhaken. Wer es nicht eilig hat, bekommt in den kommenden Monaten aber sicher nochmal die Gelegenheit zu ähnlichen oder sogar besseren Preisen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr bereit den Aufpreis für den doppelten Speicher zu zahlen? Lasst es uns wissen!