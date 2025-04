Samsung bricht Android-15-Update ab: Wie geht es jetzt weiter?

Ein kritischer Fehler entdeckt

Wie die meisten Smartphone-Hersteller verteilt Samsung Android-Updates in Wellen. Also beispielsweise erst an ein Prozent der Nutzer, dann 10 Prozent und dann an alle. Auf diese Weise können Serverüberlastungen vermieden werden, wenn Millionen Nutzer mehrere Gigabyte gleichzeitig herunterladen möchten. Und auch wenn die ersten Nutzer einen Fehler mit dem Update feststellen, kann der Hersteller schnell reagieren und den Schaden in Grenzen halten. Genau das ist bei Samsung offensichtlich passiert.

Diskussionen in Foren deuteten bereits am Wochenende auf eine Unterbrechung des Updates hin. Diesen Montag bestätigt auch der bekannte Leaker UniverseIce auf der Plattform X, dass Samsung das Update ausgesetzt habe. Er schreibt:

Sudden! After the Korean Galaxy S24 series firmware was pushed, a serious bug was found, which led to the suspension of the push plan in all other countries, including China. - UniverseIce via X

So habe Samsung einen schwerwiegenden Fehler in dem Update entdeckt und die Verteilung daraufhin pausiert. Wenig später will er auch den Grund für den Update-Stopp erfahren haben:

The reason for the delay in the Galaxy S24 push is that users of the official version of One UI7 of the Korean S24 series found that "they could not be unlocked normally in some cases." ​​​ Samsung urgently reviewed the firmware withdrawal in other countries. Have you ever encountered a bug where your Galaxy phone occasionally cannot be unlocked? - UniverseIce via X

Ein technischer Fehler sorgt dafür, dass Nutzer ihre Smartphones in manchen Situationen nicht wie gewohnt entsperren könnten. Aufgefallen ist das Problem demnach Nutzern in Korea. Aus Deutschland gibt es hingegen keinerlei Berichte zu diesem Problem. So besteht auch kein Grund zur Sorge, falls Ihr das Update bereits installiert habt. Konntet Ihr das Update auf Android 15 bereits installieren und habt Probleme festgestellt?

Noch länger warten

Eine öffentliche Stellungnahme von Samsung zum Stopp des Updates gibt es nicht. So ist es bisher unklar, wann der Rollout fortgesetzt wird. Üblicherweise dauert es einige Tage bis Wochen, ehe eine neue Version für die Veröffentlichung bereitsteht. Auf jeden Fall müssen sich Nutzer auf Verzögerungen einstellen. Davon dürfte auch der genannte Zeitplan für weitere Modelle betroffen sein.

Um zu überprüfen, ob das Update für dein Gerät wieder verfügbar ist, kannst du in den Einstellungen unter „Software-Update“ und „Herunterladen und installieren“ nachschauen.