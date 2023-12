Samsung Galaxy A55: Der verbaute Exynos-Prozessor ist sehr schnell

Mit der Einführung des Samsung Galaxy A15 5G und des Galaxy A25 in der vergangenen Woche hat Samsung sein Budget-Smartphone-Sortiment bereits aufgefrischt. Weiterhin werden die Südkoreaner voraussichtlich Anfang 2024 das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A55 vorstellen . Das Gerät ist in letzter Zeit häufig geleakt worden, aber jetzt ist ein neuer Eintrag über den Prozessor aufgetaucht, der auf eine vielversprechende Leistungssteigerung hindeutet.

Das Samsung Galaxy A55 ist schnell

Es ist bereits bekannt, dass das Galaxy A55 mit Samsungs hauseigenem Exynos-1480-Chipsatz ausgestattet ist, dem Nachfolger des Exynos 1380, mit dem das Galaxy A54 (Test) und das Galaxy Tab S9 FE+ (Test) ausgestattet sind. Das SoC wird einen Octa-Core-Prozessor mit einer überarbeiteten Architektur enthalten, die aus einem 4+4 CPU-Layout besteht. Eine frühere Benchmark-Auflistung zeigte eine geringfügige Veränderung der Leistung, aber das neueste Ergebnis sagt etwas anderes.

Die neueste Geekbench-Auflistung deutet darauf hin, dass der Exynos 1480 in der Single-Core-Kategorie mit 1.180 Punkten leicht zulegen wird. In der Multi-Core-Kategorie glänzte der neue Prozessor hingegen mit einem deutlichen Plus von insgesamt 3.536 Punkten.

Zum Vergleich: Das Galaxy A54 erreichte 1.022 bzw. 2.889 Punkte. Damit ist der Exynos 1480 etwa 13 bis 18 Prozent schneller als der Exynos-1380-SoC. Es ist jedoch nicht bekannt, wie effizient der neue Chipsatz sein wird, damit sich auch seine Akkulaufzeit verbessert.

Geekbench Benchmark-Vergleich Exynos 1480 vs. Exynos 1380 SoC Thema Galaxy A55 Galaxy A54 Single-Core 1,180 1,022 Multicore 3,536 2,889

Neben dem Prozessor wird das Galaxy A55 von einer neuen Xclipse-530-Grafikeinheit profitieren, die auf AMDs RDNA2-Design basiert, ähnlich wie die GPUs in den Flaggschiff-Chipsätzen von Samsung. Leider wurde bisher nicht bestätigt, wie die Spielleistung sein wird.

Das Samsung Galaxy A55 bekommt einen neuen Lautsprechergrill und eine Ausbuchtung für die Tasten. / © OnLeaks

Auch erste Renderbilder des Samsung Galaxy A55 sind aufgetaucht. Das Mittelklasse-Smartphone hat einen flachen Rahmen wie das Galaxy A25 und ein neues Key-Island-Design um die Tasten herum. Außerdem verfügt es über einen 5.000-mAh-Akku mit einer mittelmäßigen Ladegeschwindigkeit von 25 Watt.

Die Kameraabteilung wird weiterhin von einem 50-MP-Primärsensor angeführt und durch eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera ergänzt. Wir bezweifeln, dass die enttäuschende Makro-Kamera diesmal durch ein Teleobjektiv ersetzt wird.

Das Galaxy A55 dürfte mit hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 6 oder dem neueren One UI 6.1 ausgestattet sein, das auf Android 14 basiert. Über den Preis des Geräts ist noch nichts bekannt, aber es wird wohl eine echte Alternative zu Googles Pixel 7a (Test) und dem kommenden Google Pixel 8a sein.

Was denkt Ihr über die Bewertung von Samsungs Exynos-1480-Chip? Haltet Ihr ihn für einen geeigneten Nachfolger? Wir sind gespannt auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.