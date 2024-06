Pixel 8a und Galaxy A55 im Vergleich

Samsung Google Produkt Samsung Galaxy A55 Google Pixel 8a Bild Bewertung Galaxy A55 im Test Pixel 8a im Test Preis (UVP) 479 € 550 € Display 6,6" OLED

2340 x 1080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,1" OLED

2400 x 1080 px

120 Hz Bildwiederholrate SoC Exynos 1480 Google Tensor G3 Speicher 8/12 GB RAM

128/256 GB Speicher

microSD-Erweiterung 8 GB LPDDR5x RAM

128 / 256 GB UFS-3.1-Speicher

Keine Speichererweiterung OS OneUI 6.1 basierend auf Android 14

4 Android-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates Android 14

7 Android-Upgrades

7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Makro: 5 MP, f/2.4 Hauptkamera: 64 MP, f/1.89, OIS

Ultraweitwinkel: 13 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 32 MP, f/2.2 13 MP, f/2.2 Akku 5000 mAh

25 W kabelgebundenes Laden 4492 mAh

18 W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden Konnektivität 5G | eSIM | Wi-Fi 6 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3 | NFC 5G | eSIM | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP67 IP67 Abmessungen und Gewicht 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g Preis

Galaxy A55 vs. Pixel 8a: Design und Display

Das Galaxy A55 sieht genauso aus wie die meisten Samsung-Handys der letzten zwei Jahre. / © nextpit

Optisch werdet Ihr das Samsung Galaxy A55 und das Google Pixel 8a nicht verwechseln, denn sie sind sehr unterschiedlich, wenn es ums Design geht. Trotz der abgerundeten Ecken und des ähnlichen Stils auf der Vorderseite folgt die Rückseite beider Geräte jeweils dem Stil des Herstellers auf den Punkt.

Beide Handys probieren es beim Design mit komplett unterschiedlichen Ausrichtungen: Das Galaxy A55 bietet ein großes 6,6-Zoll-Display, während das Pixel 8a ein kompaktes 6,1-Zoll-Display hat. Beide Modelle verfügen über ein FullHD+-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und einen Fingerabdruckleser unter dem Display, der bei unseren Tests beim Galaxy A55 etwas schneller war.

Das Pixel 8a hat eine matte Kunststoffrückseite mit abgerundeten Ecken. / © nextpit

Neben dem offensichtlichen Unterschied in der Anordnung der Kameramodule zwischen dem Galaxy A55 und dem Pixel 8a gibt es auf der Rückseite auch zwei unterschiedliche Ansätze, was die Materialien angeht. Das A55 hat eine Gorilla-Glass-Rückseite mit einer glänzenden und für Fingerabdrücke anfälligen Oberfläche, während die matte Kunststoffrückseite des Pixel 8a weitgehend fingerabdrucksicher ist.

Leistung: Tensor vs. Exynos

Wenn es um die Leistung geht, gibt es einen klaren Sieger zwischen den beiden Handys. Das Pixel 8a zeigt, dass sein Prozessor zum Flaggschiff-Segment gehört und übertrumpft den Mittelklasse-Chip Exynos 1480 im Galaxy A55 mit Leichtigkeit.

Google Pixel 8a

(Tensor G3) Samsung Galaxy A55

(Exynos 1480) AnTuTu 1,153,512 k.A. 3DMark Wild Life

Extreme Stress Test Bester Loop: 2437

Schlechtester Loop: 1667

Stabilität: 68,5 % Bester Loop: 917

Schlechtester Loop: 907

Stabilität: 98,9 % Geekbench 6 Single: 1688

Multi: 4362 Single: 1155

Multi: 3404

Das Pixel 8a hat nicht nur mehr CPU-Kerne, sondern auch eine leistungsfähigere GPU. Das Ergebnis ist eine bessere Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben und vor allem bei Spielen, bei denen das Pixel 8a generell besser performt und höhere Grafikeinstellungen erlaubt.

Seid Euch allerdings bewusst, dass beide Handys bei längeren Spiele-Sessions etwas warm werden können. Das kann sich auf die Leistung auswirken, da die Chips ihre Geschwindigkeit verringern, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Dreifach-Kamera von Samsung vs. Dual-Kamera von Pixel

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Galaxy A55 vom Pixel 8a dadurch, dass es einen zusätzlichen Kamerasensor auf der Rückseite hat. In der Praxis hat das Pixel 8a jedoch gezeigt, warum die Pixel-Reihe für ihre fotografischen Fähigkeiten bekannt ist: Es zeigte in den meisten Situationen die bessere Leistung.

Galaxy A55 Beispielbilder

Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit

Pixel 8a Beispielbilder

Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Hauptkamera (8x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera (1,4x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera (1,4x Digitalzoom) - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera - Nachtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera - Porträtmodus an © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera (1,4x Digitalzoom) © nextpit Google Pixel 8a: Selfiekamera (1,4x Digitalzoom) - Porträtmodus an © nextpit

Während das Galaxy A55 sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht schöne Bilder macht, sind die Ergebnisse des Pixel 8a im Allgemeinen erfreulicher, vor allem in Situationen mit wenig Licht.

Beide Handys verfügen über sehr offene (0,5x) Ultraweitwinkelkameras und haben kein spezielles Zoom- bzw. Teleobjektiv. Für Nahaufnahmen könnt ihr den 2-fachen Digitalzoom verwenden, mit dem wir gute Ergebnisse erzielten, die allemal fürs Posten auf sozialen Medien oder das Teilen über Messaging-Apps langen.

Bei Selfies waren die Ergebnisse bei beiden Handys gleich gut. Das Galaxy A55 hatte jedoch einen kleinen Vorteil beim Heranzoomen von Fotos im Porträtmodus, während dem Pixel 8a die Motivtrennung kleine Probleme bereitete.

Software: Stock Android (+AI) vs. Samsung One UI

In Sachen Software ist das Pixel 8a unschlagbar, wenn es um langfristigen Support geht: Google verspricht sieben Jahre lang Sicherheitsupdates, Samsung nur fünf. Außerdem reduzieren die Südkoreaner in den letzten Jahren normalerweise die Update-Häufigkeit, während Google voraussichtlich weiterhin monatliche Patches veröffentlichen wird.

Wie 2024 oft gesehen enthalten beide Handys eine Reihe von KI-Funktionen, aber Google bietet einige zusätzliche, einschließlich (tatsächlich) nützlicher Funktionen für die Fotobearbeitung, die Entfernung von Unschärfe und mehr. Es ist möglich, dass Samsung einige dieser Funktionen auf das Galaxy A55 zurückportiert, aber das bleibt abzuwarten.

Für das Galaxy A55 spricht jedoch, dass Samsung ein größeres Geräte-Ökosystem hat, was für Galaxy-Haushalte ein starkes Argument sein kann.

Akku und Laden: Mehr Ausdauer oder kabelloses Laden?

Zuerst die schlechte Nachricht in der Kategorie Akku: Keines der beiden Modelle wird mit einem Ladegerät ausgeliefert. Nur das Pixel 8a ist mit dem kabellosen Qi-Laden kompatibel, aber das Galaxy A55 antwortet mit schnellerem Laden und einem kleinen Vorteil bei der Akkulaufzeit.

Aufladen Google Pixel 8a

4492 mAh | 18 W Galaxy A55

5000 mAh | 25 W 5 Minuten 8 % 9 % 10 Minuten 15 % 18 % 20 Minuten 29 % 36 % 30 Minuten 42 % 53 % 1 Stunde 75 % 85 % Volle Ladung 1h40 1h33 PC Mark Batterietest 13h44 (120Hz)

11698 Punkte 14h09

13395

Das schnellere Aufladen des Galaxy A55 macht sich im täglichen Gebrauch kaum bemerkbar, aber bedenkt, dass das Samsung-Handy einen größeren Akku hat, was zu einer längeren Akkulaufzeit im Allgemeinen führt.

Im simulierten Test mit dem Akku-Benchmark von PCMark hielt das Galaxy A55 25 Minuten länger durch, während es gleichzeitig mehr Rechenarbeit leistete, was auf eine bessere Energieeffizienz hindeutet.

In der Praxis sollten beide Handys eine ganztägige Akkulaufzeit bieten, aber das Samsung Galaxy A55 lässt sich leichter auf eine längere Laufzeit einstellen.

Fazit

Der Kampf zwischen dem Pixel 8a und dem Galaxy A55 ist nicht mehr so eindeutig wie noch vor ein paar Jahren. Preisänderungen haben das Google-Handy teurer gemacht als das Samsung-Handy. Man könnte aber argumentieren, dass der längere Software-Support, die bessere Kamera und die bessere Leistung dies rechtfertigen.

Zusammenfassung Kaufen Google Pixel 8a Pro Sieben Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates

Ausgezeichnete Pixel-Kamera

Gute Leistung im Alltag

Ausreichend lange Akkulaufzeit

Helles und schnelles 120-Hz-Display

Einige KI-Funktionen, die tatsächlich nützlich sind Contra Langsame Ladezeiten und kein Ladegerät enthalten Zum Testbericht Google Pixel 8a

Dennoch hat das Galaxy A55 seine Vorzüge: Es verfügt über das größere Display, bietet eine längere Akkulaufzeit und kann schneller aufgeladen werden, außerdem ist es besser in das Ökosystem von Samsung integriert.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A55 Pro Tolles AMOLED-Display

Gute Leistung bei Apps und Spielen

Die beste Update-Politik in der Kategorie Contra Einiges an Bloatware

Langsames Aufladen

Keine Kopfhörerbuchse Zum Testbericht Samsung Galaxy A55

Unserer Meinung nach bietet das Pixel 8a auf lange Sicht ein ausgewogeneres Paket, aber das Samsung Galaxy A55 ist in den meisten Märkten deutlich günstiger, es lohnt sich also, nach Angeboten für beide Modelle zu suchen. Und wenn Ihr nach weiteren Alternativen in dieser Preisklasse sucht, schaut Euch ein paar andere Handytests auf nextpit an: