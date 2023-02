Samsung Galaxy Ring: Ein smarter Ring um sie zu knechten

Nachdem Samsung auf dem letzten Unpacked-Event in San Francisco die erste Standalone-VR-Brille in Zusammenarbeit mit Google und Qualcomm angeteasert haben, deutet ein neuer Markenschutzantrag darauf hin, dass die Südkoreaner ein weiteres unangekündigtes Galaxy Wearable in der Pipeline haben. Es gilt bereits als bestätigt, dass es sich bei dem Gerät um einen intelligenten Ring handelt, der in naher Zukunft auf den Markt kommen dürfte.

Ein neues Dokument enthüllt, dass Samsung an einem intelligenten Ring arbeitet.

Das Gerät wird den Namen Samsung Galaxy Ring tragen.

Es wurde auch erwähnt, dass es in der Lage ist, die Gesundheitsindikatoren eines Nutzers zu messen.