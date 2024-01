Samsung Galaxy S24: Exynos 2400 vs. Snapdragon 8 Gen 3 – wer gewinnt?

Exynos 2400 vs. Snapdragon 8 Gen 3 im Benchmark-Test

Das Samsung Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra wurden bereits vor der offiziellen Markteinführung am 17. Januar im Repository von Geekbench getestet. Das Galaxy S24+ mit dem Exynos-2400-Chipsatz wurde gegen das Galaxy S24 Ultra mit dem Snapdragon 8 Gen 3 getestet, die in den älteren Benchmarks ähnlich aufgestellt waren.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Galaxy S24+ in den Single-Core- und Multi-Core-Kategorien 2.193 bzw. 6.895 Punkte erzielen. Das Ultra hingegen erreichte 2.297 Punkte in der Single-Core- und 7.104 Punkte in der Multi-Core-Leistung. Im Vergleich zu früheren Tests erzielten beide Geräte höhere Werte – aber es ist anzumerken, dass die Größe des Arbeitsspeichers beider Flaggschiff-Smartphones diesmal gestiegen ist.

Das Galaxy S24 Ultra behauptet seine Führung in beiden Bereichen. Allerdings hat das Galaxy S24+ einen größeren prozentualen Sprung gemacht und den Abstand bei der Single-Core-Leistung von 167 auf 104 Punkte und bei der Multi-Core-Leistung von 287 auf 209 Punkte verringert.

Samsung Galaxy S24+ vs. Galaxy S24 Ultra Geekbench Benchmarks Chipsatz Single-Core Alt Multi-Core alt Single-Core Neu Multi-Core Neu Galaxy S24+ mit Exynos 2400 2,067 6,520 2,193 6,895 Galaxy S24 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 3 2,234 6,807 2,297 7,104

Der Exynos-2400-SoC verfügt über eine Deca-Core-CPU mit einem Cortex-X4-Kern, der mit 3,1 GHz getaktet ist. Der Snapdragon 8 Gen 3 hingegen verfügt über eine Octa-Core-Konfiguration mit einem höher getakteten Cortex-X4-Kern (3,4 GHz). Die kleineren Kerne sind auch beim Exynos 2400 deutlich langsamer, sodass die Basisgeschwindigkeit beim Exynos 1,96 GHz und beim Snapdragon 2,26 GHz beträgt.

Es ist jedoch unklar, ob sich die Unterschiede in der Prozessorleistung in der Praxis oder für die meisten Nutzer:innen überhaupt bemerkbar machen werden. Auch Faktoren wie die Software könnten dazu beitragen, die Leistung auf beiden Geräten zu optimieren. Sobald wir das Galaxy S24 in die Hände bekommen, werden wir das entsprechend bewerten.

Gerüchten zufolge wird das Samsung Galaxy S24 Ultra ausschließlich mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgeliefert, während das Galaxy S24 und Galaxy S24+ in ausgewählten Märkten außerhalb der USA mit dem Exynos-2400-Chipsatz ausgestattet werden. Es gibt auch Berichte, dass Samsung die Speicherkonfiguration der Basismodelle erhöhen wird.

Was denkt Ihr über Samsungs Chipsatzwahl für die Galaxy-S24-Serie? Denkt Ihr, dass es keine Rolle spielt, dass das Galaxy S24 einen anderen Chipsatz bekommt? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.