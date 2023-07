Samsung Galaxy Tab S9, S9+ & S9 Ultra: Der große Tablet-Vergleich

Neben den neuen faltbaren Handys nutzte Samsung seine Unpacked-Veranstaltung im Juli 2023, um verbesserte Versionen seiner Galaxy-Flaggschiffe vorzustellen. In diesem Artikel verrät Euch nextpit, was es Neues in der Galaxy Tab S9-Serie gibt und was die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Galaxy Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra sind.

Im Gegensatz zu seinen verschiedenen Smartphones folgt Samsung bei der Galaxy Tab S-Familie keinem jährlichen Update-Zyklus. Die Modelle S8 und S9 kamen etwa anderthalb Jahre nach ihren Vorgängern auf den Markt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir uns auf mehr Upgrades freuen dürfen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Spezifikationen aller drei Modelle aus dem Jahr 2023 für Euch vorbereitet:

Basismodell Flaggschiff mit großem Bildschirm Produktives Arbeitstier Gerät Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Bild Display 11-Zoll-OLED

2560 x 1600 Pixel (274 PPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz 12,4-Zoll-OLED

2800 x 1752 Pixel (266 PPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz 14,6-Zoll-OLED

2960 x 1848 Pixel (239 PPI)

120 Hz Bildwiederholfrequenz Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy RAM 8 / 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 12 / 16 GB LPDDR5 Speicher 128 / 256 GB 256 / 512 GB 256 / 512 / 1024 GB microSD ✅ Rückseitige Kamera Hauptkamera: 13 MP Hauptkamera: 13 MP

Ultra-Weitwinkel: 8 MP Frontkamera 12 MP Hauptkamera: 12 MP

Ultra-Weitwinkel: 12 MP Software Android 13

Vier große Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Akku 8.400 mAh 10.090 mAh 11.200 mAh Konnektivität Wi-Fi 6E | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3

Optional: 5G | 4G LTE Audio Vierfache Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos S-Pen ✅ Sicherheit Fingerabdruckleser unter dem Display Abmessungen 165,8 x 254,3 x 5,9 mm

6,53 x 10,01 x 0,23 Zoll 185,4 x 285,4 x 5,7 mm

7,3 x 11,24 x 0,22 Zoll 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

8,21 x 12,85 x 0,22 Zoll Gewicht Wi-Fi: 498 g | 17.57 oz

5G: 500 g | 17.64 oz Wi-Fi: 581 g | 20.49 oz

5G: 586 g | 20.67 oz Wi-Fi: 732 g | 25.82 oz

5G: 737 g | 26 oz IP-Bewertung IP68 Farben Beige, Graphit MSRP Wi-Fi: ? | $699

5G: ? | $1049 Wi-Fi: ? | $899

5G: ? | $1269 Wi-Fi: ? | $1,099

5G: ? | $1489 Bewertung Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Angebote* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Samsung unterscheidet seine Tablets nicht nur nach der Größe, sondern auch in den Speicheroptionen und der Kamerahardware. Bei der S9-Reihe sind die Unterschiede jedoch geringer als noch bei der Galaxy Tab S8-Reihe, die sich zusätzlich in der Art der verwendeten Displaytechnologie und den biometrischen Funktionen unterschied. Wir untersuchen die Differenzen zwischen den Tablets anhand ihrer technischen Daten genauer und ein weiteres Update dieses Artikels veröffentlichen, sobald wir die Geräte testen können.

Samsung Galaxy Tab S8: Design und Display

Spoiler-Alarm: Im Hinblick auf Design hat sich zwischen dem Tab S8 und dem Tab S9 nicht viel geändert. Sogar die Gesamtabmessungen sind ähnlich, auch wenn das Tab S9 etwas abgespeckt hat. Es gibt jedoch eine angebrachte Änderung, nämlich die IP68-Zertifizierung, die jetzt für alle Modelle verfügbar ist und sowohl Wasser- als auch Staubschutz bietet.

Alle drei Galaxy Tab S9-Modelle sind mit einem OLED-Panel ausgestattet. / © nextpit

Auf der Rückseite befindet sich beim Ultra-Modell ein gekerbtes Display, was bereits eines der herausragenden Merkmale des S8 Ultra war. Sowohl das S9+ als auch das S9 Ultra haben ein OLED-Display mit der gleichen Größe und Auflösung wie ihre Vorgänger - 12,4 Zoll bei 2800 x 1752 Pixeln bzw. 14,6 Zoll bei 2960 x 1848 Pixeln - während das Vanilla-Modell ein Upgrade von einem LCD- auf ein OLED-Display erhielt. Alle Modelle versprechen dank der Bildwiederholfrequenz von 120 Hz butterweiche Animationen.

Samsung Galaxy Tab S9: Leistung und Konnektivität

Wenn es um Leistung und Konnektivität geht, sind alle drei Geräte auf dem Papier gleich gut. Die Galaxy Tab S9-Modelle werden von einem Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor angetrieben, der in der gleichen übertakteten "For Galaxy"-Version wie in den Flaggschiff-Smartphones Galaxy S23 (zum Test) verwendet wird.

Nach unseren Erfahrungen mit Handys, die mit demselben Chip ausgestattet sind, könnt Ihr Euch also auf eine erstklassige Leistung bei Apps und Spielen freuen. Dank des LPDDR5-RAMs und des UFS-Flash-Speichers sind auch Multitasking-Sessions kein Problem.

Games laufen auf dem Samsung Galaxy Tab S9 flüssig – sogar auf dem Kopf. / © nextpit

Da das SoC die meisten Verbindungsoptionen bestimmt, ist es keine Überraschung, dass alle drei Galaxy Tab S9-Geräte die gleiche Bandbreite an drahtloser Netzwerkkompatibilität bieten: Wi-Fi 6E (2,4, 5 und 6 GHz), Wi-Fi Direct und Bluetooth 5.3. Die Tab S9-Modelle können auch mit optionaler 5G-Konnektivität erworben werden, die wiederum mit 4G/LTE-Netzen kompatibel ist.

Samsung Galaxy Tab S9: Kameras

Während alle drei Samsung beim Galaxy S8 Tab noch auf ein Dual-Kamera-Kit setzte, verfügt das Basis-Modell der neuen Tablet-Serie über eine einzelne Kamera mit einem 13-MP-Sensor. Bei den beiden anderen Modellen hingegen ist die Hauptkamera mit einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem 8-MP-Sensor ausgestattet. Das ist zwar nicht die aufregendste Kameraanordnung, aber auf dem Tablet-Markt ist sie durchaus gängig.

Nur das Tab S9 hat eine einzelne Kamera, während das S9+ und das Ultra die Hauptkamera mit einer Ultra-Weitwinkellinse kombinieren. / © nextpit

Selfie-Liebhaber sind auch hier gut aufgehoben, denn die Tab S9-Modelle sind mit unterschiedlichen Spezifikationen ausgestattet. Das Vanilla-Modell nutzt einen einzelnen 12-MP-Sensor, während die beiden anderen Tablets neben dem primären Front-Snapper auch ein Ultra-Weitwinkelobjektiv besitzen.

Samsung Galaxy Tab S9: Software

Was die Software angeht, so werden die neuen Tablets mit Android 13 ausgeliefert und sind mit der aktuellen One UI-Oberfläche ausgestattet. Ähnlich wie bei den Galaxy S-Smartphones, und anders als bei den meisten Android-Tablets, verspricht Samsung vier große Android-Versions-Upgrades mit fünf Jahren Sicherheitspatches.

Auch hier findet sich die bekannte One UI, nur auf einem größeren Bildschirm. / © nextpit

Seitdem Google mit dem Pixel Tablet, das Camila bereits für Euch getestet hat, auf den Markt für Android-Tablets zurückgekehrt ist, hat das Interesse an der Anpassung von Android-Apps an den Tablet-Formfaktor zugenommen. Auch die Galaxy Tabs sollten nach diesen Entwicklungen eine bessere Unterstützung erhalten. Samsung trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei, indem sie eine Reihe exklusiver Funktionen für Multitasking und Notizen anbieten, die manchmal sogar beides kombinieren. So könnt Ihr etwa ein Kochvideo schauen, dabei den Bildschirm mit einem Rezept-Notizblock teilen und mit dem S Pen gleichzeitig Notizen und Zeichnungen machen.

Samsung Galaxy Tab S9: Akku und Laden

Das südkoreanische Unternehmen ist nicht dafür bekannt, ein Vorreiter in Sachen Ladetechnologie zu sein und das ändert sich auch mit der Galaxy Tab S9-Serie nicht. Sowohl das Galaxy Tab S9+ als auch das S9 Ultra haben die gleiche Akkukapazität wie ihre Vorgänger, nämlich 10.090 bzw. 11.200 mAh, während das Vanilla Tab S9 trotz der geringeren Dicke ein Upgrade auf 8.400 mAh (von 8.000) erhalten hat.

USB-C zum Aufladen und zwei der vier Lautsprecher. Außerdem gibt es eine Reihe von Pogo-Pins für Zubehör. / © nextpit

Was das Aufladen angeht, könnt Ihr ähnliche Zahlen wie bei der Tab-S8-Familie erwarten, mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 45 W bei Verwendung eines kompatiblen Adapters. Ein Netzteil ist übrigens nicht in der Verpackung enthalten.

Samsung Galaxy Tab S9: Preis und Verfügbarkeit

Vorbestellungen für das Galaxy Tab S9 sind bereits in Samsungs Online-Store möglich, wobei die Lieferzeiten von der jeweiligen Region abhängen. Die Preise könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 8 + 128 GB - WIFI 899 € - - 8 + 128 GB - 5G 1.049 € - - 12 + 256 GB - WIFI 1.019 € 1.119 € 1.339 € 12 + 256 GB - 5G 1.169 € 1.239 € 1.489 € 12 + 512 GB - WIFI - 1.269 € 1.459 € 12 + 512 GB - 5G - 1.389 € 1.609 € 16 + 1024 GB - WIFI - - 1.759 € 16 + 1024 GB - 5G - - 1.909 € Direkt zu Samsung*

Im Karton des Galaxy Tab S9 wird Samsung einen S Pen enthalten. Diejenigen, die auf ein Netzteil und eine Tasche hoffen, dürften allerdings enttäuscht werden, da diese separat verkauft werden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S9 Jetzt noch mit doppeltem Speichervolumen vorbestelen Zur Geräte-Datenbank

Samsung Galaxy Tab S9: Fazit

Nachdem das Galaxy Tab mit der Tab-S8-Familie in den "Ultra"-Bereich vorgedrungen ist, hat Samsung seinem Tablet-Flaggschiff 2023 ein kleineres Update verpasst. Der neue Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor ist eine willkommenes Verbesserung, das nicht nur eine höhere Leistung, sondern auch eine verbesserte Akkulaufzeit im Vergleich zur Vorgängergeneration bieten dürfte.

Bei den Modellen Tab S9+ und Ultra gab es nur geringfügige Änderungen, obwohl die Speicheroptionen generell erhöht wurden. Das Galaxy Tab S9 hingegen offeriert die gleichen Speicheroptionen mit 8 + 128 GB und 12 + 256 GB wie schon das Tab S8, verfügt aber über einen neuen OLED-Bildschirm, einen Fingerabdrucksensor im Display und eine verbesserte Akkukapazität.

Samsung wird das Tab S9 in den Farbvarianten Beige und Graphit anbieten. / © nextpit

Die Galaxy Tab S9-Modelle sind zweifellos die besten Tablets auf dem Android-Tablet-Markt, wenn es um die reine Leistung geht. Allerdings liegen sie preislich zu nah an den entsprechenden iPad-Modellen, was es schwer macht, sie zu empfehlen. Wenn ihr Samsung-Fans seid und nach den leistungsstärksten Android-Tablets mit der besten Softwareunterstützung in diesem Segment sucht, ist die Galaxy Tab S9-Reihe im Moment die einzige Option für Euch.

Haltet Ihr die Preise für das Tab S9 für angemessen? Würdet Ihr lieber ein Tablet einer anderen Marke kaufen? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!