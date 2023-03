Samsung Galaxy Z Fold 5 zeigt sich in einem ersten Video

Next Pit TV

Erstes Konzeptvideo des Samsung Galaxy Z Fold 5

Der Konzept-Designer "Technizo Concept" ist in der Branche kein Unbekannter. Es soll schon vorgekommen sein, dass hochrangige Manager seine Videos als Ihre eigenen vermutet haben. Nun hat der Virtuose von Blender, 3D Studio Max und Maya-Software ein neues Rendervideo in Kooperation mit "Super Roader" von einem Samsung Galaxy Z Fold 5 erstellt und veröffentlicht. Wem dieser Name nichts sagt, dem sei die Information hinterhergeschoben, dass es sich hier um einen ehemaligen Samsung-Mitarbeiter handelt, der sehr wohl weiß, wovon er redet und somit als vertrauenswürdig einzustufen ist.

Hier ein erstes Konzept des Samsung Galaxy Z Fold 5 auf Basis von Informationen eines ehemaligen Samsung-Mitarbeiters. / © Technizo Concept edit by NextPit

Zurück zu unseren Bildern und dem Video des Samsung Galaxy Z Fold 5: Es bestätigen sich die Leaks (Ice Universe) der vergangenen Tage, dass sich optisch nur wenig beim Nachfolger des Samsung Galaxy Z Fold 4 ändert. Lediglich die Größe wird sich minimal zum Vorgänger unterscheiden. Hauptsächlich die Dicke, was mit dem neuen Teardrop-Scharnier zusammen hängt. Das neue Scharnier wird wie bei anderen Herstellern – beispielsweise wie Oppo und dessen Oppo Find N2 Flip, welches wir aktuell in der NextPit-Redaktion testen – für einen deutlich dünneren Spalt zwischen den beiden zusammengeklappten Hälften des Foldables sorgen.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vermutlich mit IP67- oder IP68-Zertifikation

Es ist auch die Rede davon, dass mit jenem Waterdrop-Scharnier nicht nur die sicht- und spürbare Knickfalte geringer ausfallen soll, sondern auch eine höhere IP-Zertifikation erreicht werden kann. Der leicht höher getaktete Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" dürfte mit Sicherheit ebenfalls Bestandteil der beiden für den August 2023 erwarteten Samsung-Foldables sein. Einer meiner persönlich größten Wünsche scheint mir jedoch auch dieses Jahr nicht von Samsung erfüllt zu werden. Zumindest wenn das vorliegende Material dem entspricht, wie das Samsung Galaxy Z Fold 5 dieses Jahr erscheinen wird.