Game Assist: Ein nützlicheres Tool für das Samsung Galaxy?

Der Leak, der von Jukanlosreve auf X (früher Twitter) geteilt wurde, enthüllt eine Funktion namens Game Assist. Es ist zwar unklar, ob es sich dabei um ein völlig neues Tool oder eine Erweiterung des bestehenden Game Booster Plus handelt, aber der Modus scheint optional zu sein und kann während des Spiels aktiviert werden.

Die durchgesickerten Details deuten darauf hin, dass Game Assist Spiele mit 60 Hz auf 120 Hz hochskaliert und so für ein flüssigeres und realistischeres Erlebnis sorgt. Die Funktion steigert auch die Leistung und minimiert die Wärmeentwicklung, die bei intensiven Spielen oft ein Problem darstellt.

Das Samsung Galaxy S25 (Ultra) könnte mit der neuen Game Assist-Funktion auf den Markt kommen, die die Bildrate erhöht. / © X.com/u/Jukanlosreve

Der Kern dieser Innovation scheint in der Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME 2.0) von Qualcomm zu liegen, einer Technologie, die erstmals mit dem Snapdragon 8 Gen 3 eingeführt wurde und nun in den Snapdragon 8 Elite integriert ist.

AFME 2.0 nutzt die Frame-Interpolation, um zusätzliche Frames zu erzeugen und so die Framerate in unterstützten Spielen zu verdoppeln. Dieser Prozess hat das Potenzial, eine flüssigere Grafik zu liefern und gleichzeitig realistische grafische Details zu erhalten, ohne den Stromverbrauch wesentlich zu erhöhen.

Wie unterscheidet sich Game Assist von Frame Booster?

Samsung bietet mit Game Booster Plus bereits eine Frame Booster-Funktion an, die sich jedoch in erster Linie auf die Stabilisierung der Bildrate und die Verringerung von Stottern konzentriert, anstatt die Frequenz zu erhöhen oder zusätzliche Bilder zu interpolieren. Frame Booster ist auf vielen hochwertigen Galaxy-Geräten verfügbar, auch auf früheren Galaxy S-Modellen.

Im Gegensatz dazu scheint Game Assist ein Tool der nächsten Stufe zu sein, das speziell auf die Verbesserung der Bildrate abzielt und sich damit von seinen Vorgängern unterscheidet. Diese Funktion könnte jedoch exklusiv für Geräte mit dem Snapdragon 8 Elite oder zukünftigen Qualcomm-Chipsätzen verfügbar sein und ist nicht an die One UI 7 gebunden, die die Galaxy S25-Serie starten wird.

Samsung ist nicht die einzige Marke, die die Spieleleistung vorantreibt. Das OnePlus 12 (zum Test) zum Beispiel nutzt den HyperBoost-Modus, der von der neuen Trinity Engine angetrieben wird, um eine bessere Stabilisierung zu erreichen. Samsungs Schritt in Richtung Frame-Interpolationstechnologie könnte jedoch einen neuen Maßstab für mobile Spiele setzen.

Welche weiteren Änderungen sind für das Galaxy S25 geplant?

Es gibt viele Gerüchte, dass Samsung das Galaxy S25 und das Galaxy S25 Ultra im Januar vorstellen wird. Neben dem neuen Chip sollen die Galaxy-Flaggschiffe auch ein aufgefrischtes Design mitbringen, während wir beim Galaxy S25 Ultra eine deutlichere Veränderung sehen könnten. Abgesehen vom Galaxy S25 Ultra, das eine aktualisierte Rückkamera erhalten könnte, könnten die Standardmodelle des Galaxy S25 die gleichen Kameras erhalten wie das Galaxy S24.